"А что, если"... Альтернативные версии фильмов могли бы существовать на самом деле

Автор:
13 декабря 2023 17:27
Вы не задавались вопросом: "А что, если?.." А что, если "Форсаж" не прекратят снимать никогда... А что, если бы передачу "Что? Где? Когда?" стал вести Джон Крамер...
2. Если бы Кевин был частью кинофраншизы "Форсаж"...
3. Если "Форсаж" продолжат снимать
4. Если бы "Форсаж" начали снимать в XIX веке...
5. Если бы "Звёздные войны" были новогодним фильмом
6. Если бы "Матрица" была чуть реалистичней
7. Если бы у "Матрицы" была четвёртая часть...
8. Если бы "Матрицу" снимал Балабанов
9. Если бы передачу "Что? Где? Когда?" стал вести Джон Крамер...
10. Если бы пенсионеры решили устроить свою "Пилу"
11. Если бы "Оно" снимали в Австралии
12. Если бы "Оно" снимали у бабушки в деревне
14. Если бы "Оно"... ну вы поняли...
15. Если бы "Оно" было сказкой
16. Если бы "Оно" снимали в России
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