Печальная история гуся в кроссовках

Джин взялся помочь Энди и сначала он попытался поставить его на что-то, отдалённо напоминающее скейборд, но гусь не смог приноровиться к этому новшеству. И потом Флеминг придумал надеть на гуся детские кроссовочки. Именно благодаря им Энди, смешно переваливаясь, стал ходить. Гусь стал настоящей местной знаменитостью, а Nike обеспечили Энди пожизненным запасом кроссовок, потому что они довольно быстро (за один месяц) приходили в негодность.



