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Врио начальника МЧС Татарстана отменил премии всем, кроме себя и своих заместителей

Врио начальника МЧС Татарстана отменил премии всем, кроме себя и своих заместителей

Автор:
21 декабря 2023 19:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Конец года   МЧС   интересное   новый год   премия   фото   
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Это первый случай за 10 лет, когда сотрудники МЧС остались без премий.

Временно исполняющий обязанности начальника регионального МЧС Ирек Кадамов заявил, что сотрудники МЧС в этом году не получат премию. Об этом сообщает Mash. Коллегам Кадамов сообщил это во время селекторного совещания. Оказалось, что спасатели просто не заслужили. Не работали по выходным и по ночам. Однако, самому себе Кадамов оставил премию, и трём своим заместителям тоже. По информации канала, это около 350к. Плюс новогодние два млн от правительства республики.

В среднем, зарплата сотрудника МЧС - 40 тысяч рублей в месяц. Новогодняя премия - 3-4 стандартных оклада. На эти деньги работники ездят в отпуск и покупают подарки своим родным.

Надо заметить, что замминистра МЧС РФ Виктор Яцуценко уже заявил, что спасатели должны получить максимальное поощрение — на фоне маленьких зарплат и текучки кадров.

Источник:

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Метки: Видео   Конец года   МЧС   интересное   новый год   премия   фото   
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10  комментариев
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16k
Kostick 57 минут назад
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55k
turyst Полминуты назад
Я правильно понял, что это не о рядовых сотрудниках речь, а о начальстве "на местах"?
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13k
Кыся 16 минут назад
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18k
Мистер Фикс Полчаса назад
Я себя не обделил?

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50k
Элек Мек Полчаса назад
Ну чЁ,молодец.
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6k
Старичок Полчаса назад
однако хорошо нарезано, но проскальзывают моменты. судя по разговору, отчитывал начальников и их заместителей. и про премии с выходными касалось этих самых начальников и их заместителей. про рядовой состав в видео нет и слова.
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16k
GROMOZEKA 36 минут назад
Бригадир у нас хороший, бригадир у нас один…..
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62k
hpgjzsorqzo4 38 минут назад
Источник: fishki.net где то опубликовал , Mash. , автор долбанная PokemonKa . Дальше можно не читать ..
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1k
bigkoss 41 минуту назад
Премий нет давно. 13-ую зарплату последний раз этак в 2016 получал.
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6k
Alex 52 минуты назад
Ган**н обыкновенный
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
343126



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