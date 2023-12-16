Баттл-рэперы мечтают избивать русских беременных девушек и прославляют жестокость

Давайте признаем тот факт, что рэп уже давно себя изжил, а благодаря иностранным специалистам и вовсе становится, мягко говоря, странным.
Вот вам для примера, молодой и перспективный певец из Бишкека весело и непринужденно рассказывает, чтобы он делал с беременными русскими женщинами.
Ну а второй участник на этом видео не менее радостно шутит про случай в подмосковной Электростали, где его соотечественник снял скальп с местного жителя после того, как у него попросили закурить. Кстати, шутник родом из Таджикистана.
На сайте мероприятия поняли, что дело пахнет неприятностями и оперативно удалили видео, но интернет помнит все.
Ждем видео со слезными извинениями и заверениями, что их неправильно поняли.
Источник:
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Или с другой стороны границы
А таджиков я бы вовсе всех поганой метлой отсюда повыгонял. Что они в 1990 и позже в 1992 вытворяли ещё многие помнят, несмотря на то, что официальные власти предпочитают про это не вспоминать.
Просто таким необходимо выписывать "пенделин" с кирзовым сапогом. Обратно, в кишлак.
Без права въезда в Россию.