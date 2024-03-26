15 идей, как можно классно вписать батарею в интерьер

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Радиаторы отопления можно найти любой формы. Часто устанавливают стандартные, но вариантов на самом деле много. В этой подборке собраны разные батареи, которые стильно выглядят.
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