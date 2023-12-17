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Самый неприятный случай произошедший с вами в поезде

Самый неприятный случай произошедший с вами в поезде

Автор:
17 декабря 2023 09:04
Сообщество : Истории
Метки: жизненно   истории из жизни   неблагодарность   перевел сам   поезд   
1037
1

1.Купила себе нижнее место в плацкарте. Я девушка полная, поэтому возникают определенные трудности с залезанием на верхнюю полку. Приходит женщина лет 60-ти и просит уступить нижнее место. Я женщину пожалела и из уважения к возрасту уступила. Сама думаю, ну днем немного посижу, а потом наверх и спать.

Тут откуда ни возьмись с другого конца вагона, к ней подсаживаются ее дети, начинают есть и долго и весело проводить время. Я сижу на краешке, залипаю в телефон. Когда попросила уступить место, чтобы поужинать, начались ворчание и недовольство. Тогда я сказала, что вообще-то это место мое, и даже если у меня была бы верхняя полка, я все равно имею право поесть. Я легла спать где-то в 23:00, меня будит один из членов семьи женщины и говорит мне, чтобы я шла на его место в конце вагона (у туалета), типо ему здесь будет удобнее вместе с мамочкой. Я разозлилась и пошла к проводнику жаловаться. С помощью него разогнала всех по своим местам согласно купленных билетов.

Вывод: Множество людей будет пользоваться вашей добротой, тараня все правила приличия, поэтому лучше не вестись.

2.Была в Питере в отпуске, сломала ногу. Пришлось поменять купленный билет, где у меня была в купе верхняя полка, на нижнюю, но уже в плацкартном вагоне. На верхней полке в плацкарте должна была ехать старушка. Ну и само собой ко мне подошли с просьбами поменяться. Сначала все было вежливо. Я отказалась, мотивируя тем, что у меня травма. Я еле в поезд-то залезла.

Сколько я выслушала криков и оскорблений, невероятно. Да, помогать старым, инвалидам, беременным и т.п. нужно. Но почему ко мне никакого сочувствия? У меня перелом, я променяла любимые верхние места на эту фигню. Но я позаботилась о себе. Пусть идут далеко и надолго все любители халявщины и удобных для них «моральных ценностей».

3.Был у меня случай в экспресс-поезде. Я купила себе электронные билеты у окна. Подхожу к своему месту и вижу, что там сидит пожилой мужчина. На мою просьбу освободить он ответил отказом и сказал, что это его место. Я иду за проводником. Тот посмотрев билеты, объяснил дедушке, что это не его место и, чтобы он шел на свое, которое находилось через проход. Там еще сидела женщина с двумя маленькими детьми. Старик начал истерить, что не уйдет от супруги, что внуки его достали. Как оказалось, та женщина с детьми являлась его снохой с внуками.

Но, мужику деваться было некуда, ибо я имела законное право на это место, ему пришлось уступить. Его внуки – это не мои проблемы. В конце-концов он мог поменяться местом с бабкой. Не люблю хамов и нахалов, их проблемы – только их проблемы.

4.Ехала как-то в другой город на верхней полке. Заходит в купе женщина лет 45-ти, а на нижних полках расположились мама с сыном 16-ти лет. Эта дама начала скандалить и сгонять мальчика на верхнюю полку. Мама мальчика сказала, что эти билеты они приобрели задолго до поездки. У ее сына был рефлюкс и его тошнит периодически. Тетка, не обращая внимания на слова женщины, продолжала визжать, чтобы ей уступили место. В итоге мальчик полез наверх. Как только все легли спать, у пацана начались приступы тошноты. Он не успел спуститься с полки и добежать до туалета. По итогу он знатно обрыгал эту скандальную тетку. Как она визжала это что-то. Потом долго купе убирали, все меняли. А она куда-то смоталась.

5.обрались мы в отпуск, я, муж и дочка. Для удобства выкупили целое купе. Наш ребенок гиперактивный. Я с дочкой спала внизу, а папа наш наверху. Ехали мы так двое суток. Приходит проводница и говорит, чтобы мы собрали игрушки на двух местах. Я в непонятках. Через некоторое время она снова пришла, но уже с двумя бабенками. Одна другой говорит: «Чур, я снизу лягу». Я такая говорю: «Что тут происходит?». На что проводница невозмутимо говорит: «Здесь два места свободных, мы подселяем соседей». Я ей объяснила, что мы это купе все выкупили, показали билеты. Проводница стала отзывать моего мужа в сторону и хотела с ним о чем-то договориться. Я сказала, что муж никуда не пойдет, пусть все вопросы решает со мной. Мы выкупили все купе и здесь на законных основаниях. Не позволю на себе зарабатывать всяким прощелыгам.

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Метки: жизненно   истории из жизни   неблагодарность   перевел сам   поезд   
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13  комментариев
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836
Шурман 11 часов назад
В прошлом году еду из Кельна в Брюссель , билет куплен с местом и столиком , захожу в вагон а там на этом месте сидит немец и не хочет вставать . Позвал кондуктора тот ему говорит что у него вообще билет без места и на другой вагон . Вы бы видели поведение этого немца , он мне всякой херни наговорил . Ехать полтора часа а он мозги всем парил минут 40 .
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10k
JeanLuk 4 часа назад
Интересно откуда берутся эти истории? Сколько ни езжу на поездах - ни разу никто не лез с просьбой меняться. Беру всегда низ - это удобнее
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55k
Мойша 6 часов назад
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Мойша 7 часов назад
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18k
Andrey 9 часов назад
В свое время покататься довелось немало по железке. Бабушка работала проводником, а я каждое лето подрабатывал полупроводником. Интересно было. Через день в Москву ездили. Объявляешь станции на весь вагон, после рейса собираешь и сдаешь бутылки. На вырученные деньги покупаешь мороженку... Красота...
Однажды бабушка удалилась спасть на дневную сиесту, а мне чет очень чайку захотелось. Ну не будить же бабулю из-за такой мелочи? Я в детстве в походах жил, костер на мне был даже во взрослых компаниях. Ну что там тот титан растопить? Пошел по округе (поезд в отстойнике стоял), собрал хворосту, а он сырой оказался, погода дождливая была. Запихал его в топку, поджог. Дыму было много. Проснувшаяся бабуля дала мне таких люлей, что чай я еще долго с икоткой вспоминал...
Однажды ночью (поезд был ночной, в 23 выходил из Новомосковска, а в 7 утра уже в Москве) сплю я в купе проводников на верхней полке. Насколько помню, верхняя полноразмерная, а нижняя типа диванчика, там только полулежа можно отдыхать. И вот снится мне сон, что прыгаю я с парашютом. И мысль у меня во сне такая: "А как же я приземляться буду? Больно же?" И была принята мной во сне гениальная идея - скинуть перед собой матрас и приземляться на него. И вот просыпаюсь я, в руках одеяло, как стропы парашюта, под попой, что характерно, таки матрас. От этого случая икоточка уже долгое время была у бабули. Она меня потом долго на верхнюю полку не пускала.
Но самые неприятные случаи были уже в относительно взрослом возрасте.
1. Проспал/ не разбудили. Ехал из Ростова в Донецк ночным поездом. Годы студенческие, голодные, денег только на билет до Донецка. Попросился к проводникам, положили на третьей полке в плацкарте. Попросил разбудить (поезд часа в 4 утра приходил). Просыпаюсь, за окном светлышко уже, заря. К проводникам - где мы? Да под Еленовкой. (Это там где пленных азовцев держали и нацики их обстреляли) Ляха-муха, час от Донецка, примерно 50 км по трассе... Выпрыгнул из поезда почти на ходу. Пошел искать, как до Донецка добраться. Попросился в рейсовый автобус, объяснил ситуацию, выскреб из карманов всю мелочь. Благо водитель добряк оказался, вошел в положение. Доехал я к маме...
2. Николаев/Николаево. Да какая разница? Отдыхали мои родственники под Очаковым Николаевской области в 1994. Я решил к ним в пансионат на недельку приехать. Пришел в ж/д кассу в Новочеркасске. Говорю: "До Николаева можно билет купить?" "Да, пожалуйста!" Беру билет до Николаева, звоню с почтамта маме, сообщаю дату и время приезда. В урочный час сажусь в поезд, и везет он меня через почти всю бывшую УССР к берегам Черного моря. Ближе к точке высадки начинаю сверяться по расписанию, вижу - какая то лажа. Я выйти должен в Николаеве, а у меня станция почти под Одессой. Гаджетов и прочих навигаторов тогда не было, начинаю уточнять информацию у местных и проводников. Оказывается, через Николаев этот поезд не идет. А та станция, до куда билет, где то в степях Украины, богом забытая деревенька. В общем, сверившись с попутчиками, было принято решение выйти в каком то более или менее крупном городе Николаевской области, откуда должно быть сообщение с Очаковым. В общем, приехал я на место примерно с 7-8 часовым опозданием. Чем довел родню до нервного срыва...
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10k
Дмитрий 10 часов назад
Последняя история больше на выдуманную похоже. Проводники прекрасно знают кто на каких местах. И то, что полностью выкуплено купе, они знают тоже заранее. И кто выкупил, к стати, тоже. Данные по всем билетам и кто где садится у них есть. Так что проводница не могла не знать, что купе полностью выкуплено. И вести кого то в такое купе практически бесполезно. Это надо сначала с пассажирами договариваться, что разрешат или не разрешат. И даже если предположить, что как то она посадила человека на пустые полки, это до первой жалобы начальнику поезда. А это ещё и проводнику влетит. так что история придуманная от начала до конца.
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127k
Аааа 11 часов назад
- Оу, мискузи! (с)

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796
Лёха Лёха 11 часов назад
Уже же было на этой неделе!
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6k
livaneth 12 часов назад
А приделать картинку с Российским поездом бог не помог?
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