Регулярные семейные ужины не только способствуют здоровому питанию, но и поддерживают эмоциональное благополучие. Уютная домашняя обстановка, неспешные беседы на отвлеченные темы и вкусная еда. Для полного счастья нужно немного. Воспользуйтесь несколькими простыми и общедоступными рецептами, которые гарантированно сделают вечера незабываемыми.
- Фаршированные помидоры с овощами и сыром. Для этого блюда потребуются большие помидоры, фарш из мяса по вашему выбору, лук, морковь, паприка, чеснок, зелень, твердый сыр, соль, перец и оливковое масло. Из томатов удалите семена, а оставшуюся мякоть измельчите. Обжарьте лук с морковью и паприкой, затем добавьте фарш и жарьте до готовности. Смешайте фарш с мякотью помидоров, чесноком, зеленью, солью и перцем. Наполните помидоры получившейся смесью, посыпьте сверху тертым сыром и запекайте в духовке. Подавайте горячим.
- Куриные котлеты с апельсиновым соусом. Вам понадобится фарш из куриного мяса, яйцо, лук, чеснок, мука, мандариновый сок, соевый соус, имбирь, мед, крахмал, соль и перец. Смешайте фарш с яйцом, луком, чесноком, мукой, солью и перцем, выложите на противень, смазанный маслом, и запекайте до золотистого цвета. В то время как котлеты запекаются, приготовьте соус из мандаринового сока, соевого соуса, меда, имбиря и крахмала. Заварите соус на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Подавайте котлеты с соусом и гарниром по вашему выбору.
- Фаршированные перцы с овощами и грибами. Вам понадобятся крупные сладкие перцы, фарш из говядины, грибы, лук, морковь, петрушка, рис, томатный соус, соль и перец. Промойте перцы и аккуратно вырежьте середину. Обжарьте грибы, лук и морковь, затем добавьте фарш и жарьте до готовности. Добавьте рис, залейте томатным соусом, посолите и поперчите по вкусу. Наполните перцы получившейся смесью, выложите в запекающую посуду и запекайте в духовке до мягкости перцев. Подавайте горячими со сметаной или зеленью.
Легкие блюда из курицы
Курица – популярный и полезный продукт, который может быть отличной основой для приготовления легких и вкусных блюд. Ее нежное мясо и низкое содержание жира делают ее идеальным выбором для тех, кто следит за своей фигурой или просто любит здоровую пищу.
Первый рецепт – филе, запеченное в духовке с овощами. Для приготовления вам понадобится куриное филе, морковь, брокколи, цветная капуста, лук, чеснок, оливковое масло, соль и перец. Нарежьте овощи крупными кусочками, а мясо – тонкими полосками. Затем выложите все ингредиенты на противень, посолите, поперчите, добавьте немного размягченного масла и перемешайте. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут. Готовое блюдо можно подавать к столу горячим.
Второй рецепт – салат с орехами и сыром. Для его приготовления вам потребуются куриное филе, грецкие орехи, твердый сыр, салат, майонез, соль и перец. Сначала отварите филе в подсоленной воде до готовности, затем нарежьте его кубиками. Орехи и сыр также порежьте мелкими кусочками. В большую миску положите салат, курицу, орехи и сыр, посолите, поперчите и добавьте майонез по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Салат готов!
Третий рецепт – котлеты в томатном соусе. Для приготовления вам понадобятся куриное филе, лук, чеснок, яйцо, панировочные сухари, соль, перец, мука и растительное масло для жарки. Измельчите мясо с помощью блендера или мясорубки, добавьте к нему мелко нарезанный лук и чеснок, яйцо и сухари. Посолите, поперчите, тщательно перемешайте все ингредиенты. Сформируйте котлеты и обваляйте их в муке. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте их с двух сторон до золотистой корочки. Затем переложите в кастрюлю, добавьте томатный соус, посолите, поперчите и тушите на медленном огне около 15-20 минут. Готовые котлеты подавайте к столу горячими.
Простые рецепты блюд из свинины
Свинина – это один из самых популярных мясных продуктов, который используется в приготовлении различных блюд. Вариантов множество. Ниже представлены несколько простых, но вкусных рецептов.
- Жареная свинина с овощами. Ингредиенты: свинина (отборная) – 500гр; картофель – 3-4шт; морковь – 2шт; лук – 1 большая головка; соевый соус – 3ст.л; растительное масло – 3ст.л; приправы - по вкусу. Приготовление: Нарежьте свинину небольшими кусочками. Обжарьте до золотистого цвета. Добавьте лук и морковь. Тушите в течение 5-7 минут. Картофель нарежьте кубиками и добавьте в сковороду. Продолжайте готовить до готовности картофеля и овощей. В конце добавьте соевый соус, соль и перец по вкусу. Перемешайте все ингредиенты и готовьте еще несколько минут. Подайте блюдо горячим.
- Свинина с соусом BBQ. Ингредиенты: свинина – 1кг; соус BBQ – 1 стакан; мед – 2ст.л; кетчуп – 3ст.л; соль, перец – по вкусу. Приготовление: Нарежьте свинину на порционные кусочки. В миске смешайте соус BBQ, мед и кетчуп. Положите порезанную свинину в полученную смесь и оставьте на несколько часов мариноваться. Разогрейте гриль или сковороду, на которой будете готовить. Обжарьте маринованное мясо до готовности, переворачивая время от времени. Вбейте оставшийся соус для подачи. Выложите готовую свинину на тарелку и полейте соусом BBQ. Подавайте салатом или овощным гарниром.
- Жаркое из свинины с грибами. Ингредиенты: свинина – 600гр; грибы (шампиньоны) – 300гр; лук – 2шт; морковь – 2шт; растительное масло – 3ст.л; соль, перец – по вкусу; зелень – по желанию. Приготовление: нарежьте свинину небольшими кусочками. Обжарьте до полуготовности. Добавьте измельченные овощи. Тушите в течение 5 минут. Порежьте и добавьте грибы. Продолжайте готовить еще минут пять. Посолите, поперчите по вкусу. Подавайте блюдо горячим и посыпьте зеленью, если желаете.
Приготовление блюд из свинины - это хорошая альтернатива для разнообразия вашего повседневного рациона.
Рецепты из говядины
Говядина – один из излюбленных продуктов многих людей. Ее можно использовать для приготовления разнообразных блюд, которые будут отличаться своим вкусом и ароматом.
Первым рецептом будет «Гуляш». Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты: 500г. мяса, пару луковиц и морковок, несколько зубчиков чеснока, пару столовых ложек томатной пасты, приправы (перец, соль, паприка), растительное масло.
Нарежьте мясо кубиками, лук и морковь – полукольцами. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте мясо до золотистого цвета. Добавьте лук, морковь и чеснок, обжарьте до мягкости. Затем добавьте томатную пасту и приправы, перемешайте. Готовьте в течение одного часа, на медленном огне, постоянно помешивая. Подавайте гуляш с картофельным пюре или кашей.
Вторым рецептом будет «Шашлык». Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты: 1кг мяса, 2 лимона, 3 луковицы, 4 зубчика чеснока, соль, перец, майонез.
Нарежьте говядину кусочками примерно одинакового размера. Лук нарежьте полукольцами, а чеснок мелко порубите. Смешайте мясо, лук, чеснок, соль, перец и майонез в большой миске. Выдавите сок из лимона и добавьте его в миску. Тщательно перемешайте ингредиенты и оставьте на несколько часов, чтобы мясо пропиталось.
После этого нанизывайте мясо на шампуры и готовьте на гриле или на углях до готовности. Подавайте шашлык со свежими овощами и соусами на ваш вкус.
Еще одним простым рецептом будет «Бефстроганов». Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты: 500г говядины, луковица, 200г грибов, 200мл сметаны, столовая ложка томатной пасты, соль, перец, масло.
На сковороде разогрейте масло и обжарьте нарезанный лук до прозрачности. Добавьте нарезанную говядину и томатную пасту, обжарьте до румяности. Затем добавьте грибы и готовьте до готовности. Приправьте солью и перцем по вкусу. В конце добавьте сметану и перемешайте. Готовьте еще несколько минут.
Бефстроганов можно подать с гарниром из картофельного пюре или отварного риса. Приятного аппетита!
Блюда на сковороде
- Омлет с овощами. Взбейте несколько яиц в миске. Нарежьте всё, что найдется в доме – от помидоров до грибов. Обжарьте их до мягкости. Добавьте яичный микст на сковороду с овощами и перемешайте. Готовьте до тех пор, пока яйца не застынут. Подавайте со свежей зеленью.
- Овощи с креветками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте креветки до готовности. Добавьте нарезанные овощи (брокколи, морковь, паприку) и обжарьте их до мягкости. Посолите и заправьте блюдо соусом по вкусу (например, соевым соусом или лимонным соком).
- Паста с овощами. Сварите пасту по инструкции на упаковке. Нарежьте овощи (лук, чеснок, цукини, баклажаны) и обжарьте их на сковороде с оливковым маслом. Добавьте отваренную пасту на сковороду с овощами и перемешайте. Приправьте солью, перцем и добавьте свежие травы перед подачей.
Это только некоторые примеры блюд, которые можно быстро приготовить на сковороде. Возможности ограничены только вашей фантазией и предпочтениями вкуса.
Блюда на ужин без мяса
- Паста с овощами и сливочным соусом. Спагетти или другая паста по выбору. Морковь, брокколи, грибы и другие овощи на ваш вкус. Сливки или растительное молоко для соуса. Чеснок, лук, соль, перец и другие специи по вкусу. Приготовление: сварите пасту по инструкции на упаковке. В то же время обжарьте овощи на сковороде с чесноком и луком. Добавьте сливки или растительное молоко, чтобы создать соус. Посолите, поперчите и добавьте другие специи по вкусу. Подавайте пасту с овощами и соусом.
- Картофельный гратен. Вам потребуется: картофель, нарезанный на тонкие ломтики. Лук, нарезанный полукольцами. Сливки или растительное молоко. Сыр (можно использовать вегетарианский сыр). Соль, перец и другие специи по вкусу Приготовление: Смажьте форму для запекания маслом или маслом для приготовления пищи. Выложите половину картофеля в форму, затем добавьте слой лука. Посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу. Повторите слои с оставшимся картофелем и луком. Залейте сливками или растительным молоком. Посыпьте сверху тертым сыром. Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут, пока картофель не станет мягким и верх не станет золотистым.
- Тахини соус с овощами и кускусом. Потребуется: Кускус. Овощи на ваш выбор (например, помидоры, огурцы, паприка, морковь). Тахини (паста из кунжута). Лимонный сок. Чеснок, соль, перец и другие специи по вкусу. Приготовление: Приготовьте кускус по инструкции на упаковке. Овощи нарежьте на кубики или полоски. В миске смешайте тахини соус, лимонный сок, чеснок, соль, перец и другие специи по вкусу. Добавьте овощи и кускус в миску с соусом и хорошо перемешайте.
- Жареный лосось с картофельным пюре. Промойте и нарежьте филе на порции. Посолите и поперчите по вкусу. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте его с обеих сторон до золотистой корочки. В то же время сварите картофель и приготовьте пюре. Подавайте горячими.
- Тунец с лимонным соусом. Промойте и нарежьте порционно филе. Посолите и поперчите. Обжарьте с обеих сторон до желаемой консистенции. Параллельно приготовьте лимонный соус: смешайте сок одного лимона, оливковое масло, мелко нарезанный чеснок и зелень по вкусу. Подайте тунца на блюде и полейте лимонным соусом.
- Рыбный суп с овощами. Нарежьте лук, морковь, картофель и другие овощи на кубики. Разогрейте кастрюлю с растительным маслом и обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте картофель и другие овощи, залейте водой и доведите до кипения. Добавьте филе рыбы (например, треску или минтай) и варите до готовности рыбы и овощей. Посолите и поперчите суп по вкусу, посыпьте свежей зеленью перед подачей.
Помните, что необходимо соблюдать баланс в рационе и умеренность в приеме пищи. Не стоит отказывать себе во всем, но умейте контролировать размер порций и выбирать полезные продукты. Наблюдайте за своим физическим состоянием после внесения изменений в питание. Заметьте, какой эффект оказывает правильное питание на ваше общее самочувствие.
Источник:
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