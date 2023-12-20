Котики у камина

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Живой огонь завораживает, но в современных реалиях используется в основном в практических целях. Но есть исключение – камин. Даже искусственный создаёт в доме особенную атмосферу уюта.
Если камин согревает тело, то душу согреют сидящие возле него котики. К огню они относятся настороженно (возможно, сказывается генетическая память), но могут часами заворожённо наблюдать за игрой языков пламени, оглашая пространство утробным урчанием. Кошка и камин – пожалуй, идеальный дуэт зимнего интерьера.
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