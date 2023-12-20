Доулыбались: ударный дуэт, напавший на однорукого ветерана, услышал грустные новости

Накануне в Северной столице произошёл возмутительный случай: посреди бела дня на Васильевском острове два уроженца Абхазии набросились с кулаками на однорукого бойца СВО. Петербуржец попросил иностранцев не парковать свой "Лексус" на узком тротуаре, так как они мешают пешеходам.

В ответ те стали кулаками доказывать ветерану, что прав тот, у кого есть "Лексус". А заодно сообщили мужчине, что он "свинья". Избивали бойца иностранцы с особой подлостью и жестокостью, метили туда, где он пытался прикрыть себя культей.

О самом ветеране известно, что руку он потерял ещё двадцать лет назад. Но несмотря на это продолжил заниматься боевыми искусствами. А когда началась спецоперация, решил, что отсутствие руки — не помеха. И принялся штурмовать военкоматы.

В течение пяти месяцев многодетный отец без руки получал отказ. Тогда петербуржец сменил тактику и обратился в Союз Добровольцев Донбасса, где его научили обращаться с оружием и военной техникой, а затем взяли в пехоту на Херсонском направлении. В качестве позывного боец взял имя сына — Буян.

В боях петербуржец получил осколочное ранение, но отказался от эвакуации в пользу более тяжело раненных. А после вернулся в родной Петербург к семье, чтобы прямо на глазах жены быть избитым молодыми иностранцами и услышать от них массу нелицеприятных слов.

К счастью, уроженцам Абхазии не удалось довести до конца своё дело — за ветерана вступились прохожие. Однако нападавшие успели нанести ветерану несколько ударов руками и ногами и причинить множество травм.

После того, как стражи порядка переквалифицировали дело с "хулиганства" на "покушение об убийстве", у подозреваемых не осталось шансов отделаться лёгким испугом, штрафом и извинениями. Ведь по новой статье им грозит от 6 до 15 лет. Кстати, об извинениях. Во время очной ставки уроженцы Абхазии не стали просить прощения.