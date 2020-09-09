Уровень жизни людей, цены и зарплаты в Беларуси

При пересечении границы Беларуси бросается в глаза окружающая чистота. В этом плане российские, даже крупные города, разительно отличаются от белорусских. В стране не принято бросать мусор на землю – только в урны, которых везде достаточно. Оценить это может каждый, так как виза и загранпаспорт для въезда в Белоруссию россиянам не нужны.
Жизнь республики Беларусь поражает своим порядком. Там принято четко исполнять все установленные законом правила. Даже с инспектором на дороге очень сложно будет «договориться». По отзывам местного населения, коррупция в стране почти отсутствует.
Огромным преимуществом государства являются отличные автомобильные дороги. Причем, не только на крупных магистралях. Обочины в идеальном состоянии, мусор убирается сразу же, ям нет. А вот сервисом Беларусь похвастаться не может – все как в советское время – населению могут и нагрубить, ни о какой консультации речь вообще не идет.
Огромным преимуществом государства являются отличные автомобильные дороги. Причем, не только на крупных магистралях. Обочины в идеальном состоянии, мусор убирается сразу же, ям нет. А вот сервисом Беларусь похвастаться не может – все как в советское время – населению могут и нагрубить, ни о какой консультации речь вообще не идет.
О жизни в Беларуси
На 2020 год только 15,7 процента населения страны дают своей жизни благополучную оценку. Самые высокие показатели приходятся на самореализацию и материальную стабильность. Социальному окружению и физическому состоянию достались самые низкие оценки жителей страны.
Средний класс на 2020 год составил примерно 37 процентов. И есть тенденция снижения этой цифры к концу года. Типичный представитель этого класса – белорус от 40 до 60 лет, живущий в столице или области, располагает собственной жилплощадью со всеми доступными коммунальными услугами и автомобилем.
Среднестатистическому гражданину Беларуси нет необходимости копить деньги, чтобы приобрести какой-либо товар – холодильник, стиральную машинку, телевизор или что-то подобное.
Из-за значительного ослабления белорусской валюты в 2020 году, вполне возможно, что уровень жизни пойдет вниз и средний класс заметно поредеет.
Принято считать, что медицинское обслуживание в Беларуси качественное, бесплатное и отсутствует коррупция.
Среднестатистическому гражданину Беларуси нет необходимости копить деньги, чтобы приобрести какой-либо товар – холодильник, стиральную машинку, телевизор или что-то подобное.
Из-за значительного ослабления белорусской валюты в 2020 году, вполне возможно, что уровень жизни пойдет вниз и средний класс заметно поредеет.
Принято считать, что медицинское обслуживание в Беларуси качественное, бесплатное и отсутствует коррупция.
В какой-то степени это правда, но не все так идеально:
Коррупция существует, но не в обычном понимании – медперсонал просто принимает подарки от своих клиентов. Причем это непросто сделать – напрямую нельзя, надо найти через кого отблагодарить.
Из-за высоких правительственных планов по платным услугам, медики в 2020 году будут стараться эти планы выполнить, «впаривая» населению различные процедуры. В этом случае тяжелее всех иностранцу, попавшему на прием – отказаться практически нереально.
Белорусские аптеки в основном торгуют препаратами своего производства, качество которых оставляет желать лучшего.
В Беларуси на 2020 год отмечено отсутствие безработицы, но на самом деле она уже превышает 15 процентов. Много жителей работает сейчас не на полную ставку. Часть населения вынуждена ездить на заработки в РФ, Польшу и Прибалтику. По отзывам, хорошо оплачиваемая работа в 2019 году – редкость.
Из-за высоких правительственных планов по платным услугам, медики в 2020 году будут стараться эти планы выполнить, «впаривая» населению различные процедуры. В этом случае тяжелее всех иностранцу, попавшему на прием – отказаться практически нереально.
Белорусские аптеки в основном торгуют препаратами своего производства, качество которых оставляет желать лучшего.
В Беларуси на 2020 год отмечено отсутствие безработицы, но на самом деле она уже превышает 15 процентов. Много жителей работает сейчас не на полную ставку. Часть населения вынуждена ездить на заработки в РФ, Польшу и Прибалтику. По отзывам, хорошо оплачиваемая работа в 2019 году – редкость.
Таблица заработных плат в Белоруссии
А найти место журналисту, маркетологу или дизайнеру вообще не представляется возможным.
Культурный уровень оставляет желать лучшего – 80-е года прошлого века, остаются неизменными, и по сей день.
Культурный уровень оставляет желать лучшего – 80-е года прошлого века, остаются неизменными, и по сей день.
Коротко о реальной жизни в Беларуси:
Беларусь для россиян
Жизнь в Беларуси в последнее время стала очень привлекательной для россиян. И цифра эта уже достигла нескольких тысяч. Наибольшей популярностью пользуются Минск, Витебск и Брест.
Россияне стремятся сюда за тишиной и спокойствием. Беларусь до сих пор живет по порядкам, установленным в советские времена, что делает практически невозможным открытие своего бизнеса. И все из-за развитой бюрократической системы и больших налогов.
Уровень заработков невысок. Любой средний госслужащий не зарабатывает и 500$ за месяц. Чиновник на высокой должности имеет зарплату в 1000 долларов. Врачи и учителя вообще зарабатывают копейки – 300 в месяц.
Россияне стремятся сюда за тишиной и спокойствием. Беларусь до сих пор живет по порядкам, установленным в советские времена, что делает практически невозможным открытие своего бизнеса. И все из-за развитой бюрократической системы и больших налогов.
Уровень заработков невысок. Любой средний госслужащий не зарабатывает и 500$ за месяц. Чиновник на высокой должности имеет зарплату в 1000 долларов. Врачи и учителя вообще зарабатывают копейки – 300 в месяц.
А если россиянин располагает средствами, то Беларусь покажется очень даже комфортной. Тот кто имеет хороший пассивный доход на родине, может спокойно переехать на ПМЖ в Беларусь.
Уровень цен
Продукты в стране стоят приблизительно столько же, сколько и в России, а вот крыша над головой значительно дешевле. Однокомнатная квартира в столице в месяц будет стоить от 200 до 300 американских долларов (в зависимости от места расположения). В областном городе еще дешевле – от 130 до 200.
И стоит из России привезти с собой бытовую технику и электронику, потому что в Беларуси она стоит гораздо дороже.
Что касается общественного транспорта, то на любой проездной одна цена – 15$ за месяц. Маршрутное такси, если перевести на российские деньги, стоит примерно 15 рублей. За проезд одного километра таксисы берут 20. Только расстояния там намного меньше, чем в российской столице.
Коммуналка не слишком дорогая. Если снять 1-комнатную квартиру в Минске, то в зимнее время платежи составят около 70 долларов, а летом – 30.
И стоит из России привезти с собой бытовую технику и электронику, потому что в Беларуси она стоит гораздо дороже.
Что касается общественного транспорта, то на любой проездной одна цена – 15$ за месяц. Маршрутное такси, если перевести на российские деньги, стоит примерно 15 рублей. За проезд одного километра таксисы берут 20. Только расстояния там намного меньше, чем в российской столице.
Коммуналка не слишком дорогая. Если снять 1-комнатную квартиру в Минске, то в зимнее время платежи составят около 70 долларов, а летом – 30.
Для россиянина в 2020 году также покажутся низкими цены и на недвижимость в Беларуси, если сравнить со столичными в РФ:
Вторичная 1-комнатная квартира в столице Беларуси стоит 60 000 американских долларов. Двухкомнатная обойдется примерно в 100 000;
Новое жилье – 70 тысяч;
Недвижимость в Бресте, Гродно или Могилеве (2-комнатная) на порядок дешевле – от 40 до 50. Жилье в самом недорогом городе Витебске – 30 000 долларов.
Вторичная 1-комнатная квартира в столице Беларуси стоит 60 000 американских долларов. Двухкомнатная обойдется примерно в 100 000;
Новое жилье – 70 тысяч;
Недвижимость в Бресте, Гродно или Могилеве (2-комнатная) на порядок дешевле – от 40 до 50. Жилье в самом недорогом городе Витебске – 30 000 долларов.
Насколько в Беларуси безопасно и спокойно
Безопасность и спокойствие здесь гарантированы. Отличная освещенность в ночное время дает возможность жителям города гулять даже в такое время суток. Минск располагает двумя неблагополучными районами – Чижовка и Шабаны.
Но никаких бандитских разборок, стрельбы или поножовщины здесь можно не опасаться.
Но никаких бандитских разборок, стрельбы или поножовщины здесь можно не опасаться.
Особенности жизни в Беларуси
Повседневная жизнь белорусских жителей отличается особенной медлительностью. Особенно это заметно россиянам, приехавшим из Москвы. Неторопливость, размеренность и тишина присущи даже столице. Минские пробки не длятся дольше часа.
Зелень, деревья и парковые территории здесь в большом количестве. Очень радует качество продаваемых продуктов. В Беларуси невозможно встретить привычных россиянам сосисок из «бумаги», прокисшего молока и хлеба, покрывающегося плесенью на второй день. В стране существует жесткий контроль качества на пищевое производство.
Зелень, деревья и парковые территории здесь в большом количестве. Очень радует качество продаваемых продуктов. В Беларуси невозможно встретить привычных россиянам сосисок из «бумаги», прокисшего молока и хлеба, покрывающегося плесенью на второй день. В стране существует жесткий контроль качества на пищевое производство.
Белорусские деревни
Для эмиграции в Беларусь больше всего подойдет деревенский вариант. Президент запустил программу возрождения села, благодаря которой в селах и деревнях строится множество кирпичных домов. Местное население их называет «президентскими домиками».
Колхозники их получают в пользование бесплатно. А проработав на протяжении 10 лет, это жилье становится их собственностью. Но для этого надо на протяжении всех 10 лет трудиться и жить только в этом месте. Работы в колхозе в 2019-2020 годах для населения достаточно.
Причем оплата такого труда достаточно высокая – доярка в месяц получает от 200 до 300$, тракторист примерно так же. Плюс ко всему имеется свой земельный участок тоже приносящий прибыль и к тому же свои продукты питания.
Колхозники их получают в пользование бесплатно. А проработав на протяжении 10 лет, это жилье становится их собственностью. Но для этого надо на протяжении всех 10 лет трудиться и жить только в этом месте. Работы в колхозе в 2019-2020 годах для населения достаточно.
Причем оплата такого труда достаточно высокая – доярка в месяц получает от 200 до 300$, тракторист примерно так же. Плюс ко всему имеется свой земельный участок тоже приносящий прибыль и к тому же свои продукты питания.
Россиянам, задумавшим переехать в Беларусь, следует знать, что уровень зарплат деревенского педагога примерно в 1,5 раза больше, чем у жителя города. Только местное население не очень-то стремится даже на таких условиях перебираться в село.
Множество приграничных деревень принимает иностранных граждан, изъявивших желание жить и трудиться в селе. Например, Брестская и Гомельская области почти все заселены украинским населением. Поэтому у россиян тоже много шансов поселиться в такое жилище и спокойно жить и трудиться на благо своей семьи и страны, подарившей им крышу над головой и работу.
Множество приграничных деревень принимает иностранных граждан, изъявивших желание жить и трудиться в селе. Например, Брестская и Гомельская области почти все заселены украинским населением. Поэтому у россиян тоже много шансов поселиться в такое жилище и спокойно жить и трудиться на благо своей семьи и страны, подарившей им крышу над головой и работу.
Слухи о жизни в Беларуси
Один из распространенных слухов – бесплатная и качественная медицина. Ранее уже эта тема была немного затронута, но сейчас поговорим о ней чуть подробнее.
Бесплатная медицина является формальностью – покупка шприцев и медикаментов ложится на плечи обратившегося за медицинской помощью. При этом благодарность медикам в виде шоколадок, конфет и шампанского обязательна. Если, конечно, человек хочет, чтобы был качественный уход. А причина такого положения – нищенская зарплата.
Уровень полученного образования такой же, как и российский. Без дополнительных денежных сборов тоже не обходится. Школьные обеды стоят в Беларуси около 50$, за учебные материалы надо заплатить примерно 30 (за год обучения), плюс на краску, ремонтные работы и все остальное.
Уровень полученного образования такой же, как и российский. Без дополнительных денежных сборов тоже не обходится. Школьные обеды стоят в Беларуси около 50$, за учебные материалы надо заплатить примерно 30 (за год обучения), плюс на краску, ремонтные работы и все остальное.
Белорусская милиция отличается вежливостью и отсутствием коррупции. Но она все-таки есть, только другого уровня. Коррупция бытовая и распространена в основном у инспекторов ДПС. А все потому что в действии большое количество санкций:
Превышение скорости грозит штрафом от 15 до 100 долларов, в некоторых случаях могут и прав лишить;
Проехав на красный цвет светофора, придется отдать 20$;
При парковке там, где это запрещено – 30$ и больше.
Это только малый перечень всех моментов, за которые можно получить административное наказание. А их гораздо больше, что не оставляет ни одного шанса автовладельцу уехать без наказания. Плюс ко всему, инспекторов в белорусских населенных пунктах очень много. Но благодаря их лояльности, есть шанс любое наказание «скостить» вполовину, что абсолютно всем нравиться.
Превышение скорости грозит штрафом от 15 до 100 долларов, в некоторых случаях могут и прав лишить;
Проехав на красный цвет светофора, придется отдать 20$;
При парковке там, где это запрещено – 30$ и больше.
Это только малый перечень всех моментов, за которые можно получить административное наказание. А их гораздо больше, что не оставляет ни одного шанса автовладельцу уехать без наказания. Плюс ко всему, инспекторов в белорусских населенных пунктах очень много. Но благодаря их лояльности, есть шанс любое наказание «скостить» вполовину, что абсолютно всем нравиться.
Некоторые факты жизни в Беларуси
Для российских граждан будет привычным видеть ценники на товары в российской валюте, но с непривычными цифрами из-за отношения рубля русского к белорусскому – 1 и 270 соответственно. Поэтому ценник на ноутбуке с цифрой 3 999 000 руб., это нормально.
Призывники служат в армии полтора года, причем без возможности заплатить и не служить. Поэтому молодые люди стараются найти различные болезни, позволяющие остаться дома.
Беларусь располагает самым большим и древнейшим лесным массивом, называемым Беловежской пущей. Там насчитывается около 2 тысяч деревьев огромных размеров. Возраст некоторых исполинов превышает время, когда Колумб открыл Америку.
Беларусь может похвастаться своим национальным алкогольным напитком под названием крамбамбули. Его настаивают на меде и различных травах. И употребляется он как в холодном виде, так и в горячем. Приобрести его можно в гипермаркетах Корона.
Призывники служат в армии полтора года, причем без возможности заплатить и не служить. Поэтому молодые люди стараются найти различные болезни, позволяющие остаться дома.
Беларусь располагает самым большим и древнейшим лесным массивом, называемым Беловежской пущей. Там насчитывается около 2 тысяч деревьев огромных размеров. Возраст некоторых исполинов превышает время, когда Колумб открыл Америку.
Беларусь может похвастаться своим национальным алкогольным напитком под названием крамбамбули. Его настаивают на меде и различных травах. И употребляется он как в холодном виде, так и в горячем. Приобрести его можно в гипермаркетах Корона.
Белорусские школы и ВУЗы работают по 10 бальной системе. По ней «4» равно «3» при 5-балльной оценке успеваемости, «6» то же самое что «4», «9» равно «5».
Молодые люди знакомятся друг с другом где угодно, только не на улице – это в стране не принято, как и заводить разговор с незнакомцем.
В Беларуси разговаривают на 2 языках – русском и белорусском. Причем на родном языке мало кто говорит, но отношение к нему очень теплое.
Белорусам запрещено употреблять спиртные напитки на улице, включая пиво. В ближайшем будущем хотят ввести запрет и на курение.
В Беларуси изобилие казино, особенно в Минске. Число этих заведений увеличилось после введения ограничений на игорный бизнес в России.
Беларусь в 2017 г. отличается сильной регламентацией, благодаря чему почти нет уличной торговли, мелких кафе и баров. В основном вся торговля сосредоточена в крупных гипермаркетах и торгово-развлекательных центрах.
Молодые люди знакомятся друг с другом где угодно, только не на улице – это в стране не принято, как и заводить разговор с незнакомцем.
В Беларуси разговаривают на 2 языках – русском и белорусском. Причем на родном языке мало кто говорит, но отношение к нему очень теплое.
Белорусам запрещено употреблять спиртные напитки на улице, включая пиво. В ближайшем будущем хотят ввести запрет и на курение.
В Беларуси изобилие казино, особенно в Минске. Число этих заведений увеличилось после введения ограничений на игорный бизнес в России.
Беларусь в 2017 г. отличается сильной регламентацией, благодаря чему почти нет уличной торговли, мелких кафе и баров. В основном вся торговля сосредоточена в крупных гипермаркетах и торгово-развлекательных центрах.
В стране большое количество памятных мест, напоминающих о Великой Отечественной войне. Ее история в Беларуси берет начало не с 22 июня 1941 года, а с 1 сентября 1939. В Гродненских и Брестских областях призывали мужчин в польскую армию, воевать с немцами.
Это государство является наиболее пострадавшим во время Отечественной войны. Минск и множество городов были полностью разрушены и восстановлены после войны. Множество советских застроек так и стоят до сих пор в неизменном виде.
Это государство является наиболее пострадавшим во время Отечественной войны. Минск и множество городов были полностью разрушены и восстановлены после войны. Множество советских застроек так и стоят до сих пор в неизменном виде.
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