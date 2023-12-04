Сложный вексиллологический тест

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10 вопросов, которые касаются современных государств, а также стран, исчезнувших с современной политической арены. А чтобы было сложнее добавлены флаги некоторых столиц и регионов мира.
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Катманду и Франция чистая логика.
В Сицилию ткнул наугад.
Кроме эсперанто искусственных языков не знаю в принципе.
Китай и Катар слишком просто и известно.
Саратов не так давно был в командировке там, помню )
Все остальное мимо.