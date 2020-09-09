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Уровень жизни людей, цены и зарплаты в Беларуси

Уровень жизни людей, цены и зарплаты в Беларуси (10 фото + 2 видео)

Автор:
09 сентября 2020 10:22
Метки: беларусия   видео   жизнь   зарплата   люди   фото   цены   
976
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2
При пересечении границы Беларуси бросается в глаза окружающая чистота. В этом плане российские, даже крупные города, разительно отличаются от белорусских. В стране не принято бросать мусор на землю – только в урны, которых везде достаточно. Оценить это может каждый, так как виза и загранпаспорт для въезда в Белоруссию россиянам не нужны.

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Метки: беларусия   видео   жизнь   зарплата   люди   фото   цены   
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8  комментариев
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181
Fiverknot 2 часа назад
Курс рубля к белорусскому 270 к 1? Статья устарела явно. В стране как несколько лет деноминация прошла и убрали лишние нули. Щас около 29р. за белорусский рубль. И наконец появилась железная мелочь.
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3k
Mike Snow 7 минут назад
Статья конечно старая и, естественно, написана россиянином. На первый взгляд все кажется "чистым, девственным и красивым". Но когда здесь живешь и работаешь понимаешь, что все не так, как кажется со стороны.
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3
Евгений Ковалёв 21 минуту назад
Ну на счет культуры обшения , хамства в магазинах. Брехня. Объездили с семьёй почти всю "Белку" . Культурный и очень приветливый народ, ни разу хамства не видел . Будет возможность еше поедем
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7k
Мафусаил 24 минуты назад
Был в Минске в марте до начала всеобщего шухера, мне понравилось.
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52k
7guest Полчаса назад
Уровень жизни людей, цены и зарплаты в Беларуси
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141
DoctorBetruger 53 минуты назад
Как пркрасна Беларусь. Была. 10 лет назад, судя по ценам приведенным в статье.
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14k
Андрей Иванов Час назад
Статья устаревшая, в 2016 была деноминация, на данный момент белорусский рубль равен примерно 29 российским, цены и зарплаты тоже не соответствуют
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