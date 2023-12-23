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Вредно ли носить грузы на голове

Вредно ли носить грузы на голове

Автор:
23 декабря 2023 09:44
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Вредно   Индия   груз на голове   люди   факты   фото   
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Пробовали носить грузы так, как носят тюки и кувшины женщины в Индии? Я – да, и у меня ужасно болела потом шея. А тут поколениями этим способом пользуются и не жалуются. Вот и стало любопытно – вредно ли это?

Что говорят сами индуски

Чаще всего так грузы носят в Индии женщины. Потому что это бытовые вещи – тюки, кувшины с водой, тазы с урожаем. Но и мужчина с детства обучен такой технике.

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Они признаются, что им так легче носить вещи на долгие дистанции – руки ничего не тянет.

Считается, что нагрузка при переноске таким способом снижается за счет снижения колебаний груза. Он мерно колыхается вместе с каждым шагом человека, становится продолжением его тела.

А нагрузка распределяется по линии позвоночника, не нарушая баланса, не заставляя делать непривычный упор для ног. Потому что рюкзак на спиной тянет назад и увеличивает нагрузку на пятки, например.

Особые умелицы могут переносить так грузы в 70% от их веса. Это все магия физики! Так меньше всего сил тратится, только на горизонтальное перемещение, и чем ровнее походка, тем легче. Никаких затрат сил на постоянную ловлю равновесия с ношей.

Даже если захотелось отдохнуть, то ношу с головы не снимают. Чтобы поднять ее и поставить обратно будет затрачено больше сил, чем восполнят за остановку на отдых.

А почему не падает?

А потому что хитрят! Под большинство грузов кладут такой матерчатый валик-рогалик на макушку. Он и не скользит, и вещи не трутся о макушку и не перетирают девичью красу – волосы.

Европейцам, может, так тоже делать?

Нет! И даже не пробуйте брать полные блюда и кувшины. В Индии дети с малых тренируются так делать, у них более крепкий шейный отдел, натренированные мышцы. Даже толщина межпозвоночных хрящевых дисков увеличивается, как говорят медики.

Да и походка у женщин Индии от этого более плавная, статная, есть, чему позавидовать. Плывут, как павы. Кстати, не видела нигде, а почему еще ни один дизайнер не выпустил на подиум модели с грузом на голове, чтобы был акцент на их уникальную плавную походку. Это бы точно навело шуму в мире моды.

Тренируются с детства не только женщины. Мужчины, например, могут даже мотоцикл на голове поднять и поставить на крышу автобуса.

Хотя носить так вещи очень удобно, обладать этим талантом можно только при ежедневной тренировке с детства. У наших детей просто нет потребности этот навык вырабатывать.

Так что вы вряд ли всю нацию переучим на более удобный способ. Для европейца все это сулит лишь межпозвонковыми грыжами.

А после 18 лет нам переучиться уже поздно. Так что таскать нашим грузчикам все на своем горбу по старинке.

Можете хотя бы книгу так для осанки на макушке носить и не ронять?

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Метки: Вредно   Индия   груз на голове   люди   факты   фото   
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Pasha Panfilov Полчаса назад
Не знаю, я носил, и не в Индии, а в России. С детства причем. Очень увлекался дачной жизнью, и вечно - то лист железа кровельного свернешь на башке тащишь несколько километров, то мангал стопудовый профессиональный (не куркузенький дешевый, а полновесный сварной и под большое количество шашлыка), то еще что-то.

Шея у меня правда не цыплячья, ну и голова конкретно сейчас вообще 62 размера кепка, может просто повезло с этим. Хотя сейчас я что-то таскаю чаще на плечах или просто рукой, на голове не таскаю ))
Только в позапрошлом году помню у меня помидоры не удались, потому что козы проломились в теплицу и устроили там бардак, и пришлось мне их за деньги покупать, ну взял я где-то с 50 кг этих помидор, в сумки-пакеты, так задолбался нести, взял какую-то палку длинную толстую, надел как на коромысло эти пакеты, и нес на плечах, потом на голову поставил, потому что плечи устали (не то чтобы прям уж тяжело, но идти надо было несколько километров, я чет зажабил деньги, надо было на такси сесть, а я пешком потащился, потому что все деньги истратил на эти самые помидоры и шаурму). Ну вот на голове да, чуть легче нести, правда. Особенно если долго идёшь.
Мне просто надо было лечо на зиму наконсервировать, вот и пришлось покупать столько помидор. А так обычно они сами растут по теплицам, покупать нет нужды.
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5k
Elena Ki 13 минут назад
Не индуски, а индианки. И мужики - не индусы, а индийцы.
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567
AlexWoyz 18 минут назад
носить грузы на голове не вредно, но не всем..
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