Жуткое существо которое может поселиться в вашем доме

Знакомьтесь, это Телифон. Да, такое вот интересное имя у этого чуда. Этот хищник относится к классу Паукообразные, отряд Телифоны, который насчитывает около 100 современных видов.

Встречается в странах с тропическим и субтропическим климатом. Телифон обитает в Северной Америке, Южной Америке, Африке и Азии.

Предпочитают жить во влажных тропических лесах и активнее всего в период дождей. Телифоны обычно прячутся под лежащими стволами деревьев и под камнями. А еще они умеют отлично рыть норы, глубиной до 1,5 метров.

Во многих тропических странах телифоны живут прямо в домах. Они предпочитают жить под ванной, в кухне под раковиной или за унитазом. В общем любят селиться там где много влажности.