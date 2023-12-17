Самый неприятный случай произошедший с вами в поезде

Тут откуда ни возьмись с другого конца вагона, к ней подсаживаются ее дети, начинают есть и долго и весело проводить время. Я сижу на краешке, залипаю в телефон. Когда попросила уступить место, чтобы поужинать, начались ворчание и недовольство. Тогда я сказала, что вообще-то это место мое, и даже если у меня была бы верхняя полка, я все равно имею право поесть. Я легла спать где-то в 23:00, меня будит один из членов семьи женщины и говорит мне, чтобы я шла на его место в конце вагона (у туалета), типо ему здесь будет удобнее вместе с мамочкой. Я разозлилась и пошла к проводнику жаловаться. С помощью него разогнала всех по своим местам согласно купленных билетов.

Вывод: Множество людей будет пользоваться вашей добротой, тараня все правила приличия, поэтому лучше не вестись.

2.Была в Питере в отпуске, сломала ногу. Пришлось поменять купленный билет, где у меня была в купе верхняя полка, на нижнюю, но уже в плацкартном вагоне. На верхней полке в плацкарте должна была ехать старушка. Ну и само собой ко мне подошли с просьбами поменяться. Сначала все было вежливо. Я отказалась, мотивируя тем, что у меня травма. Я еле в поезд-то залезла.

Сколько я выслушала криков и оскорблений, невероятно. Да, помогать старым, инвалидам, беременным и т.п. нужно. Но почему ко мне никакого сочувствия? У меня перелом, я променяла любимые верхние места на эту фигню. Но я позаботилась о себе. Пусть идут далеко и надолго все любители халявщины и удобных для них «моральных ценностей».

3.Был у меня случай в экспресс-поезде. Я купила себе электронные билеты у окна. Подхожу к своему месту и вижу, что там сидит пожилой мужчина. На мою просьбу освободить он ответил отказом и сказал, что это его место. Я иду за проводником. Тот посмотрев билеты, объяснил дедушке, что это не его место и, чтобы он шел на свое, которое находилось через проход. Там еще сидела женщина с двумя маленькими детьми. Старик начал истерить, что не уйдет от супруги, что внуки его достали. Как оказалось, та женщина с детьми являлась его снохой с внуками.

Но, мужику деваться было некуда, ибо я имела законное право на это место, ему пришлось уступить. Его внуки – это не мои проблемы. В конце-концов он мог поменяться местом с бабкой. Не люблю хамов и нахалов, их проблемы – только их проблемы.

4.Ехала как-то в другой город на верхней полке. Заходит в купе женщина лет 45-ти, а на нижних полках расположились мама с сыном 16-ти лет. Эта дама начала скандалить и сгонять мальчика на верхнюю полку. Мама мальчика сказала, что эти билеты они приобрели задолго до поездки. У ее сына был рефлюкс и его тошнит периодически. Тетка, не обращая внимания на слова женщины, продолжала визжать, чтобы ей уступили место. В итоге мальчик полез наверх. Как только все легли спать, у пацана начались приступы тошноты. Он не успел спуститься с полки и добежать до туалета. По итогу он знатно обрыгал эту скандальную тетку. Как она визжала это что-то. Потом долго купе убирали, все меняли. А она куда-то смоталась.

5.обрались мы в отпуск, я, муж и дочка. Для удобства выкупили целое купе. Наш ребенок гиперактивный. Я с дочкой спала внизу, а папа наш наверху. Ехали мы так двое суток. Приходит проводница и говорит, чтобы мы собрали игрушки на двух местах. Я в непонятках. Через некоторое время она снова пришла, но уже с двумя бабенками. Одна другой говорит: «Чур, я снизу лягу». Я такая говорю: «Что тут происходит?». На что проводница невозмутимо говорит: «Здесь два места свободных, мы подселяем соседей». Я ей объяснила, что мы это купе все выкупили, показали билеты. Проводница стала отзывать моего мужа в сторону и хотела с ним о чем-то договориться. Я сказала, что муж никуда не пойдет, пусть все вопросы решает со мной. Мы выкупили все купе и здесь на законных основаниях. Не позволю на себе зарабатывать всяким прощелыгам.