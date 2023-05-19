Гений брачных афер, удостоившийся чести попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Джованни был профи и специалистом широкого профиля: без устали трудился на ниве брачных игр целых 30 лет. География охвата впечатляет – 15 стран, на территории которых под разными фальшивыми именами (в общей сложности их набралось полсотни) заключил аж 105 (!) браков. То есть каждый новый брак заключался в среднем с периодичностью в 1-2 месяца.

А вот с последним вышла промашка. То ли аферист расслабился, то ли потерял хватку (всё же ему пошёл шестой десяток). Но последняя жертва – Шарон Кларк с удивлением обнаружила на блошином рынке, где работала, свои вещи, которые исчезли вместе с обаятельным муженьком. И побежала в полицию.

Джованни взяли тёпленьким. И вечно находившийся в поиске красавчик даже из суда устроил шоу с элементами драмы. Рассказывал суду, что он последний романтик США, не может сдерживать своих душевных порывов и темперамента при виде прекрасных фей, но как честный человек каждый раз должен был жениться.