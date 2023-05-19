FISHKINET
Сообщество Криминал 1850 постов • 350 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Гений брачных афер, удостоившийся чести попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Гений брачных афер, удостоившийся чести попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Автор:
19 мая 2023 12:10
Сообщество : Криминал
Метки: Джованни Вильотто   брачный аферист   жена   история   криминал   мошенник   муж   обман   рекорд   свадьба   
1219
6
1

Любви покорны все. И ощущать это трепетное чувство хочется даже самым закоренелым циникам и прагматикам. Только часто выходит так, что Амур, надув щёки, лениво пропархивает мимо. Даже не скользнув взглядом, не говоря уже о том, чтобы натянуть тетиву своего волшебного лука.

А чего, собственно, ждать? Надо брать дело в свои руки. Видимо, так рассуждал этот парень по имени Джованни Вильотто (он же Фредерик Джипп, он же Джон Мендоза, он же Николай Перусков и т.д. и т.п.) Всех имён не упомнить. Да и по поводу Джованни тоже есть сомнения. Но для ясности пусть оно будет именем этого персонажа.

Мальчик родился в 1930 году в Сиракузах в русской семье. По другой версии, в Нью-Йорке, а родители были итальянцами. Внешне был вполне себе привлекательным парнем. И решил использовать природные данные на все 100%. Правда, не совсем законным способом.

Вильотто выбрал себе стезю брачного афериста: очаровывал жаждущих любви женщин и чуть ли не на первом свидании предлагал руку, сердце и всё прочее, что прилагалось к пылкому организму. После быстрой женитьбы сообщал новоиспечённой супруге, что живёт далеко и желает перевезти любимую к себе. Окрылённая жена собирала вещи (конечно, самые ценные), после чего любящий супруг исчезал с ними навсегда, не обещая вернуться.

Потом парень расслабился и перешёл к упрощённой схеме: просто грабил «любимую», забирал драгоценности и деньги и уходил в закат, оставляя несчастную даму в недоумении и отчаянии.

Джованни был профи и специалистом широкого профиля: без устали трудился на ниве брачных игр целых 30 лет. География охвата впечатляет – 15 стран, на территории которых под разными фальшивыми именами (в общей сложности их набралось полсотни) заключил аж 105 (!) браков. То есть каждый новый брак заключался в среднем с периодичностью в 1-2 месяца.

А вот с последним вышла промашка. То ли аферист расслабился, то ли потерял хватку (всё же ему пошёл шестой десяток). Но последняя жертва – Шарон Кларк с удивлением обнаружила на блошином рынке, где работала,  свои вещи, которые исчезли вместе с обаятельным муженьком. И побежала в полицию.

Джованни взяли тёпленьким. И вечно находившийся в поиске красавчик даже из суда устроил шоу с элементами драмы. Рассказывал суду, что он последний романтик США, не может сдерживать своих душевных порывов и темперамента при виде прекрасных фей, но как честный человек каждый раз должен был жениться.

На его выступления народ даже занимал очередь у здания, чтобы послушать проникновенные речи мошенника. Стоит ли уточнять, что львиную долю зрителей составляли женщины?

А вот с судьёй не повезло: им оказался мужик, которому было плевать на сопутствующую нарушению закона лирику. Он хладнокровно влепил последнему романтику 28 лет за мошенничество, а ещё 6 добавил за двоежёнство. Аферист ещё и на штраф солидный попал, больше 330 тыс. долларов.

В тюрьме обаятельный мошенник успел отсидеть только 8 лет. В 1991 году у него случилось кровоизлияние в мозг. Вильотто покинул этот несправедливый мир, едва разменяв седьмой десяток. И вплоть до последних дней настаивая, что он просто любил женщин. Правда, проститься с «мужем на час» не пришла ни одна из его бывших жён.

Сомнительные достижения «героя» удостоились Книги рекордов Гиннесса, куда он попал за самое большое количество зарегистрированных браков.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Джованни Вильотто   брачный аферист   жена   история   криминал   мошенник   муж   обман   рекорд   свадьба   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Serg2001 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

84328



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео)
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличная новость

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересное#животные#США#история#позитив#факты#фильм#Еда
#Юмор#люди#машина#в мире#аварии#забавно#подборка#Автовсячина#шоу бизнес#знаменитости
#интересно#автомир#Прикол#ДТП#авто аварии#кино#истории#Россия#истории людей#Италия
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео) Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео) А был ли медик: как «козлиный хирург» американскую мечту исполнял А был ли медик: как «козлиный хирург» американскую мечту исполнял Ален не Делон: чем закончились гастроли брачного афериста, обманувшего больше 70 советских женщин Ален не Делон: чем закончились гастроли брачного афериста, обманувшего больше 70 советских женщин Аферист украл у инвалидов 179 миллионов рублей Аферист украл у инвалидов 179 миллионов рублей «Русская матушка» Нина Кухарчук «Русская матушка» Нина Кухарчук Почему на свадьбах так часто говорят "совет да любовь!" Почему на свадьбах так часто говорят "совет да любовь!"

На что жалуетесь?

Вернуться