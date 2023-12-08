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"Я родилась в начале 90-х": девушка рассказала о жизни в коммунальной квартире

"Я родилась в начале 90-х": девушка рассказала о жизни в коммунальной квартире

Автор:
08 декабря 2023 12:28
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Твиттер   истории   истории из жизни   история про коммуналку   коммуналка   питерская клммуналка   
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Пользовательница Твиттера Рося Скрыпкина рассказала, как она жила в коммунальной квартире в Питере. Пост собрал за сегодня уже 120 тыс. просмотров и 1000 лайков. Девушке удалось разблокировать воспоминания многих, кому тоже довелось жить в коммуналке.

"Я родилась в начале 90ых. Почти до школы мы жили в огромной коммуналке типа "расчёска" (тёмный коридор и комнаты в ряд) в старом доме на ул. Лахтинской, Петроградская сторона. Рядом был КВД, автомойка, злачный Чкаловский и "Дом с чёртом" Лишневского.

Вход был со двора. Парадной это место назвать язык не поворачивается. Я помню её усыпанной использованными шприцами. Во дворе стояло пухто (мусорный контейнер), у которого постоянно тусовались бомжи".

Квартира была на втором этаже. Соседи по лестничной клетке часто напивались и дрались, но я помню только старую зловещую дверь, покрытую бордовой масляной краской и пылью. Меня до сих пор триггерят такие двери.

Направо от входа в квартиру была комната с ванной. Она была неравномерно коричневого цвета, как в хоррорах. Я ненавидела в ней мыться, там было страшно и ОЧЕНЬ холодно. А ещё на полу лежали дощечки, потому что там проваливался пол.


И проваливался он не только там — в кухне обстановка была похожей. А всё потому, что под ней была арка. В арку постоянно заезжали машины с кузовом или мусоровозы, цепляясь за верх. Со временем осыпалась вся штукатурка и часть дранки. Соседка очень боялась обрушения.

"В кухне стандартно было несколько плит. У нас ещё был общий холодильник прямо там. Знаю, что сейчас народ в основном ставит холодильники к себе в комнаты.


Набор жителей был стандартный: столетняя бабка, наркоман с мамкой и молодая творческая семья с ребёнком (мы). Таинственные закрытые комнаты тоже были.


У наркомана была открытая форма туберкулёза и он часто бузил с друзьями, один даже передознулся у нас в ванной, но не насмерть. Ещё чел часто дрался с матерью. А она торговала фруктами на Сытном Рынке и иногда пропадала на несколько недель.


Наша комната была маленькой, но с 2 окнами. Я спала на втором этаже пластиковой кроватки-шкафа, а родители — на раскладном диване. На потолке была лепнина. Однажды в этой лепнине застряла шальная пуля, попавшая нам в окно. Мы заклеили окно скотчем и жили так пару лет.

"У меня долго оставались коммунальные привычки -- нигде не оставлять свои вещи, всё хранить компактно, не оставлять еду без присмотра. А ещё меня долго не хотели брать в садик, потому что из-за туберкулёзного наркомана-соседа мы все стояли на учёте в тубдиспансере.


Да, бывают истории похуже моей, но я хорошо помню привкус петроградской хтони и никому не пожелаю жить в таком пиздеце, тем более своим детям. А романтизация жизни в коммуналке кажется мне странной".



А у вас есть воспоминания про жизнь в коммуналке?

Источник:

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Метки: Твиттер   истории   истории из жизни   история про коммуналку   коммуналка   питерская клммуналка   
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16  комментариев
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8k
Пуриц Жорж 38 минут назад
Жил в коммуналке с рождения до 1979 года, на Лизы Чайкиной. Родители работали в ГИПХе (сейчас его уже нет).У родителей две смежные комнаты, у соседей одна. Сосед был молодым участковым с женой и сыном Колей моим ровесником. Жили дружно и весело, все праздники справляли вместе. Приходили и друзья и моих родителей. Стол накрывали на кухне 40 метров там было. По коридору до кухни мы мелкие гоняли на детских великах. Потом соседи получили квартиру и уехали на Новаторов. А мои на адмирала Лазарева отдельную "трешку". С бывшими соседями общались очень долго, до развала СССР - они где то в 1985 уехали в Эстонию (его жена была оттуда). последний раз общались где-то 2000 году. Её муж работал в Таллине в полиции. Коля - официантом в пивбаре. Фамилия их была Серебрековы ( вдруг читают :) ). Могу сказать - прекрасные воспоминания.
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17k
Николаевич 6 минут назад
Мне тоже довелось питаться на общей кухне (в 70-х). Общий коридор и отдельные комнаты. Туалет тоже был общий. Душевая одна на дом. Был график дежурств по уборке общих мест....Правда это был военный городок. Жили дружно. Праздники встречали вместе и весело. Отношения были нормальные. Впрочем, я был ещё пацаном и жильё было временное (по 3-5-лет). Saalfeld
Пардон за частный комментарий – что-то вспомнилось и накатило.
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12k
Rus77 12 минут назад
Я родился в 1984, и жил на Ленинском проспекте в комуналке, на мой взгляд всё зависит от соседей, но само ощущение того, что это не твой дом, не очень радует. Ну и все бытовые моменты, от кухни до санузла сильно напрягают.
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3k
Froll 15 минут назад
До 1985 года жили в коммуналке на Арбате.Две из пяти комнат были наши,потом три из пяти.Перед отъездом в отдельную квартиру жили в этой коммуналки уже только мы.
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6k
Wadim Полчаса назад
А это коливинг. Это другое)
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3k
RaiJu Полчаса назад
Никогда не жил ни в общежитии, ни в коммуналке.
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23k
hebpat 44 минуты назад
Эти ребята жили в коммуналке и не жаловались
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25k
sssss3 46 минут назад
В начале 70-х в детстве ходил к другу в коммуналку несколько раз, в гости.
Ужасов не было, нормально жили, опрятно чисто, работали все.
Но надо отметить дом был свежий, лет 10 всего, как сейчас понимаю.
Для жителя деревни это было интересно, и необычно всё, большая кухня там 4 плиты газовых, а не электроплитка, балкон с видом на город, ванная и горячая вода из крана. Длиннющий коридор где мы играли в мяч..... мне очень понравилось.
Понятно, что нельзя путать туризм и иммиграцию....
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893k
А.Берестенко 52 минуты назад
Жена жила в центре Москвы, на Патриарших, в коммуналке на 7 счетчиков, т.е. семь семей. До конца 90х.
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2k
Иван Иванов Час назад
В 1994-1995 годах снимал комнату в коммуналке в Захарьевском пер. По соседству жила бабулька, которая постоянно кошмарила по поводу света в коридое, туалете и тапки из общего коридора постоянно куда-то пропадали
Есть готовить - это целый квест, чтобы не пересекаться с бабулей

Постоянно в этом жить-НЕТ, а по молодости было все-равно где перекантоваться. Вспоминаю те времена несмотря ни на что хорошим словом.
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34k
Teodor Час назад
Ну, это она еще кучеряво жила - всего две семьи по соседству: бабка (какая ни есть, а семья) и наркоман с мамашей. Если в соседних комнатах кто и появлялся, то, видимо, эпизодически и ей не запомнился. Наркоман-туберкулезник стоял на учете (это плюс), за её семьёй, стало быть, тоже присматривали и в садик её таки взяли, значит отслеживали её состояние здоровья и какую-никакую профилактику проводили. Нет, жизнь, конечно, не сахар, но и не "воронья слободка"...
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716
Шурман Час назад
Да были кто жил в такой фигне , да как правило это были или дворники или кто толком не хотел работать . Кто тогда работал все уже были при квартирах . Допустим мы свою первую получили в 82 году а до этого была у матери другая однокомнатная и там типа для нас не было место и после того как заседание решило что вот ей нужно 3 комнаты то дали . Квартиру приватизировали в 93 году , в 99 продали . Тоже самое было с дачами и тд .
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12k
Б.Касторский Час назад
Чем выше забор, тем лучше сосед (с)
Нет, коммуналка худшее жильё. Я бывал у друзей, живших в таких условиях. Замки на холодильниках, свои сидушки для унитаза. Жуть.
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58k
dima423 Час назад
Ни разу не слышал "романтизации жизни в коммуналке")) Как можно романтизировать очевидный трэш?))
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Спелая кукурузинка

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