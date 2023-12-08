"Я родилась в начале 90-х": девушка рассказала о жизни в коммунальной квартире

"В кухне стандартно было несколько плит. У нас ещё был общий холодильник прямо там. Знаю, что сейчас народ в основном ставит холодильники к себе в комнаты.

Набор жителей был стандартный: столетняя бабка, наркоман с мамкой и молодая творческая семья с ребёнком (мы). Таинственные закрытые комнаты тоже были.

У наркомана была открытая форма туберкулёза и он часто бузил с друзьями, один даже передознулся у нас в ванной, но не насмерть. Ещё чел часто дрался с матерью. А она торговала фруктами на Сытном Рынке и иногда пропадала на несколько недель.

Наша комната была маленькой, но с 2 окнами. Я спала на втором этаже пластиковой кроватки-шкафа, а родители — на раскладном диване. На потолке была лепнина. Однажды в этой лепнине застряла шальная пуля, попавшая нам в окно. Мы заклеили окно скотчем и жили так пару лет.