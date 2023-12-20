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Сообщество Без кота и жизнь не та 1866 постов • 492 подписчика подписаться
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Котики у камина

Котики у камина

Автор:
20 декабря 2023 14:55
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   атмосфера   дом   зима   камин   кот   огонь   пламя   уют   фото   
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Живой огонь завораживает, но в современных реалиях используется в основном в практических целях. Но есть исключение – камин. Даже искусственный создаёт в доме особенную атмосферу уюта.

Если камин согревает тело, то душу согреют сидящие возле него котики. К огню они относятся настороженно (возможно, сказывается генетическая память), но могут часами заворожённо наблюдать за игрой языков пламени, оглашая пространство утробным урчанием. Кошка и камин – пожалуй, идеальный дуэт зимнего интерьера.

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Метки: Животное   атмосфера   дом   зима   камин   кот   огонь   пламя   уют   фото   
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