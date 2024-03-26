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15 идей, как можно классно вписать батарею в интерьер

15 идей, как можно классно вписать батарею в интерьер

Автор:
26 марта 2024 20:09
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: батарея   идеи   интересно   интерьер   радиатор   ремонт   фото   
1242
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Радиаторы отопления можно найти любой формы. Часто устанавливают стандартные, но вариантов на самом деле много. В этой подборке собраны разные батареи, которые стильно выглядят.

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Метки: батарея   идеи   интересно   интерьер   радиатор   ремонт   фото   
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7  комментариев
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7k
Харон ( Χάρων) Час назад
И прощай теплоотдача...
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42k
Бабай 3 минуты назад
Полюбому впишется.

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2k
Mikhail 16 минут назад
трубы в стенах?
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5k
Сергей Полчаса назад
Все эти короба и решетки уменьшают КПД батареи.
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rudenkov 45 минут назад
Должна быть конвекция воздуха. Можно конечно и в стену замуровать, но и в несколько раз увеличить площадь нагрева отопительных приборов.
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55k
noName Час назад

Не дай Бог такой "художник" по эпоксидке живёт выше этажом...
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1555 постов (1511 в горячем)

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