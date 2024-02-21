Еще бы без одежды пришли: как выглядели наши звёзды на очередной тусовке

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BIG LOVE SHOW – это мероприятие, организованное Love Radio в честь 15-летия. Десятки артистов выступили на одной сцене, чтобы порадовать зрителей. Шоу проходило в трёх городах, и на красные дорожки знаменитости подбирали самые разные наряды.
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