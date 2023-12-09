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15 самых странных ёлок, которые были обнаружены в разных частях мира

15 самых странных ёлок, которые были обнаружены в разных частях мира

Автор:
09 декабря 2023 09:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   елка   креатив   новогодняя ель   новый год   праздни   фантазия   
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Новогодняя ель – символ праздника и радостного ожидания. Кому не нравятся красиво наряженные деревья, от которых буквально веет неким волшебством? Однако в разных уголках мира этот символ нередко преображается и приобретает удивительные формы, удивляя и восхищая людей, которым посчастливилось им полюбоваться.

Он может иметь непривычные габариты и странные расцветки. Иногда это может быть даже не дерево в привычном понимании. Ниже вы сможете увидеть самые необычные ёлки, установленные в различных частях мира, и погрузиться в удивительный мир традиций и безграничного творчества.

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Эта необычная ёлка сделана из специальных трубок, изготовленных из муранского стекла. Подобные новогодние украшения популярны во многих частях Италии. Их довольно часто можно встретить на улицах во время зимних праздников.

Новогоднее украшение сделано из 43 тысяч светодиодных ламп и 25 тысяч микроламп, закреплённых на белом деревянном каркасе.

Люди пришли полюбоваться на иллюминированную рождественскую ёлку высотой 12 метров, построенную из 121 старого окна.

Дровяная ёлка высотой 11 метров была собрана из 5 тысяч поленьев на одной из центральных площадей в Будапеште.

В Китае не так активно празднуют Рождество, как в европейских странах, поэтому установка ёлок тут не такое частое явление. Однако с каждым годом прекрасная традиция распространяется всё активнее, благодаря чему на улицах и в торговых центрах можно увидеть крайне интересные и необычные варианты оформления ёлок.

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Метки: в мире   елка   креатив   новогодняя ель   новый год   праздни   фантазия   
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8  комментариев
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4k
Ухалус Посовиномус Час назад
Комментарий к фото
O, SCP-376 в дикой природе.
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311
Павел Верещагин Полчаса назад
елка в Яффо,Израиль.из бумаги и картона
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25k
ЦСКА 58 минут назад
Классика! Реально из говна и палок!
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25k
ЦСКА 59 минут назад
Белорусская ёлка...
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17k
K7OO Час назад
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9k
sedoisever Час назад
У нас в какой-то год поставили вот такое недоразумение. Народ возмущался и её убрали.
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Parizhanka

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