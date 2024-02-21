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Еще бы без одежды пришли: как выглядели наши звёзды на очередной тусовке

Еще бы без одежды пришли: как выглядели наши звёзды на очередной тусовке

Автор:
21 февраля 2024 10:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: love radio   бузова   звезды   знаменитости   интересно   красная дорожка   фото   
2904
15

BIG LOVE SHOW – это мероприятие, организованное Love Radio в честь 15-летия. Десятки артистов выступили на одной сцене, чтобы порадовать зрителей. Шоу проходило в трёх городах, и на красные дорожки знаменитости подбирали самые разные наряды.

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Метки: love radio   бузова   звезды   знаменитости   интересно   красная дорожка   фото   
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31  комментарий
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50k
Максим Т. 2 часа назад
Какие, в опу, "звезды"? Собаки-жучки сплошные. "Одни кликухи поганые". Кто этих лядей "короновал"?
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8k
Влад 20 минут назад
амирчик
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300
Лис Полчаса назад
а где с носком?
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12k
Vampire Полчаса назад
А это еще "красная дорожка" или уже "голая вечеринка"?
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12k
Том Сойер Полчаса назад
?????
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20k
Дмитрий 42 минуты назад
Угу, звёзды. Спектральный класс Y -- "коричневый карлик".
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1k
Gadova 46 минут назад
Господи, хорошо, что я не знаю кто это
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29
Dima 51 минуту назад
Звезды, это люди, которых знает вся страна, которую они представляют, это как минимум! А я тут увидел всего пару имён, которые где-то слышал, остальное это вообще ЧТО? Особенно удивило "Полина" на 5-й фотографии!
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303
Рома Dima Полчаса назад
Полностью солидарен. Особенно про "Полину". Я знаю только одну : Гагарину.
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1k
ProFanas 54 минуты назад
Комментарий к фото
А не привлечь ли его за пропаганду сами знаете чего ...
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1k
ProFanas 54 минуты назад
Комментарий к фото
Я у мамы дурочка, мой папа ...
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303
Рома ProFanas Полчаса назад
Комментарий к фото
Папа - стакан портвейна.)
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12
Владимир Сергеев 56 минут назад
кто это?
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33k
Олег Час назад
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21k
Shtoppi Час назад
наши "звезды" в очередной раз показали, что безвкусица у них - это врожденное.
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31k
Axel Час назад
Доктор, а это точно "звёзды ваши"?
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4
Роман Спасский Час назад
Кто все эти люди?
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4k
solovei7 Час назад
Не звезды а п*езды)
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5k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Сколько раз говорить? Звёзды на небе, а это фекалии в стразах.
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458
Arts Sitnikov 2 часа назад
Не буду писать "кто все эти люди?", но из представленных "звезд" знаю только четверых(( стар наверное уже...
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25k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Комментарий к фото
Ещё бы пиджак в трусы заправила!
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3k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
Фак кто это? я кроме Бадулая ой Билана не фига не знаю!
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13k
Krapiv 2 часа назад
очередной пост, где я ловлю себя на том, что я фанат Бузовой, т.к. кроме нее (ну и Билана еще) никого не знаю
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