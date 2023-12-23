Вредно ли носить грузы на голове

Европейцам, может, так тоже делать?

Нет! И даже не пробуйте брать полные блюда и кувшины. В Индии дети с малых тренируются так делать, у них более крепкий шейный отдел, натренированные мышцы. Даже толщина межпозвоночных хрящевых дисков увеличивается, как говорят медики.

Да и походка у женщин Индии от этого более плавная, статная, есть, чему позавидовать. Плывут, как павы. Кстати, не видела нигде, а почему еще ни один дизайнер не выпустил на подиум модели с грузом на голове, чтобы был акцент на их уникальную плавную походку. Это бы точно навело шуму в мире моды.

Тренируются с детства не только женщины. Мужчины, например, могут даже мотоцикл на голове поднять и поставить на крышу автобуса.