Фотоловушка в нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае запечатлела процесс воспитания котенка дальневосточного леопарда, сообщает учреждение в Telegram-канале
«Видео с материнским воспитанием сделано поздним вечером, когда в лесу было уже темно. На них подросший котенок не дает своей матери отдохнуть после трудного дня, активно пытаясь вовлечь ее в игру. Но самка тактично оттолкнула задней лапой непоседливое чадо, после чего детеныш поспешил удалиться», — говорится в публикации.
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Специалисты уточнили, что котенку примерно восемь-десять месяцев. Это возраст, когда детеныши в играх отрабатывают силу укуса на сверстниках или родителях.
«Это помогает выстраивать правильные социальные взаимоотношения, и когда поведение детеныша становится слишком настойчивым и несвоевременным, родители могут отклонить контакт. Так детеныши учатся чувству такта в общении с социальным партнером. В данном случае мама очень мягко отклонила контакт с котенком, тем самым показав, что он должен уважать ее границы», — приводится комментарий сотрудника отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Екатерины Блидченко.
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