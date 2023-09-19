Печальная история гуся в кроссовках

Иногда случайная встреча человека и животного может вылиться в большую дружбу. А то и в историю, которая станет известна миллионам людей.
Джин Флеминг, живущий в Небраске, всегда хотел помогать животным и спасать их. В 1959 году придумал как облегчить коровам жизнь: специальные чесалки, чтобы они могли снимать зуд в боках и при этом наносить на тело средство от насекомых.
И в 1988 году на ферме своей невестки он познакомился с гусём Энди. К несчастью, гусёнок родился почти без лапок и Флеминг не мог спокойно смотреть, как тот безуспешно пытался идти вместе со своими братьями.
Джин взялся помочь Энди и сначала он попытался поставить его на что-то, отдалённо напоминающее скейборд, но гусь не смог приноровиться к этому новшеству. И потом Флеминг придумал надеть на гуся детские кроссовочки. Именно благодаря им Энди, смешно переваливаясь, стал ходить. Гусь стал настоящей местной знаменитостью, а Nike обеспечили Энди пожизненным запасом кроссовок, потому что они довольно быстро (за один месяц) приходили в негодность.
Жизнь Энди заиграла новыми красками. Он мог бегать, жить полноценную жизнь, но... в 1991 году тело несчастного гуся нашли в парке. И умер он явно не своей смертью.
В ходе расследования стало понятно, что преступник пробрался на территорию жилища Флеминга, выкрал Энди, после чего убил его. Ему отрезали голову и крылья, но птицу опознали по кроссовкам.
Местные власти немедленно объявили сбор средств за поимку преступника. Всего удалось собрать 10 тысяч долларов и это стал настоящий рекорд. На шерифа оказывали давление, разъярённые жители города клялись найти убийцу и расправиться с ним, но его так и не нашли...
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