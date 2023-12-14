За какие заслуги американцы решили увековечить память о насекомом-вредителе?

Жители подумали, что надо попробовать вырастить что попроще. А попроще оказалась банальная кормовая база для свиней – арахис, кукуруза, кормовые травы.

Местный банкир Х. Сессионс, почувствовавший за земляным орехом хороший потенциал, предложил фермеру Ч. Бастону в качестве эксперимента засеять арахисом все его земли. Не просто так, а на очень выгодных условиях: банкир ссуду предоставил и гарантировал, что купит весь урожай по фиксированной цене. Мужчина согласился и не прогадал: в результате поправил своё финансовое положение и заработал 8 тыс. долларов.