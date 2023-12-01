В столичном ЦУМе нашли нелегальный товар

Полиция уже начала проверку.
На Театральной площади Москвы находится один из главных торговых центров страны - ЦУМ. Туда нагрянули общественники и решили проверить: вся ли продукция там легальна.
Оказалось, что нет. По крайней мере, так заявляют активисты.
Они зашли в магазин одежды и обуви, стали проверять товары. И выяснилось, что часть продукции шла без маркировки «Честный знак». А другая - с поддельным QR-кодом.
Общественники написали заявление в полицию, она должна проверить продавцов.
Источник:
Аналогичная акция случилась и в другом бутике - на Петровке. Оказалось, что легальная продукция стоит там только на витрине. Остальное - контрафакт. Так заявили люди, которые пришли туда глянуть на товары и вызвали полицию. Сотрудники зашли со служебного входа, изъяли продукцию на экспертизу, а сам магазин временно закрылся «По техническим причинам».
Источник:
Представьте лица тех, кто покупал дорогую обувь, сделанную где-нибудь в Гуанчжоу за несколько юаней. Справедливости ради - большинство одежды и обуви как раз там и делают. Потом завозят в бутики. Только на производстве это стоит копейки, а уже в торговой точке цена взлетает до небес. Этим и объясняется феномен дорогих бутиков - там куча сотрудников, но практически нет покупателей. Оказалось, что секрет в наценке: в Гуанчжоу галстук покупают за 10 долларов или эквивалентную сумму в юанях. А в Москве продают за 150. Чтобы окупить всю логистическую цепочку и заработать на зп персоналу, достаточно сбыть всего несколько дорогих товаров. Например, костюмы по 200к. Но это лишь слухи, всё может быть иначе и продавцы честно накручивают на своих товарах всего 10-20%.
Но выражение лица у модников всё равно будет интересное.
Источник:
- "Я тебя зарежу!": в Новгородской области 15-летний школьник обмотался флагом Таджикистана и пообещал убить одноклассницу
- "Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику из-за проверки документов
- «Чеченский Халк» Асхаб Тамаев избил недоброжелателя в Москва-Сити
- Во все тяжкие: треш-блогеру «Руки-Базуки» грозит до 13 лет тюрьмы за пропаганду веществ и ЛГБТ
- Plus-size модель требует 1 миллион рублей у магазина, который продаёт одежду для худых женщин
А шьется то все в Китаях, Бангладешах.