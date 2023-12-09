15 самых странных ёлок, которые были обнаружены в разных частях мира

Он может иметь непривычные габариты и странные расцветки. Иногда это может быть даже не дерево в привычном понимании. Ниже вы сможете увидеть самые необычные ёлки, установленные в различных частях мира, и погрузиться в удивительный мир традиций и безграничного творчества.