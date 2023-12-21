Врио начальника МЧС Татарстана отменил премии всем, кроме себя и своих заместителей

В среднем, зарплата сотрудника МЧС - 40 тысяч рублей в месяц. Новогодняя премия - 3-4 стандартных оклада. На эти деньги работники ездят в отпуск и покупают подарки своим родным.

Надо заметить, что замминистра МЧС РФ Виктор Яцуценко уже заявил, что спасатели должны получить максимальное поощрение — на фоне маленьких зарплат и текучки кадров.