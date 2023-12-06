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Девушки поделились тем, что им дарили мужчины после интима

Девушки поделились тем, что им дарили мужчины после интима

Автор:
06 декабря 2023 17:23
Сообщество : Юмор
Метки: Твиттер   девушки   запросы   интим   подарки   фото   
3498
14

В Твиттере подняли новую тему: что получили девушки после м*нета. Пост собрал почти 300 тыс. просмотров и около 300 комментариев. Давайте узнаем, что мужчины дарили и покупали девушкам.

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А какую сумму тратили на вас или вы на партнёра?

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Метки: Твиттер   девушки   запросы   интим   подарки   фото   
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28  комментариев
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34k
Teodor 2 часа назад
М-да... Почитала монашка комменты и сказала: "А идите вы в жопу, отец Феофан, со своими карамельками..!"
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24k
Валерий 3 минуты назад
где медведь?
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24k
Валерий 4 минуты назад
Комментарий к фото
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8k
Puans-on 6 минут назад
Фантазёрки. :)
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 8 минут назад
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372
Eric Cartman 15 минут назад
Шлюшачья ярмарка тщеславия. Прочтал 3 поста и глаза закровоточили, нуевона)(уй.
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289
Александр Шевченко 17 минут назад
... врут много.
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3k
Андрей 17 минут назад
А они что мужикам дарили после интима? ИППП?
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18k
Мистер Фикс 17 минут назад
Из серии:
Баба звонит одному, мол, я в примерочной, скинь 5к на платье, целую, люблю. А потом другому звонит, с такой же просьбой
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1k
Павел 19 минут назад
Если у тебя сосут только за деньги значит ты как мужик ноль. Женщина которая тебя любит сделает тебе это бесплатно и с чувством)
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4k
Хачик Полчаса назад
Напомнило...

-Беседуют два чувака. Первый:"- У меня есть "Феррари", бабы за мной табунами бегают, пятикомнатная квартира в центре Москвы и ещё я учусь в МГИМО!" Второй, удивлённо: "-Ну, ты прямо мачо, безупречен! А отрицательные черты у тебя есть?" Первый:"- Да, конечно! П.и.з.д.ю я часто!"
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11k
Михаил Полчаса назад
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10k
Garpia121 Полчаса назад
А женщин не проституток, монетизирующих секс, совсем не осталось?
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128
Фрол 45 минут назад
Значит делали от души,что мужику понравилось.Сочетание.
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10k
Алексей 47 минут назад
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41
Kravpav18 51 минуту назад
Плин! Ну, я не знаю. Девчёнки, вон на МКАДе, если на месте.... ну, уже наверное не 2'000 , но точно до 3 тыс должно быть. И красивые, и статные, и ухоженные, приятные в общении, так как многие студентки старших курсов. Без выпендрижа сделают как надо. Сами вступают в полемику,что к ним проще и удобней заезжать. А, главное - намного экономней. Чем барышни, в посте, отличаются от вторых. Да ничем. Цена только ломовая!!!))))
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1k
RRR69 56 минут назад
Ну не знаю...я обычно в долг на маршрутку давал
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16k
GROMOZEKA Час назад
Какая интересная биография шкур
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1k
rgubaev Час назад
Шалавы какие-то...
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18k
banzai7 Час назад
Надеюсь, ещё остались девушки, которые "по любви".
Или теперь только шлюпки?
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58k
dima423 Час назад
ХЗ я в этом особо страшного ничего не вижу... в природе у животных тоже такая же фигня, самец то гнездо делает побольше, то вкусняшку повкуснее самке притащит, то других самцов распугает, а она выбирает того кто лучше других подходит для продолжения рода...Если мужик успешный, богатый, то и ее детям будет хорошо и ей самой...
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