Баттл-рэперы мечтают избивать русских беременных девушек и прославляют жестокость

Вот вам для примера, молодой и перспективный певец из Бишкека весело и непринужденно рассказывает, чтобы он делал с беременными русскими женщинами.





Ну а второй участник на этом видео не менее радостно шутит про случай в подмосковной Электростали, где его соотечественник снял скальп с местного жителя после того, как у него попросили закурить. Кстати, шутник родом из Таджикистана.



