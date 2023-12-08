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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
08 декабря 2023 07:44
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1141
26
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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36  комментариев
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4k
Денис 3 часа назад
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Иногда лучше прикинуться дурачком.
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23k
Слепой Пью Полчаса назад
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А если до Уругвая доберутся злобные австралийские кролики... сплю и вижу - песец Южной Америке...
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2k
hammog 47 минут назад
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Пока кенгуры доплывут их останется в 1000 раз меньше, так что эпической битвы не получится...
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9k
Ysik 49 минут назад
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Нужна была деталька редкая, производится в Бельгии, там стоит в 3 раза дешевле, чем в России и ждать у нас ее практически месяц. Написал на специализированном форуме и тут же парень откликнулся, что сейчас в командировке, в Бельгии и за 100 евро он мне эту детальку привезет, ему не напряжено забежать в магазин перед вылетом, а если я ее не выкуплю у него, он себе оставит. На следующий день он мне позвонил, что приземлился и домой поедет практически мимо меня, может мне домой закинуть. А ко мне как раз друзья приехали. И вот стою на улице, встречаю друзей и тут подъезжает шикарный мерседес из него выходит мужик с кожаным чемоданом, в дорогом костюме, по виду как минимум учредитель какой-нибудь крупной конторы, пафосно здоровается, громко говорит: "Ваш личный курьер из Бельгии прибыл", открывает чемодан у себя на капоте. Достает коробочку, я отдаю ему деньги, он пожимает мне руку и пафосно уезжает. Друзья долго молчали и ждали объяснений :)
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2k
hammog 55 минут назад
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Как можно что-то понять если ты даже не слушаешь?
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1k
Gadova 58 минут назад
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С какими такими? Он выглядит так, как будто у него артрит
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1k
Hard.NET Час назад
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Здесь были реконструкторы )))))
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1k
Gadova Час назад
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Принесите мне чей-нибудь бочок
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4k
Еркен Час назад
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Да, есть такое, однако шибко не ускоряюсь, не против идти наравне, это ведь тоже кого-то бесит ....
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2k
Дмитрий 2 часа назад
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Надо было funeral afterparty
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226
Андрей Федоров 2 часа назад
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можно же устроить репетицию.
делают люди репетицию свадьбы и норм
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33
KavNat 2 часа назад
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а еще мы равнялись на Тимура и его команду))
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58k
alertol 2 часа назад
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Норм подкат. Пацанчик с фантазией.
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1k
adssaf afasffdsga 2 часа назад
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Не знаю насчёт девушек, но мне регулярно от Яндекса приезжает курьер на мерсе представительского класса года выпуска около десятого.
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3k
Тварь 2 часа назад
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Прям как дальнобойщики на трассе.
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3k
Тварь 2 часа назад
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