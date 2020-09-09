Уровень жизни людей, цены и зарплаты в Беларуси

Белорусские школы и ВУЗы работают по 10 бальной системе. По ней «4» равно «3» при 5-балльной оценке успеваемости, «6» то же самое что «4», «9» равно «5».



Молодые люди знакомятся друг с другом где угодно, только не на улице – это в стране не принято, как и заводить разговор с незнакомцем.



В Беларуси разговаривают на 2 языках – русском и белорусском. Причем на родном языке мало кто говорит, но отношение к нему очень теплое.



Белорусам запрещено употреблять спиртные напитки на улице, включая пиво. В ближайшем будущем хотят ввести запрет и на курение.



В Беларуси изобилие казино, особенно в Минске. Число этих заведений увеличилось после введения ограничений на игорный бизнес в России.



Беларусь в 2017 г. отличается сильной регламентацией, благодаря чему почти нет уличной торговли, мелких кафе и баров. В основном вся торговля сосредоточена в крупных гипермаркетах и торгово-развлекательных центрах.