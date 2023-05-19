Гений брачных афер, удостоившийся чести попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Любви покорны все. И ощущать это трепетное чувство хочется даже самым закоренелым циникам и прагматикам. Только часто выходит так, что Амур, надув щёки, лениво пропархивает мимо. Даже не скользнув взглядом, не говоря уже о том, чтобы натянуть тетиву своего волшебного лука.
А чего, собственно, ждать? Надо брать дело в свои руки. Видимо, так рассуждал этот парень по имени Джованни Вильотто (он же Фредерик Джипп, он же Джон Мендоза, он же Николай Перусков и т.д. и т.п.) Всех имён не упомнить. Да и по поводу Джованни тоже есть сомнения. Но для ясности пусть оно будет именем этого персонажа.
Мальчик родился в 1930 году в Сиракузах в русской семье. По другой версии, в Нью-Йорке, а родители были итальянцами. Внешне был вполне себе привлекательным парнем. И решил использовать природные данные на все 100%. Правда, не совсем законным способом.
Вильотто выбрал себе стезю брачного афериста: очаровывал жаждущих любви женщин и чуть ли не на первом свидании предлагал руку, сердце и всё прочее, что прилагалось к пылкому организму. После быстрой женитьбы сообщал новоиспечённой супруге, что живёт далеко и желает перевезти любимую к себе. Окрылённая жена собирала вещи (конечно, самые ценные), после чего любящий супруг исчезал с ними навсегда, не обещая вернуться.
Потом парень расслабился и перешёл к упрощённой схеме: просто грабил «любимую», забирал драгоценности и деньги и уходил в закат, оставляя несчастную даму в недоумении и отчаянии.
Джованни был профи и специалистом широкого профиля: без устали трудился на ниве брачных игр целых 30 лет. География охвата впечатляет – 15 стран, на территории которых под разными фальшивыми именами (в общей сложности их набралось полсотни) заключил аж 105 (!) браков. То есть каждый новый брак заключался в среднем с периодичностью в 1-2 месяца.
А вот с последним вышла промашка. То ли аферист расслабился, то ли потерял хватку (всё же ему пошёл шестой десяток). Но последняя жертва – Шарон Кларк с удивлением обнаружила на блошином рынке, где работала, свои вещи, которые исчезли вместе с обаятельным муженьком. И побежала в полицию.
Джованни взяли тёпленьким. И вечно находившийся в поиске красавчик даже из суда устроил шоу с элементами драмы. Рассказывал суду, что он последний романтик США, не может сдерживать своих душевных порывов и темперамента при виде прекрасных фей, но как честный человек каждый раз должен был жениться.
На его выступления народ даже занимал очередь у здания, чтобы послушать проникновенные речи мошенника. Стоит ли уточнять, что львиную долю зрителей составляли женщины?
А вот с судьёй не повезло: им оказался мужик, которому было плевать на сопутствующую нарушению закона лирику. Он хладнокровно влепил последнему романтику 28 лет за мошенничество, а ещё 6 добавил за двоежёнство. Аферист ещё и на штраф солидный попал, больше 330 тыс. долларов.
В тюрьме обаятельный мошенник успел отсидеть только 8 лет. В 1991 году у него случилось кровоизлияние в мозг. Вильотто покинул этот несправедливый мир, едва разменяв седьмой десяток. И вплоть до последних дней настаивая, что он просто любил женщин. Правда, проститься с «мужем на час» не пришла ни одна из его бывших жён.
Сомнительные достижения «героя» удостоились Книги рекордов Гиннесса, куда он попал за самое большое количество зарегистрированных браков.
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