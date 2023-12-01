Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 декабря

В Китае инженер придумал «ПВО против комаров» (видео)

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 ноября

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