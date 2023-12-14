За какие заслуги американцы решили увековечить память о насекомом-вредителе?

Величественная и прекрасная древнеримская богиня Церера, отвечающая за произрастание злаков, других растений, урожай и плодородие в целом, застыла, воздев руки к небесам. А в ладонях небожительницы гордо восседает неказистое, да ещё и вредное насекомое. Какая связь может быть между совершенно противоположными персонажами?
Жители небольшого города Энтерпрайз, что в Алабаме, нашли эту связь. И посвятили жуку памятник. Штат Алабама больше века специализировался на выращивании главной культуры – хлопка. Росла она хорошо, стоила много, поэтому с прочими можно было не заморачиваться.
Правда, хлопчатник изрядно истощал почвы, но с этой проблемой местные фермеры научились бороться, восстанавливая плодородие с помощью кукурузы или бобовых.
Городок процветал до тех пор, пока не явилась беда. Откуда не ждали, но вероятно, прожорливый, живучий и дико плодовитый хлопковый долгоносик просочился из Мексики. Благоденствию настал конец: насекомое, несмотря на ударные дозы химикатов и прочие фермерские старания, в 1918 году полностью уничтожило урожай хлопка.
Энтерпрайз оказался на грани исчезновения, поскольку единственной статьёй дохода были средства от продажи хлопка.
Жители подумали, что надо попробовать вырастить что попроще. А попроще оказалась банальная кормовая база для свиней – арахис, кукуруза, кормовые травы.
Местный банкир Х. Сессионс, почувствовавший за земляным орехом хороший потенциал, предложил фермеру Ч. Бастону в качестве эксперимента засеять арахисом все его земли. Не просто так, а на очень выгодных условиях: банкир ссуду предоставил и гарантировал, что купит весь урожай по фиксированной цене. Мужчина согласился и не прогадал: в результате поправил своё финансовое положение и заработал 8 тыс. долларов.
В следующем году примеру Бастона последовали уже все фермеры. Тем более что перечень продуктов, основой которых выступал арахис, постоянно расширялся. Округ из хлопкового трансформировался в арахисовый, город не исчез, жители работали и богатели.
А в благодарность за толчок в развитии установили в 1919 году вредной козявке памятник. На постаменте фонтана со 4-метровой богиней плодородия, скульптуру которой заказывали в Италии, написано: «В знак глубокой признательности хлопковому долгоносику за указанный путь к благополучию воздвигнут этот памятник гражданами города Энтерпрайз, штат Алабама».
Правда, фигура самого долгоносика появилась позднее, только через 30 лет. И с этого момента насекомыш стал объектом пристального внимания вандалов всех уровней. На долгоносика буквально открыли охоту. Заодно страдала и бедная Церера.
В 1970 году монумент повредили. Через 10 лет банально украли, но его восстановили в несколько видоизменённом виде. В 1998 году в чью-то не очень светлую голову пришла идея выломать жука (в хозяйстве пригодится?), повредив при этом руки богини. К концу года благодарные жители восстановили повреждения. Очень уж любят своего вдохновителя-долгоносика.
Как его не любить? Ведь по некоторым данным памятник считается первым среди тех, что посвящены насекомым-вредителям. И служит ярким напоминанием того факта, что не стоит отчаиваться даже из-за серьёзных потерь. Ведь когда закрывается одна дверь, всегда открывается другая. Нужно просто её найти.
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