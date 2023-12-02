FISHKINET
Сообщество Юмор 18005 постов • 3636 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 декабря

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 декабря

Автор:
02 декабря 2023 23:45
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
1612
20
Сегодня в России отмечается День банковского работника. Если вы имеете кредит под 25% процентов годовых, утраченные вклады в начале девяностых, а также очень выгодную ипотеку под 15%, то вы знаете, кому сказать спасибо. Жаль, что мем про это не сделали.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
russger Полчаса назад
ПП - Пивное полугодие (с) КВН, Пятигорск.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1080300



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Парейдолия озабоченного человека
Парейдолия озабоченного человека
Один день из жизни аниматора
Один день из жизни аниматора
Набирающие популярность в сообществах
Котенок самой знаменитой в мире амурской тигрицы попал на видео
Котенок самой знаменитой в мире амурской тигрицы попал на видео
Голова профессора Доуэля, чешуя Ихтиандра и блокадные игрушки: о чем расскажет старый и новый музей Ленфильма
Голова профессора Доуэля, чешуя Ихтиандра и блокадные игрушки: о чем расскажет старый...
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#история#Еда#аварии#Китай#Россия#здоровье#США
#в мире#автомобили#машина#факты#люди#дети#авто аварии#интересное#позитив#Автовсячина
#Юмор#забавно#животные#Прикол#Москва#ДТП#природа#полиция#СССР#находка
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 ноября

На что жалуетесь?

Вернуться