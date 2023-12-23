Часы-перстень эпохи СССР. Мы нашли, кто сделал такую штуку первым⁠⁠

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В восьмидесятые годы Угличский часовой завод взялся выпускать вот такие часики "Чайка", вмонтированные в перстень. Но оказывается, часовщики Углича были не первыми в стране, кто сделал подобную модель...
Но сначала пару слов о "Чайке". Миниатюрные (диаметр корпуса всего 19 мм), эти часы прежде всего были украшением. Но и работали они без особых сбоев. Внутри стоял испытанный калибр 1301 с запасом хода в 33 часа.
А теперь самое интересное. В свое время, в шестидесятые, калибр 1301 был самым маленьким в мире. И оказалось, что тогда же, а конце 60-х, были выпущены советские первые часы-перстень. Вот они, марки "Севан". Даже изящнее, чем "Чайка". Хотя это дело вкуса.
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