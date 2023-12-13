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В Уфе 18-летнюю девочку посадили в тюрьму на 5 лет за оправдание убийств в школе

В Уфе 18-летнюю девочку посадили в тюрьму на 5 лет за оправдание убийств в школе

Автор:
13 декабря 2023 20:19
Сообщество : Жить в России
Метки: 18 лет   Девушка   УФА   закон   интересное   колумбайн   фото   
1856
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Сотрудники УФСБ обратили внимание на активность девочки в сети, где она оправдывала массовые убийства в школе. При обыске у неё нашли план нападения на школу.

Управление ФСБ РФ по Республике Башкортостан заметили, что 18-летняя девочка состоит в группах, которые посвящены скулшутингу. Девочка в комментариях оправдывала убийц детей. К тому же девочка испытывала ненависть к своим бывшим одноклассникам. Окончив 9 классов, она решила не продолжать обучение. Сотрудники УФСБ провели обыск в личных вещах девочки.

Там они нашли личные дневники с записями посвященные тематике «Колумбайна» *. Кроме того, в своих дневниках девочка рисовала подробные планы нападения на школу с оружием.

За публичное оправдание терроризма 18-летнюю девочку приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии, сообщает Mash Batash.

* запрещенная в России террористическая организация

Источник:

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Метки: 18 лет   Девушка   УФА   закон   интересное   колумбайн   фото   
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42  комментария
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28k
Axel 2 часа назад
"18-летнюю девочку..."

Обалдеть. Восемнадцать лет и еще девочка)
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4k
Anners 8 минут назад
Опять дурацкий заголовок

"Силовики пресекли готовящуюся кровавую расправу,
несостоявшейся убийце дали время одуматься".

Вот так я это вижу.
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62k
Андрей 9 минут назад
Девочку... А если бы это был парень-насильник и педофил например, то прикольно бы звучало. Мальчик 18 лет изнасиловал девочку 13 лет.
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2k
Товарищ 13 минут назад
Грета Тунберг местного разлива?
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2k
Сергей Клубков 15 минут назад
Вброс! Нет тела! Нет дела! Расходимся
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10k
Павел 16 минут назад
Дно пробито по уголовным делам. Мозгов ещё нет у этой девочке, а разъяснить что к чему ни в школе, ни органы не захотели. Но палку срубили и дырочку под орден у же прокололи.
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2k
ДК 19 минут назад
"Девочка" сразу напомнила...
Ссылка www.youtube.com
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132
Топор плывёт Полчаса назад
Это ей ещё повезло, что её посадили за оправдания убийств в школе. Пятириком отделалась. Если бы она состояла в группе поддержки Навального, то легко бы и чирик подняла. А то бы и двадцаточка обломилась. Так что, деваха хоть и слабоумная, но фартовая.
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132
Топор плывёт Иван Алексеев 18 минут назад
Ни причём. Но за него больше дают.
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20k
Bill Полчаса назад
Вот линк на новости от УФСБ по всей стране:
http://www.fsb.ru/fsb/press/message.htmhttp://www.fsb.ru/fsb/press/message.htm
А вот по Башкортостану:
http://nac.gov.ru/subekty-federacii/respublika-bashkortostan.htmlhttp://nac.gov.ru/subekty-federacii/respublika-bashkortostan.html
Я ничего про эту историю не нашел.
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5k
Горожанин 38 минут назад
Девочка - это ребёнок.

18 лет - это совершеннолетие, взрослый человек. Если говорить о том, что обозначенная в посте 18-летняя персона незамужняя и в теории девственница - то это девушка.

«Привет 5й окружной конференции женщин и девушек» (с)...
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6k
HUBLOT 43 минуты назад
Герои! Преступление века раскрыли! Всех срочно наградить!
А то, что по стране свободно разгуливают украинские диверсионные группы, а городах не продохнуть от этнического бандподполья, это мелочи.
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132
Топор плывёт SoulSeeker Полчаса назад
Я бы с Вами согласился, если бы не проишествия с Дарьей Дугиной, Владленом Татарским и Ильёй Кивой. Так что, есть они - диверсанты эти, увы.
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12k
Григорий Бабкин 44 минуты назад
Интересно. Девятый класс, то-есть восьмой, по старому стилю, заканчивают в пятнадцать лет. Либо трижды второгодница, что уже говорит об НЫтеллекте, либо её три года "вели" после школы. Далее. Первый срок никогда не бывает реальным. Условный или отсрочка. Это не особо тяжкое. Так что либо рецидив, либо афтырь в очередной раз скопипастила пиз*дёжь какого-нибудь рагуля или либераста. Ей не привыкать. Никаких фактов. Какие-то картинки душевнобольного. Никаких подтверждений. Фуфло, короче.
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2k
Алексей 56 минут назад
Ну и дура.
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10k
Гур Час назад
А что ей, талоны на усиленное питание надо было выдать?
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1k
ФЫВАПРОЛ Час назад
Спасибо великому.... за наше счастливое детство!!!
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36k
Барклай Час назад
а че не 18 летний ребенок?
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13k
Кыся 2 часа назад
Сдурели совсем со своим терроризмом, уже не знают, что придумать, чтоб глубже лизнуть и посадить кого-нибудь.
Она ж обычный шизик, по рисункам сразу видно. Ее лечить надо, а не сажать.
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5k
Григорий 2 часа назад
покешлюшка а пруфы будут?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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