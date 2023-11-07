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"Нормальные девушки это скрывают": в соцсетях обсуждают, как парни реагируют на месячные

"Нормальные девушки это скрывают": в соцсетях обсуждают, как парни реагируют на месячные

Автор:
07 ноября 2023 19:17
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Твиттер   девушки   истории   месячные   стыдно   фото   
2634
14

Месячные - это естественный процесс в жизни каждой девушки. Раньше существовало много предрассудков на этот счёт, но изменилась ли ситуация с годами? Стала ли эта тема более открытой? Смотрите реакцию пользователей в этом посте.

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А как вы считаете, постыдно про такое говорить вслух?

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Метки: Твиттер   девушки   истории   месячные   стыдно   фото   
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19  комментариев
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16k
Majul 2 часа назад
Что скрывать то? Зачем? В чем стыд? Это естественный, физиологический процесс.
А скрывать такие вещи от близкого человека вообще верх идиотизма. Я так вообще цикл супруги уже давно знаю.
Бред какой-то из каменного века, честное слово, скрывать что-то. Они поди еще говорят мужикам что бабочками какают, а мочатся радугой?
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21k
alexis 4 минуты назад
Просыпается мужик после бурного возлияния и прочего всего. Чувствует, что из уголка рта свисает верёвочка, он её хватает, начинает тянуть и думает: Хорошо бы "Липтон".
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2k
Александр Долматов Полчаса назад
В целом тема странная, ежемесячная перестройка организма, как её можно скрыть от парня, а тем более от мужа?
Помню в институте, когда у девушки первый раз после начала отношений со мной пошли месячные, она не знала как мне об этом сообщить, потом разрыдалась и сказала, что боится, что я уйду к другой. Я спросил "А у другой что, месячных не бывает?". На этом её отпустило и в дальнейшем проблем с этой темой не было.
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1k
StoneWolf 41 минуту назад
Бред. Никогда не стремался за прокладками сходить в магазин для своей второй половинки и на кассе не помню чтобы надо мной кто то ржал, когда пробивали два хиникена и олвейз на 5 капель. Хотя возможно я не обращал внимания.
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391k
Алексей 43 минуты назад
Комментарий к фото
б.л.я. ну пи...ц как будто беременная. подкаблучник хренов
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10k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Да, действительно, зачем скрывать естественные физиологические процессы? Долой ложный стыд! Каменный век!
Весь вопрос только в том, что именно для каждого человека "каменный век" - скрывать или не скрывать?
Кстати, чем отличается демонстрация от .....?;)
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5k
Divergent?!? Час назад
Детский сад, дошкольная группа. А вот про то, как девушка 16 лет через парня его маму попросила... Тут можно понять, ведь ей всего 16. Моя бы жена (невестой стала в 19 лет) врядли бы стала через меня что-то просить. Потенциальные свекрови всегда готовы поддержать потенциальных невесток, сблизиться с ними. Тем более, что рассказчица говорит, что в доме парня бывала не раз - отношения были нормальными.
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4k
fkamash Час назад
У меня дома 4 прекрасных особы. Вот у них у всех подстраивается цикл и в итоге одновременно у всех. Домой хоть не приходи
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37k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Нашли чем испугать... Вот красный с красным перепутать - это грех страшный !
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Спелая кукурузинка

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