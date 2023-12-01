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В столичном ЦУМе нашли нелегальный товар

В столичном ЦУМе нашли нелегальный товар

Автор:
01 декабря 2023 15:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   активисты   бутик   магазин   обувь   одежда   полиция   проверка   цум   
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Полиция уже начала проверку.

На Театральной площади Москвы находится один из главных торговых центров страны - ЦУМ. Туда нагрянули общественники и решили проверить: вся ли продукция там легальна.

Оказалось, что нет. По крайней мере, так заявляют активисты.

Они зашли в магазин одежды и обуви, стали проверять товары. И выяснилось, что часть продукции шла без маркировки «Честный знак». А другая - с поддельным QR-кодом.

Общественники написали заявление в полицию, она должна проверить продавцов.

Аналогичная акция случилась и в другом бутике - на Петровке. Оказалось, что легальная продукция стоит там только на витрине. Остальное - контрафакт. Так заявили люди, которые пришли туда глянуть на товары и вызвали полицию. Сотрудники зашли со служебного входа, изъяли продукцию на экспертизу, а сам магазин временно закрылся «По техническим причинам».

Представьте лица тех, кто покупал дорогую обувь, сделанную где-нибудь в Гуанчжоу за несколько юаней. Справедливости ради - большинство одежды и обуви как раз там и делают. Потом завозят в бутики. Только на производстве это стоит копейки, а уже в торговой точке цена взлетает до небес. Этим и объясняется феномен дорогих бутиков - там куча сотрудников, но практически нет покупателей. Оказалось, что секрет в наценке: в Гуанчжоу галстук покупают за 10 долларов или эквивалентную сумму в юанях. А в Москве продают за 150. Чтобы окупить всю логистическую цепочку и заработать на зп персоналу, достаточно сбыть всего несколько дорогих товаров. Например, костюмы по 200к. Но это лишь слухи, всё может быть иначе и продавцы честно накручивают на своих товарах всего 10-20%.

Но выражение лица у модников всё равно будет интересное.

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Метки: Видео   Москва   активисты   бутик   магазин   обувь   одежда   полиция   проверка   цум   
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13  комментариев
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4k
Parus59 58 минут назад
Какой кошмар, никогда такого не было.)))
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3k
portroy 4 минуты назад
Цена бркндовых товаров процентов на 5 состоит из производственных расходов. Остальное "съедает" дизайн и разработка. Модельер где-нибудь в Барселоне, Париже или Нью-Йорке не за пачку доширак работает. Кроме того бренды не делают много товаров, люди, которые там покупают готовы платить не только за потребительские свойства, но и за эксклюзивность.
А шьется то все в Китаях, Бангладешах.
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165
ruslan d Полчаса назад
Да в сегодняшних реалиях найти настоящие шмотки не просто и очень дорого ...
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3k
Walther Полчаса назад
А активисты-общественники, все небось с рублевской пропиской?
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37k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
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739
Шурман 37 минут назад
Какие ужасы в России происходят , Финский залив нужно переименовать , в цуме вещи без кода честный знак . Кошмар , ни когда такого не было и вот началось .
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13k
ron 48 минут назад
Нелегальные футболки от 1 млн и выше?
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62k
pynh 49 минут назад
Так давно уже каждый второй если не первый
магаз вместо дорогого оригинала впаривает китайские подделки. Пусть даже сделанные не хуже, но тем не менее.
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165
ruslan d pynh 23 минуты назад
Ну уже есть магазы в Москве , которые продают реплики кроссовок и не стесняются об этом говорить .
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56k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
эка невидаль
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August

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