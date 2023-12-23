Часы-перстень эпохи СССР. Мы нашли, кто сделал такую штуку первым⁠⁠

А теперь самое интересное. В свое время, в шестидесятые, калибр 1301 был самым маленьким в мире. И оказалось, что тогда же, а конце 60-х, были выпущены советские первые часы-перстень. Вот они, марки "Севан". Даже изящнее, чем "Чайка". Хотя это дело вкуса.