Говядина – один из излюбленных продуктов многих людей. Ее можно использовать для приготовления разнообразных блюд, которые будут отличаться своим вкусом и ароматом.

Первым рецептом будет «Гуляш». Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты: 500г. мяса, пару луковиц и морковок, несколько зубчиков чеснока, пару столовых ложек томатной пасты, приправы (перец, соль, паприка), растительное масло.

Нарежьте мясо кубиками, лук и морковь – полукольцами. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте мясо до золотистого цвета. Добавьте лук, морковь и чеснок, обжарьте до мягкости. Затем добавьте томатную пасту и приправы, перемешайте. Готовьте в течение одного часа, на медленном огне, постоянно помешивая. Подавайте гуляш с картофельным пюре или кашей.