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Печальная история гуся в кроссовках

Печальная история гуся в кроссовках

Автор:
19 сентября 2023 18:13
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересное   история   преступления   птицы   убийство   человечность   
1427
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Иногда случайная встреча человека и животного может вылиться в большую дружбу. А то и в историю, которая станет известна миллионам людей.

Джин Флеминг, живущий в Небраске, всегда хотел помогать животным и спасать их. В 1959 году придумал как облегчить коровам жизнь: специальные чесалки, чтобы они могли снимать зуд в боках и при этом наносить на тело средство от насекомых.


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И в 1988 году на ферме своей невестки он познакомился с гусём Энди. К несчастью, гусёнок родился почти без лапок и Флеминг не мог спокойно смотреть, как тот безуспешно пытался идти вместе со своими братьями.


Джин взялся помочь Энди и сначала он попытался поставить его на что-то, отдалённо напоминающее скейборд, но гусь не смог приноровиться к этому новшеству. И потом Флеминг придумал надеть на гуся детские кроссовочки. Именно благодаря им Энди, смешно переваливаясь, стал ходить. Гусь стал настоящей местной знаменитостью, а Nike обеспечили Энди пожизненным запасом кроссовок, потому что они довольно быстро (за один месяц) приходили в негодность.


Жизнь Энди заиграла новыми красками. Он мог бегать, жить полноценную жизнь, но... в 1991 году тело несчастного гуся нашли в парке. И умер он явно не своей смертью.
В ходе расследования стало понятно, что преступник пробрался на территорию жилища Флеминга, выкрал Энди, после чего убил его. Ему отрезали голову и крылья, но птицу опознали по кроссовкам.


Местные власти немедленно объявили сбор средств за поимку преступника. Всего удалось собрать 10 тысяч долларов и это стал настоящий рекорд. На шерифа оказывали давление, разъярённые жители города клялись найти убийцу и расправиться с ним, но его так и не нашли...

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Метки: животные   интересное   история   преступления   птицы   убийство   человечность   
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9  комментариев
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81k
Доктор Джонс 2 часа назад
Звучит, конечно, сюрреалистично - "Птицу опознали по кроссовкам"...
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27k
AzuveR 51 минуту назад
По моему на гусе кеды, а не кроссовки.
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21k
сеньор Леонсио Час назад
Покойся с миром!
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3k
Walther Час назад
Короче, резюмирую - на пике славы гусь связался с криминальной кампанией, и лидеры конкурирующей группировки, усматривая в нем новую звезду криминала под благородным предлогом, обманом, пригласили в тихое место (аналог питерского кричи-не-кричи), где и завалили его в ходе разборки. Шериф, понятное дело ни кого не нашел, потому как мафия и все такое...
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5k
Трям Час назад
А могли бы сделать "по-пекински"!
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16k
Patmaz 2 часа назад
Это были конкуренты из "Адидас"
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81k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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