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За какие заслуги американцы решили увековечить память о насекомом-вредителе?

За какие заслуги американцы решили увековечить память о насекомом-вредителе?

Автор:
14 декабря 2023 14:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Культура   Церера   арахис   выход   долгоносик   памятник   посвящение   фермер   хлопок   энтерпрайз   
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Величественная и прекрасная древнеримская богиня Церера, отвечающая за произрастание злаков, других растений, урожай и плодородие в целом, застыла, воздев руки к небесам. А в ладонях небожительницы гордо восседает неказистое, да ещё и вредное насекомое. Какая связь может быть между совершенно противоположными персонажами?

Жители небольшого города Энтерпрайз, что в Алабаме, нашли эту связь. И посвятили жуку памятник. Штат Алабама больше века специализировался на выращивании главной культуры – хлопка. Росла она хорошо, стоила много, поэтому с прочими можно было не заморачиваться.

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Правда, хлопчатник изрядно истощал почвы, но с этой проблемой местные фермеры научились бороться, восстанавливая плодородие с помощью кукурузы или бобовых.

Городок процветал до тех пор, пока не явилась беда. Откуда не ждали, но вероятно, прожорливый, живучий и дико плодовитый хлопковый долгоносик просочился из Мексики. Благоденствию  настал конец: насекомое, несмотря на ударные дозы химикатов и прочие фермерские старания, в 1918 году полностью уничтожило урожай хлопка.

Энтерпрайз оказался на грани исчезновения, поскольку единственной статьёй дохода были средства от продажи хлопка.

Жители подумали, что надо попробовать вырастить что попроще. А попроще оказалась банальная кормовая база для свиней – арахис, кукуруза, кормовые травы.

Местный банкир Х. Сессионс, почувствовавший за земляным орехом хороший потенциал, предложил фермеру Ч. Бастону в качестве эксперимента засеять арахисом все его земли. Не просто так, а на очень выгодных условиях: банкир ссуду предоставил и гарантировал, что купит весь урожай по фиксированной цене. Мужчина согласился и не прогадал: в результате поправил своё финансовое положение и заработал 8 тыс. долларов.

В следующем году примеру Бастона последовали уже все фермеры. Тем более что перечень продуктов, основой которых выступал арахис, постоянно расширялся. Округ из хлопкового трансформировался в арахисовый, город не исчез, жители работали и богатели.

А в благодарность за толчок в развитии установили в 1919 году вредной козявке памятник. На постаменте фонтана со 4-метровой богиней плодородия, скульптуру которой заказывали в Италии, написано: «В знак глубокой признательности хлопковому долгоносику за указанный путь к благополучию воздвигнут этот памятник гражданами города Энтерпрайз, штат Алабама».

Правда, фигура самого долгоносика появилась позднее, только через 30 лет. И с этого момента насекомыш стал объектом пристального внимания вандалов всех уровней. На долгоносика буквально открыли охоту. Заодно страдала и бедная Церера.

В 1970 году монумент повредили. Через 10 лет банально украли, но его восстановили в несколько видоизменённом виде. В 1998 году в чью-то не очень светлую голову пришла идея выломать жука (в хозяйстве пригодится?), повредив при этом руки богини. К концу года благодарные жители восстановили повреждения. Очень уж любят своего вдохновителя-долгоносика.

Как его не любить? Ведь по некоторым данным памятник считается первым среди тех, что посвящены насекомым-вредителям. И служит ярким напоминанием того факта, что не стоит отчаиваться даже из-за серьёзных потерь. Ведь когда закрывается одна дверь, всегда открывается другая. Нужно просто её найти.

Источник:

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Метки: Культура   Церера   арахис   выход   долгоносик   памятник   посвящение   фермер   хлопок   энтерпрайз   
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58k
alertol 50 минут назад
Вышли из зоны комфорта )))
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12k
Григорий Бабкин 11 минут назад
Ничего удивительного. Организмы, у которых герой - мышь, вредитель,а котейка, который борется с паразитом - плохой персонаж. В этом вся суть пиндостана, их менталитет. Главное в жизни - тихо сп*издил и ушёл, называется - нашёл. Никчёмные ублюдки, которым не было места на их родинах, сбежали на чужие земли, истребили их хозяев, расплодились, путём кровесмешения, и объявили себя богом избранными. Кстати, по точно такому сценарию жиды сейчас пытаются арабов истребить.
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