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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
15 декабря 2023 21:31
Метки: СССР   история   фото   
496
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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5  комментариев
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21k
kσρβγς 10 часов назад
Комментарий к фото
Логотип РЖД. При чем тут СССР???
Юганск, дебилушка, хоть смотри, что выкладываешь...
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diman02 11 часов назад
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Юганск

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