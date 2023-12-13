В Уфе 18-летнюю девочку посадили в тюрьму на 5 лет за оправдание убийств в школе

Управление ФСБ РФ по Республике Башкортостан заметили, что 18-летняя девочка состоит в группах, которые посвящены скулшутингу. Девочка в комментариях оправдывала убийц детей. К тому же девочка испытывала ненависть к своим бывшим одноклассникам. Окончив 9 классов, она решила не продолжать обучение. Сотрудники УФСБ провели обыск в личных вещах девочки.