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Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...
Могут попасться современные фото, но суть от этого на фото не меняется, всё это имеет отношение к СССР.
Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!
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