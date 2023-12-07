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Умерла Наталья Богомолова — художница, которая нарисовала более 200 советских мультфильмов

Умерла Наталья Богомолова — художница, которая нарисовала более 200 советских мультфильмов

Автор:
07 декабря 2023 00:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Винни-Пух   Наталья Бомогомолова   Трое из Простоквашино   мультфильмы   умерла   художница   
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Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. Богомоловой было 83 года. В её фильмографии — более 200 работ, в том числе «Котёнок по имени Гав», «Винни Пух», «Бобик в гостях у Барбоса», «Халиф-аист» и другие.

Герои мультфильмов "Каникулы в Простоквашино", "Винни Пух", "Котёнок по имени Гав" и многих других советских лент, навсегда ставших любимыми в нашей стране, осиротели.

Их создатель Наталия Эдуардовна Богомолова неудачно упала в Москве и сломала шейку бедра. Её госпитализировали в больницу, но последствия оказались тяжёлыми, организм не справился.

Наталия Богомолова — советский и российский художник-мультипликатор, постановщик и режиссёр, заслуженный художник РФ (2012-й). В её фильмографии более 200 мультфильмов, среди которых — "Песенка мышонка", "Бобик в гостях у Барбоса", "Дядя Стёпа — милиционер"

"Дарю тебе звезду", "Пони бегает по кругу", "Катерок", "Шпионские страсти", "Мы ищем кляксу", "Голубой щенок", "Каникулы в Простоквашино", "Халиф-аист", "Жил-был пёс", "Обезьянки в опере", "Обезьянки, вперёд", "Дед Мороз и Лето", "Винни-Пух", "Котёнок по имени Гав", а также несколько выпусков "Весёлой карусели".

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Метки: Винни-Пух   Наталья Бомогомолова   Трое из Простоквашино   мультфильмы   умерла   художница   
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Viktor Час назад
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Damvrot Hohlam Полчаса назад
Умерла Наталья Богомолова — художница, которая нарисовала более 200 советских мультфильмовПосмотреть
Умерла Наталья Богомолова — художница, которая нарисовала более 200 советских мультфильмов
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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