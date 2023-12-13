В Уфе 18-летнюю девочку посадили в тюрьму на 5 лет за оправдание убийств в школе

Сотрудники УФСБ обратили внимание на активность девочки в сети, где она оправдывала массовые убийства в школе. При обыске у неё нашли план нападения на школу.
Управление ФСБ РФ по Республике Башкортостан заметили, что 18-летняя девочка состоит в группах, которые посвящены скулшутингу. Девочка в комментариях оправдывала убийц детей. К тому же девочка испытывала ненависть к своим бывшим одноклассникам. Окончив 9 классов, она решила не продолжать обучение. Сотрудники УФСБ провели обыск в личных вещах девочки.
Там они нашли личные дневники с записями посвященные тематике «Колумбайна» *. Кроме того, в своих дневниках девочка рисовала подробные планы нападения на школу с оружием.
За публичное оправдание терроризма 18-летнюю девочку приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии, сообщает Mash Batash.
* запрещенная в России террористическая организация
Источник:
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Обалдеть. Восемнадцать лет и еще девочка)
"Силовики пресекли готовящуюся кровавую расправу,
несостоявшейся убийце дали время одуматься".
Вот так я это вижу.
пруфов не найдено.
http://www.fsb.ru/fsb/press/message.htmhttp://www.fsb.ru/fsb/press/message.htm
А вот по Башкортостану:
http://nac.gov.ru/subekty-federacii/respublika-bashkortostan.htmlhttp://nac.gov.ru/subekty-federacii/respublika-bashkortostan.html
Я ничего про эту историю не нашел.
18 лет - это совершеннолетие, взрослый человек. Если говорить о том, что обозначенная в посте 18-летняя персона незамужняя и в теории девственница - то это девушка.
«Привет 5й окружной конференции женщин и девушек» (с)...
А то, что по стране свободно разгуливают украинские диверсионные группы, а городах не продохнуть от этнического бандподполья, это мелочи.
Я не хочу вот, чтобы дело дошло до того, чтобы они "гуляли" мимо ЛИЧНО меня.
Я не только о себе беспокоюсь, "хата-с-краю" - это не здесь.
Она ж обычный шизик, по рисункам сразу видно. Ее лечить надо, а не сажать.
Вот не соглашусь. А как же органы?