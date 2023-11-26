В Китае создали клон кота, используя только собственное оборудование

Решив, что так дело не пойдет, и в любой момент поставки нужных реагентов и материалов могут прекратиться, ученые принялись разрабатывать собственные аналоги оборудования и материалов. И надо отдать должное, им это удалось. Осенью этого года команда ученых из Циндаоского сельскохозяйственного университета успешно клонировала 20 свиней породы Цзяочжоу лича. Ну а потом взялись за кошек, дело в том, что клонирование соматических клеток кошек требует более высоких требований к оборудованию, реагентам и расходным материалам, а также более совершенных операций.