25 примеров, когда жизнь откровенно издевается

1793
26
Жизнь нередко преподносит нам неприятные сюрпризы. Пусть лучше подобное обходит стороной...
1. "У моей дочери день рождения, и я испекла ей торт. Поставила его в холодильник и решила проверить"
×
×
11. "Мне предстоит полёт на этом самолёте. Бортпроводник выглядит спокойным, а вот я - нет"
"Поскольку здесь только женщины, они переоборудовали мужской туалет во второй женский. Проблема только в том, что здесь есть один мужчина. И мне очень нужно в туалет".
"Обманщик"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 35 примеров исключительных неудач на работе
- 25 примеров, когда день не задался
- 40 примеров, когда день действительно не задался
- 30 примеров, когда неудача обходится слишком дорого
- 20 случаев, когда все пошло не по плану
Новости партнёров
реклама
Если же дверь будет размер в размер, то она из-за допусков и посадок просто не встанет.