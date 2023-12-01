В столичном ЦУМе нашли нелегальный товар

На Театральной площади Москвы находится один из главных торговых центров страны - ЦУМ. Туда нагрянули общественники и решили проверить: вся ли продукция там легальна.

Оказалось, что нет. По крайней мере, так заявляют активисты.

Они зашли в магазин одежды и обуви, стали проверять товары. И выяснилось, что часть продукции шла без маркировки «Честный знак». А другая - с поддельным QR-кодом.

Общественники написали заявление в полицию, она должна проверить продавцов.