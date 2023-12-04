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Сложный вексиллологический тест

Сложный вексиллологический тест

Автор:
04 декабря 2023 18:35
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   вексиллология   города   интересное   страны мира   тест   флаги   
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10 вопросов, которые касаются современных государств, а также стран, исчезнувших с современной политической арены. А чтобы было сложнее добавлены флаги некоторых столиц и регионов мира.

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Метки: Тесты   вексиллология   города   интересное   страны мира   тест   флаги   
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Григорий Бабкин 50 минут назад

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Majul 7 минут назад
Из 10 вопросов ответили верно на 7. Флаг для вас не являются загадкой. Кстати, был ли в тесте вопрос, который поставил вас в тупик?

Катманду и Франция чистая логика.
В Сицилию ткнул наугад.
Кроме эсперанто искусственных языков не знаю в принципе.
Китай и Катар слишком просто и известно.
Саратов не так давно был в командировке там, помню )
Все остальное мимо.
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