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Почему жир легко защищает животных от морозов?

Почему жир легко защищает животных от морозов?

Автор:
25 декабря 2023 07:24
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   жир   жировая ткань   мороз   факты   
826
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Интересная информация о том, почему жировая прослойка настолько хороша в защите от сильных морозов.

В первую очередь потому, что жир — чертовски хороший утеплитель. Вот так неожиданность, правда? Теплопроводность жировой ткани в 3 раза меньше, чем теплопроводность любой другой внутренней ткани организма. Такой низкий показатель обеспечивается как самими физическими свойствами жира, так и его расположением.

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Дело в том, что распространение тепловой энергии замедляется, если ей нужно переходить из одной среды в другую. На этом принципе работает, например, теплоизоляция пенопластом и похожими пористыми материалами. Хоть они и состоят из воздуха на 95-98%, но отлично сохраняют тепло. С жировой тканью схожая история, только вместо воздушных полостей — межклеточная жидкость, а вместо пенопласта — адипоциты — заполненные жиром клетки.

Кроме того, у жировой ткани очень низкая потребность в кислороде. А значит, и крови для её функционирования нужно немного, как и сосудов для доставки. Что это значит? А вот что: кровь не только доставляет кислород и вкусняшки по организму, она перераспределяет тепло. Так как сосудов вокруг жировой прослойки немного, то и тепло остаётся внутри организма, почти не попадая в подкожную жировую ткань.

Но это и не важно, ведь сама жировая ткань способна вырабатывать тепло. Термогенез — одна из ключевых фишек бурой жировой ткани. У нас, людей, её совсем немного, но грызуны и впадающие в спячку звери активно пользуются её услугами. Под воздействием норадреналина клетки бурой жировой ткани активно расщеплют свои запасы, вырабатывают целую кучу энергии и помогают согреваться в трудные времена.

У живых организмов просто нет теплоизолятора лучше. А если бы и был, то это не имело бы никакого значения. Ведь ещё одно достоинство жира — его очень просто достать! Наш организм производит жир из любой органики, которую может усвоить. При помощи биохимической магии с чудным названием глюконеогенез тела животных перерабатывают в глюкозу огромное количество веществ, включая белки. А затем организм переделывает её в жирные кислоты. Жаль только, что в другую сторону это не работает. Пивное пузико не превратить в стальные мышцы...

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Метки: в мире   животные   жир   жировая ткань   мороз   факты   
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2  комментария
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1
Заяц на Крыльце Полчаса назад
Ой, и не говорите. По себе знаю. Ожирение - зло. Но, до тех пор, пока зима не пришла.
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2k
Dmitry Tarasov 13 минут назад
А можно такую таблетку что бы выпил и вся жёлтая жировая ткань стала бурой?
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