15 самых странных ёлок, которые были обнаружены в разных частях мира

Новогодняя ель – символ праздника и радостного ожидания. Кому не нравятся красиво наряженные деревья, от которых буквально веет неким волшебством? Однако в разных уголках мира этот символ нередко преображается и приобретает удивительные формы, удивляя и восхищая людей, которым посчастливилось им полюбоваться.
Он может иметь непривычные габариты и странные расцветки. Иногда это может быть даже не дерево в привычном понимании. Ниже вы сможете увидеть самые необычные ёлки, установленные в различных частях мира, и погрузиться в удивительный мир традиций и безграничного творчества.
Эта необычная ёлка сделана из специальных трубок, изготовленных из муранского стекла. Подобные новогодние украшения популярны во многих частях Италии. Их довольно часто можно встретить на улицах во время зимних праздников.
Новогоднее украшение сделано из 43 тысяч светодиодных ламп и 25 тысяч микроламп, закреплённых на белом деревянном каркасе.
Люди пришли полюбоваться на иллюминированную рождественскую ёлку высотой 12 метров, построенную из 121 старого окна.
Дровяная ёлка высотой 11 метров была собрана из 5 тысяч поленьев на одной из центральных площадей в Будапеште.
В Китае не так активно празднуют Рождество, как в европейских странах, поэтому установка ёлок тут не такое частое явление. Однако с каждым годом прекрасная традиция распространяется всё активнее, благодаря чему на улицах и в торговых центрах можно увидеть крайне интересные и необычные варианты оформления ёлок.
Источник:
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