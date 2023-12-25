Почему жир легко защищает животных от морозов?

Кроме того, у жировой ткани очень низкая потребность в кислороде. А значит, и крови для её функционирования нужно немного, как и сосудов для доставки. Что это значит? А вот что: кровь не только доставляет кислород и вкусняшки по организму, она перераспределяет тепло. Так как сосудов вокруг жировой прослойки немного, то и тепло остаётся внутри организма, почти не попадая в подкожную жировую ткань.