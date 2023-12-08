"Я родилась в начале 90-х": девушка рассказала о жизни в коммунальной квартире

Пользовательница Твиттера Рося Скрыпкина рассказала, как она жила в коммунальной квартире в Питере. Пост собрал за сегодня уже 120 тыс. просмотров и 1000 лайков. Девушке удалось разблокировать воспоминания многих, кому тоже довелось жить в коммуналке.
"Я родилась в начале 90ых. Почти до школы мы жили в огромной коммуналке типа "расчёска" (тёмный коридор и комнаты в ряд) в старом доме на ул. Лахтинской, Петроградская сторона. Рядом был КВД, автомойка, злачный Чкаловский и "Дом с чёртом" Лишневского.
Вход был со двора. Парадной это место назвать язык не поворачивается. Я помню её усыпанной использованными шприцами. Во дворе стояло пухто (мусорный контейнер), у которого постоянно тусовались бомжи".
Квартира была на втором этаже. Соседи по лестничной клетке часто напивались и дрались, но я помню только старую зловещую дверь, покрытую бордовой масляной краской и пылью. Меня до сих пор триггерят такие двери.
Направо от входа в квартиру была комната с ванной. Она была неравномерно коричневого цвета, как в хоррорах. Я ненавидела в ней мыться, там было страшно и ОЧЕНЬ холодно. А ещё на полу лежали дощечки, потому что там проваливался пол.
И проваливался он не только там — в кухне обстановка была похожей. А всё потому, что под ней была арка. В арку постоянно заезжали машины с кузовом или мусоровозы, цепляясь за верх. Со временем осыпалась вся штукатурка и часть дранки. Соседка очень боялась обрушения.
"В кухне стандартно было несколько плит. У нас ещё был общий холодильник прямо там. Знаю, что сейчас народ в основном ставит холодильники к себе в комнаты.
Набор жителей был стандартный: столетняя бабка, наркоман с мамкой и молодая творческая семья с ребёнком (мы). Таинственные закрытые комнаты тоже были.
У наркомана была открытая форма туберкулёза и он часто бузил с друзьями, один даже передознулся у нас в ванной, но не насмерть. Ещё чел часто дрался с матерью. А она торговала фруктами на Сытном Рынке и иногда пропадала на несколько недель.
Наша комната была маленькой, но с 2 окнами. Я спала на втором этаже пластиковой кроватки-шкафа, а родители — на раскладном диване. На потолке была лепнина. Однажды в этой лепнине застряла шальная пуля, попавшая нам в окно. Мы заклеили окно скотчем и жили так пару лет.
"У меня долго оставались коммунальные привычки -- нигде не оставлять свои вещи, всё хранить компактно, не оставлять еду без присмотра. А ещё меня долго не хотели брать в садик, потому что из-за туберкулёзного наркомана-соседа мы все стояли на учёте в тубдиспансере.
Да, бывают истории похуже моей, но я хорошо помню привкус петроградской хтони и никому не пожелаю жить в таком пиздеце, тем более своим детям. А романтизация жизни в коммуналке кажется мне странной".
А у вас есть воспоминания про жизнь в коммуналке?
Источник:
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Ужасов не было, нормально жили, опрятно чисто, работали все.
Но надо отметить дом был свежий, лет 10 всего, как сейчас понимаю.
Для жителя деревни это было интересно, и необычно всё, большая кухня там 4 плиты газовых, а не электроплитка, балкон с видом на город, ванная и горячая вода из крана. Длиннющий коридор где мы играли в мяч..... мне очень понравилось.
Понятно, что нельзя путать туризм и иммиграцию....
Постоянно в этом жить-НЕТ, а по молодости было все-равно где перекантоваться. Вспоминаю те времена несмотря ни на что хорошим словом.
Нет, коммуналка худшее жильё. Я бывал у друзей, живших в таких условиях. Замки на холодильниках, свои сидушки для унитаза. Жуть.