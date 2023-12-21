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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
21 декабря 2023 21:40
Метки: СССР   история   фото   
490
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого на фото не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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14  комментариев
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16k
Kostick 3 часа назад
№6 - это в какой стране такие вагоны были? ну а 22 класс))
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Эх, Сталина сегодня не хватает...
- Дык, есть подвижки! Я слыхал, заем внутренний хотят организовать.
- Чё?! Вот, уроды! Совсем народ обобрать решили! Хрен им!
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17k
SandMANn 2 часа назад
Душевно, спасибо.
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