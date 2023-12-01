Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 декабря

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Вот и началась зима. Чем зимние мемы отличаются от всех прочих? Концентрация новогодних мемов становится всё выше, приближаясь к критической массе.
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Согласно КЗОТ, трудовой договор может быть расторгнут и до истечения двух недельного срока...
Вообще есть такие дни, к примеру
"О предоставлении дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами", постановление 714.
Только вот к праздникам это отношения не имеет.