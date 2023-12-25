Почему жир легко защищает животных от морозов?

Интересная информация о том, почему жировая прослойка настолько хороша в защите от сильных морозов.
В первую очередь потому, что жир — чертовски хороший утеплитель. Вот так неожиданность, правда? Теплопроводность жировой ткани в 3 раза меньше, чем теплопроводность любой другой внутренней ткани организма. Такой низкий показатель обеспечивается как самими физическими свойствами жира, так и его расположением.
Дело в том, что распространение тепловой энергии замедляется, если ей нужно переходить из одной среды в другую. На этом принципе работает, например, теплоизоляция пенопластом и похожими пористыми материалами. Хоть они и состоят из воздуха на 95-98%, но отлично сохраняют тепло. С жировой тканью схожая история, только вместо воздушных полостей — межклеточная жидкость, а вместо пенопласта — адипоциты — заполненные жиром клетки.
Кроме того, у жировой ткани очень низкая потребность в кислороде. А значит, и крови для её функционирования нужно немного, как и сосудов для доставки. Что это значит? А вот что: кровь не только доставляет кислород и вкусняшки по организму, она перераспределяет тепло. Так как сосудов вокруг жировой прослойки немного, то и тепло остаётся внутри организма, почти не попадая в подкожную жировую ткань.
Но это и не важно, ведь сама жировая ткань способна вырабатывать тепло. Термогенез — одна из ключевых фишек бурой жировой ткани. У нас, людей, её совсем немного, но грызуны и впадающие в спячку звери активно пользуются её услугами. Под воздействием норадреналина клетки бурой жировой ткани активно расщеплют свои запасы, вырабатывают целую кучу энергии и помогают согреваться в трудные времена.
У живых организмов просто нет теплоизолятора лучше. А если бы и был, то это не имело бы никакого значения. Ведь ещё одно достоинство жира — его очень просто достать! Наш организм производит жир из любой органики, которую может усвоить. При помощи биохимической магии с чудным названием глюконеогенез тела животных перерабатывают в глюкозу огромное количество веществ, включая белки. А затем организм переделывает её в жирные кислоты. Жаль только, что в другую сторону это не работает. Пивное пузико не превратить в стальные мышцы...
Источник:
- Оринокский крокодил: закованный в чешуйчатую броню монстр
- С юмором о носорогах
- Очаровательный попугай какапо
- Самые толстые живые существа в мире
- Перистый платакс: хитрая рыба, способная удивить