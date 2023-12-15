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Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...
Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!
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Юганск, дебилушка, хоть смотри, что выкладываешь...
п.с. просто изучаю лица .