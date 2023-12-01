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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 декабря

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 декабря

Автор:
01 декабря 2023 15:14
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
4648
20
Вот и началась зима. Чем зимние мемы отличаются от всех прочих? Концентрация новогодних мемов становится всё выше, приближаясь к критической массе.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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14  комментариев
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811
АртемШишков Час назад
опять школота.....
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Краюхин Тихон 7 минут назад
Если твоя девушка тигр, то завтраком будешь ты! Рано или поздно...
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4k
Parus59 42 минуты назад
Мощный юмор, почти, как у Петросяна и К.
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15
Knives22 2 часа назад
10. Если есть оплачиваемые выходные после нового года так рано писать заявление не нужно. Написать заявление за две недели до первого рабочего дня в новом году, так и отрабатывать не нужно и деньги заплатят.
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15
Knives22 Юрий Полчаса назад
Это если до директора близко.
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15
Knives22 Юрий 16 минут назад
Без подписи директора не уволят.
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