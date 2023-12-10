Процесс воспитания котенка дальневосточного леопарда

Специалисты уточнили, что котенку примерно восемь-десять месяцев. Это возраст, когда детеныши в играх отрабатывают силу укуса на сверстниках или родителях.

«Это помогает выстраивать правильные социальные взаимоотношения, и когда поведение детеныша становится слишком настойчивым и несвоевременным, родители могут отклонить контакт. Так детеныши учатся чувству такта в общении с социальным партнером. В данном случае мама очень мягко отклонила контакт с котенком, тем самым показав, что он должен уважать ее границы», — приводится комментарий сотрудника отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Екатерины Блидченко.