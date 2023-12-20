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Доулыбались: ударный дуэт, напавший на однорукого ветерана, услышал грустные новости

Доулыбались: ударный дуэт, напавший на однорукого ветерана, услышал грустные новости

Автор:
20 декабря 2023 20:26
Сообщество : Политика
Метки: Россия   ветераны   криминал   сво   эмигрант   
407
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Избивших однорукого ветерана в Петербурге больше не обвиняют в хулиганстве. На них завели дело о "Покушении на убийство". Если в момент задержания лица иностранцев светились улыбками, то теперь им будет не до смеха.

Накануне в Северной столице произошёл возмутительный случай: посреди бела дня на Васильевском острове два уроженца Абхазии набросились с кулаками на однорукого бойца СВО. Петербуржец попросил иностранцев не парковать свой "Лексус" на узком тротуаре, так как они мешают пешеходам.

В ответ те стали кулаками доказывать ветерану, что прав тот, у кого есть "Лексус". А заодно сообщили мужчине, что он "свинья". Избивали бойца иностранцы с особой подлостью и жестокостью, метили туда, где он пытался прикрыть себя культей.

О самом ветеране известно, что руку он потерял ещё двадцать лет назад. Но несмотря на это продолжил заниматься боевыми искусствами. А когда началась спецоперация, решил, что отсутствие руки — не помеха. И принялся штурмовать военкоматы.

В течение пяти месяцев многодетный отец без руки получал отказ. Тогда петербуржец сменил тактику и обратился в Союз Добровольцев Донбасса, где его научили обращаться с оружием и военной техникой, а затем взяли в пехоту на Херсонском направлении. В качестве позывного боец взял имя сына — Буян.

В боях петербуржец получил осколочное ранение, но отказался от эвакуации в пользу более тяжело раненных.  А после вернулся в родной Петербург к семье, чтобы прямо на глазах жены быть избитым молодыми иностранцами и услышать от них массу нелицеприятных слов.

К счастью, уроженцам Абхазии не удалось довести до конца своё дело — за ветерана вступились прохожие. Однако нападавшие успели нанести ветерану несколько ударов руками и ногами и причинить множество травм.

После того, как стражи порядка переквалифицировали дело с "хулиганства" на "покушение об убийстве", у подозреваемых не осталось шансов отделаться лёгким испугом, штрафом и извинениями. Ведь по новой статье им грозит от 6 до 15 лет. Кстати, об извинениях. Во время очной ставки уроженцы Абхазии не стали просить прощения.

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Метки: Россия   ветераны   криминал   сво   эмигрант   
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12  комментариев
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18k
banzai7 38 минут назад
Не поддерживаю национализм. Но ОНИ сами стараются сделать нас националистами.
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13k
Владимир 5 минут назад
Еще пожалуй статья должна быть доработана, на почве национальной неприязни! И еще новую статью добавить "русофобия" И лет 15 здрасти на минималке.
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18k
Мистер Фикс 7 минут назад
Там еще одна статья нарисовалась.

"Против двух мужчин, в Санкт-Петербурге избивших ветерана спецоперации за сделанное замечание, завели уголовное дело о возбуждении ненависти по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГСУ СК России.
"По версии следствия, подозреваемые избили участника СВО, высказывая при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности", – написали представители СК."
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36k
АнтонПолднев 21 минуту назад
Хорошие новости в студии. Это похвально
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36k
albedo Полчаса назад
Снега и леса в Сибири много.
Попали засранцы - это не в Абхазии ишаков трахать.
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10k
SuperTroll Полчаса назад
Отдать ублюдков сослуживцам ветерана. Мужики разберутся, как поступить с ними
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129k
parallax Полчаса назад
Теперь не скоро увидят родной аул.
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