Девушки поделились тем, что им дарили мужчины после интима

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В Твиттере подняли новую тему: что получили девушки после м*нета. Пост собрал почти 300 тыс. просмотров и около 300 комментариев. Давайте узнаем, что мужчины дарили и покупали девушкам.
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А какую сумму тратили на вас или вы на партнёра?
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Баба звонит одному, мол, я в примерочной, скинь 5к на платье, целую, люблю. А потом другому звонит, с такой же просьбой
-Беседуют два чувака. Первый:"- У меня есть "Феррари", бабы за мной табунами бегают, пятикомнатная квартира в центре Москвы и ещё я учусь в МГИМО!" Второй, удивлённо: "-Ну, ты прямо мачо, безупречен! А отрицательные черты у тебя есть?" Первый:"- Да, конечно! П.и.з.д.ю я часто!"
ты им всё, а они ПОДУМАЮТ..
Или теперь только шлюпки?