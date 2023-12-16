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Баттл-рэперы мечтают избивать русских беременных девушек и прославляют жестокость

Баттл-рэперы мечтают избивать русских беременных девушек и прославляют жестокость

Автор:
16 декабря 2023 11:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Беременные   Видео   Превентивный удар   баттл-рэп   жестокость   рэп   
1901
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Давайте признаем тот факт, что рэп уже давно себя изжил, а благодаря иностранным специалистам и вовсе становится, мягко говоря, странным.

Вот вам для примера, молодой и перспективный певец из Бишкека весело и непринужденно рассказывает, чтобы он делал с беременными русскими женщинами.


Ну а второй участник на этом видео не менее радостно шутит про случай в подмосковной Электростали, где его соотечественник снял скальп с местного жителя после того, как у него попросили закурить. Кстати, шутник родом из Таджикистана.


На сайте мероприятия поняли, что дело пахнет неприятностями и оперативно удалили видео, но интернет помнит все.


Ждем видео со слезными извинениями и заверениями, что их неправильно поняли.

Источник:

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Метки: Беременные   Видео   Превентивный удар   баттл-рэп   жестокость   рэп   
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18  комментариев
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
А чего бы им не из комы извиняться?
Или с другой стороны границы
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10k
Дмитрий Минуту назад
На родину! Даже если кто то успел получить российское гражданство. Пора затягивать гайки по максимуму. Между "отсутствием дешёвой низкоквалифицированной рабочей силы" и безопасностью своих граждан, а равно уважением той страны в которую приехал мигрант, надо выбирать последнее.
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434
На хер ЗАПАД! 3 минуты назад
Обезьяны
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15
Петр 13 минут назад
Зачем вообще это постить.
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26
yelena shishkina Петр Полминуты назад
правильно, нужно замалчивать такие эпизоды и делать вид что всё в порядке. Лучший способ справиться с проблемой - игнорировать её. Вон даже страус голову в песок суёт. Как говориться "не выноси сор из избы", даже если ремонт затеял.
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15
Петр 21 минуту назад
Голос микроба из унитаза. Черный пиар малолетних пустышек.
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11k
Том Сойер 36 минут назад
А в толпе, которая окружает этих уепков - немало славяно-европейских лиц, которые весело гогочат высерам этих чертей, это - нормально?
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6k
Alex 49 минут назад
Гниды косорылые.
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3k
Pioner76 54 минуты назад
Ускоглазые придурки.
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11k
Vacony Час назад
это даже не говорящая клоака... даже жопу слушать можно, но это надо просто искоренить, и закопать.
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16k
Kucher 2 часа назад
Правильно их поняли. Чурбаньё немытое свои порядки чучмекские пытается и на Россию распространить.
А таджиков я бы вовсе всех поганой метлой отсюда повыгонял. Что они в 1990 и позже в 1992 вытворяли ещё многие помнят, несмотря на то, что официальные власти предпочитают про это не вспоминать.
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55k
Мойша 2 часа назад
Не стоит ждать извинений, тем более они будут формальные "наот**бись".
Просто таким необходимо выписывать "пенделин" с кирзовым сапогом. Обратно, в кишлак.
Без права въезда в Россию.
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19k
Shtoppi 2 часа назад
вот потому всех этих понаехавших валить надо с концами, а не в гуманизм играться и не жевать сопли в стиле либерального говнеца. потому что эти серокожие уроды по другому не понимают и чтобы у них хоть что-то на подкорке отложилось, их как минимум нужно 3,14здить в кровь и мясо.
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2k
Pinhead 2 часа назад
Рэп баттлы и рэп это же разное. Хип-хоп тоже можно притянуть к рэпу, но это просто одна из веток жанра. А батлы всегда были дегроидными как по мне.
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333
ruslan d 2 часа назад
Что это было ?
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3k
Александр 2 часа назад
рэп всегда был КАЛом
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333
ruslan d Александр 2 часа назад
Это не Рэп ...
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