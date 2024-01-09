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25 примеров, когда жизнь откровенно издевается

25 примеров, когда жизнь откровенно издевается

Автор:
09 января 2024 12:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: День   Жизнь   неудача   ситуация   случай   фотография   
1793
26

Жизнь нередко преподносит нам неприятные сюрпризы. Пусть лучше подобное обходит стороной...

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"Поскольку здесь только женщины, они переоборудовали мужской туалет во второй женский. Проблема только в том, что здесь есть один мужчина. И мне очень нужно в туалет".

"Обманщик"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: День   Жизнь   неудача   ситуация   случай   фотография   
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4  комментария
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127k
Аааа Полчаса назад
На 4 с дверью все в порядке, просто поставить нужно с посередине проема, а лишнее пропенить и закрыть наличниками (или как оно там называется).
Если же дверь будет размер в размер, то она из-за допусков и посадок просто не встанет.
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10
ven 9 минут назад
Комментарий к фото
Только покойник не ссыт в рукомойник
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
А что с самолётом не так? Достаточно новый Эмбраер, происшествий с ним не было.
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Fuchsia

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