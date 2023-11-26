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В Китае создали клон кота, используя только собственное оборудование

В Китае создали клон кота, используя только собственное оборудование

Автор:
26 ноября 2023 08:43
Сообщество : Животные
Метки: Китай   домашние питомцы   клон кота   клонирование   котенок   кошка   
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Уже много лет китайские ученые изучают возможность клонирования домашних питомцев. Три года назад они успешно получили потомство в результате клонирования соматических клеток кошек. Вот только на большая часть оборудования и реагентов была куплена за рубежом.

Решив, что так дело не пойдет, и в любой момент поставки нужных реагентов и материалов могут прекратиться, ученые принялись разрабатывать собственные аналоги оборудования и материалов. И надо отдать должное, им это удалось. Осенью этого года команда ученых из Циндаоского сельскохозяйственного университета успешно клонировала 20 свиней породы Цзяочжоу лича. Ну а потом взялись за кошек, дело в том, что клонирование соматических клеток кошек требует более высоких требований к оборудованию, реагентам и расходным материалам, а также более совершенных операций.


Эксперимент прошел успешно и на свет появился котенок, весом 141 г. Он родился естественным путем от суррогатной матери после 69 дней беременности.

Спрашивается, какой смысл клонировать кошек, если они и так сами неплохо размножаются. Но оказывается, китайцы, у которых умирали домашние питомцы, готовы платить приличные деньги за "воскрешение" своих любимцев. Ожидается, что клонирование кота на рынке будет стоить 250 тыс. юаней (около 3 250 000 р.), а собаки — 380 тыс. юаней ( примерно 4 784 000р).


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Метки: Китай   домашние питомцы   клон кота   клонирование   котенок   кошка   
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