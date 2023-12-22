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Панда радуется выпавшему снегу

Панда радуется выпавшему снегу

Автор:
22 декабря 2023 07:55
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   животные   панда   позитив   сафари парк   
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Проживающая в сафари-парке в Китае панда всем своим видом продемонстрировала, насколько ей по душе наступление зимы.

Панда по кличке Чуан Мэйэр живёт в сафари-парке Ордоса (Внутренняя Монголия, Китай), и недавно на её долю выпала неожиданная радость. Вернее, выпал снег, а вместе с ним и радость.

Животное всем своим видом продемонстрировало, насколько ему по душе наступление зимы. Панда «включила режим» весёлых игр, бегая, кувыркаясь и скатываясь с горок. Вот это и называется полным счастьем.

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Метки: Видео   Китай   животные   панда   позитив   сафари парк   
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2  комментария
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18k
banzai7 2 часа назад
Если бы сейчас началось лето, я бы также радовался.
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691
Ринат Фамутдинов 10 секунд назад
Ребёнок!!! Большой ребёнок!!!
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