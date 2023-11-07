"Нормальные девушки это скрывают": в соцсетях обсуждают, как парни реагируют на месячные

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Месячные - это естественный процесс в жизни каждой девушки. Раньше существовало много предрассудков на этот счёт, но изменилась ли ситуация с годами? Стала ли эта тема более открытой? Смотрите реакцию пользователей в этом посте.
1. В запрещённой соцсети завирусился ролик, где казахские блогеры сняли видео о том, как поддержать подругу во время месячных
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2. В комментариях многие девушки написали, что вслух про такое говорить стыдно, особенно припарнях
А как вы считаете, постыдно про такое говорить вслух?
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А скрывать такие вещи от близкого человека вообще верх идиотизма. Я так вообще цикл супруги уже давно знаю.
Бред какой-то из каменного века, честное слово, скрывать что-то. Они поди еще говорят мужикам что бабочками какают, а мочатся радугой?
Помню в институте, когда у девушки первый раз после начала отношений со мной пошли месячные, она не знала как мне об этом сообщить, потом разрыдалась и сказала, что боится, что я уйду к другой. Я спросил "А у другой что, месячных не бывает?". На этом её отпустило и в дальнейшем проблем с этой темой не было.
Весь вопрос только в том, что именно для каждого человека "каменный век" - скрывать или не скрывать?
Кстати, чем отличается демонстрация от .....?;)
Ч/з год совместной работы у них начинается одновременно.