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Жуткое существо которое может поселиться в вашем доме

Жуткое существо которое может поселиться в вашем доме

Автор:
14 мая 2024 09:55
Сообщество : Животные
Метки: Жуткое существо   Телифон   животные   природа   удивительно   факты   фото   
1470
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А ещё оно умеет стрелять кислотой.

Знакомьтесь, это Телифон. Да, такое вот интересное имя у этого чуда. Этот хищник относится к классу Паукообразные, отряд Телифоны, который насчитывает около 100 современных видов.

Встречается в странах с тропическим и субтропическим климатом. Телифон обитает в Северной Америке, Южной Америке, Африке и Азии.

Предпочитают жить во влажных тропических лесах и активнее всего в период дождей. Телифоны обычно прячутся под лежащими стволами деревьев и под камнями. А еще они умеют отлично рыть норы, глубиной до 1,5 метров.

Во многих тропических странах телифоны живут прямо в домах. Они предпочитают жить под ванной, в кухне под раковиной или за унитазом. В общем любят селиться там где много влажности.

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Внешне телифон похож на скорпиона у которого нет хвоста. В длину он вырастает до 9 сантиметров. У него имеются мощные челюсти, которые называются хелицеры. А еще он вооружен здоровыми клешнями, так называемые педипальпы. Передние лапы телифона, тонкие и удлиненные, которые служат как органы осязания.

Секретное оружие телифона находится в задней части брюха. В случае опасности, этот хищник может выпустить концентрированную уксусную кислоту из анальных желез на расстояние до 80 сантиметров. При попадании в глаза человека, эффект будет как от мощного перцового баллончика. Возможны осложнения зрения.

Телифон ведёт ночной образ жизни, как и большинство паукообразных. Питается он насекомыми, многоножками, скорпионами, червями и мелкими лягушками. Свою добычу захватывает мощными клешнями, после чего разрывает её своими челюстями - хелицерами.

Во время охоты предпочитает нападать из засады, прячась под листвой или под корой деревьев.


Во время размножения, самец проводит брачную прогулку для самки. Если самка не против продолжения, то самец откладывает сперматофор на поверхность почвы. После этого самка хватает сперматофор своими половыми отверстиями и пара расходится.

После оплодотворения, самка роет глубокую яму в земле, где откладывает несколько десятков яиц, которые крепятся под её брюхом с помощью клейкого секрета. Спустя несколько недель, вылупившиеся детёныши взбираются на спину матери, но после второй линьки они покидают свою мать и начинают самостоятельную жизнь. Через три года детёныши достигают половой зрелости.

Телифона можно содержать в домашних условиях и он может стать вашим прекрасным другом.

Для содержания дома одной взрослой особи подойдет стандартный террариум размером 30х30х30см.

Телифоны любят влагу, поэтому необходимо поддерживать достаточно высокую влажность до 80%. Этого можно добиться поливом субстрата водой или установкой поилки.

Температура должна быть около 25 градусов по Цельсию. Кормить их нужно насекомыми, которых можно купить в зоомагазине. Живут телифоны достаточно долго, до 20 лет.


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Метки: Жуткое существо   Телифон   животные   природа   удивительно   факты   фото   
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98k
Доктор Джонс Час назад
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15k
Jearom 21 минуту назад
Жуткое существо которое может поселиться в вашем доме. Встречается в странах с тропическим и субтропическим климатом. Телифон обитает в Северной Америке, Южной Америке, Африке и Азии. Предпочитают жить во влажных тропических лесах.

Внимание вопрос - у кого из фишкян дом стоит во влажных тропических лесах?
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872
Ви Полчаса назад
Классная фубля. Я в обмороке.
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407
Кукер Полчаса назад
Собака защищает от воров, кошка от мышей и крыс, а этот защитит от тараканов. Но если вор заберётся в дом, то и вора запросто напугает. Так что стоит завести такого питимца, пусть живёт за раковиной.
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11k
vasilykopkov 36 минут назад
А ещё у телифона о есть близкий родственник - смОртфАн :)
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3k
кОнь Юлий 46 минут назад
Свят-свят-свят
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19k
Алексей Теуш Час назад
Херассе"...он может стать вашим лучшим другом". Таких друзей...
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 784 поста (736 в горячем)

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