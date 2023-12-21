Врио начальника МЧС Татарстана отменил премии всем, кроме себя и своих заместителей

Это первый случай за 10 лет, когда сотрудники МЧС остались без премий.
Временно исполняющий обязанности начальника регионального МЧС Ирек Кадамов заявил, что сотрудники МЧС в этом году не получат премию. Об этом сообщает Mash. Коллегам Кадамов сообщил это во время селекторного совещания. Оказалось, что спасатели просто не заслужили. Не работали по выходным и по ночам. Однако, самому себе Кадамов оставил премию, и трём своим заместителям тоже. По информации канала, это около 350к. Плюс новогодние два млн от правительства республики.
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В среднем, зарплата сотрудника МЧС - 40 тысяч рублей в месяц. Новогодняя премия - 3-4 стандартных оклада. На эти деньги работники ездят в отпуск и покупают подарки своим родным.
Надо заметить, что замминистра МЧС РФ Виктор Яцуценко уже заявил, что спасатели должны получить максимальное поощрение — на фоне маленьких зарплат и текучки кадров.
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