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Процесс воспитания котенка дальневосточного леопарда

Процесс воспитания котенка дальневосточного леопарда

Автор:
10 декабря 2023 14:30
Сообщество : Животные
Метки: Panthera pardus   Panthera pardus orientalis   Земля леопарда   амурский леопард   большие кошки   дальневосточный леопард   котенок   семейство кошачьих   
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Фотоловушка в нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае запечатлела процесс воспитания котенка дальневосточного леопарда, сообщает учреждение в Telegram-канале

«Видео с материнским воспитанием сделано поздним вечером, когда в лесу было уже темно. На них подросший котенок не дает своей матери отдохнуть после трудного дня, активно пытаясь вовлечь ее в игру. Но самка тактично оттолкнула задней лапой непоседливое чадо, после чего детеныш поспешил удалиться», — говорится в публикации.


Специалисты уточнили, что котенку примерно восемь-десять месяцев. Это возраст, когда детеныши в играх отрабатывают силу укуса на сверстниках или родителях.


«Это помогает выстраивать правильные социальные взаимоотношения, и когда поведение детеныша становится слишком настойчивым и несвоевременным, родители могут отклонить контакт. Так детеныши учатся чувству такта в общении с социальным партнером. В данном случае мама очень мягко отклонила контакт с котенком, тем самым показав, что он должен уважать ее границы», — приводится комментарий сотрудника отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Екатерины Блидченко.

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Метки: Panthera pardus   Panthera pardus orientalis   Земля леопарда   амурский леопард   большие кошки   дальневосточный леопард   котенок   семейство кошачьих   
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1  комментарий
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Navygator 4 часа назад
Котюны дальневосточные! - лучшие)))
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
28450



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