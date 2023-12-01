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Что за бородатый танкист нарисован на диораме «Огненная дуга» белгородского музея ВОВ

Что за бородатый танкист нарисован на диораме «Огненная дуга» белгородского музея ВОВ

Автор:
01 декабря 2023 15:28
Метки: Григорий Иванович Пэнэжко   Огненная дуга   бородатый танкист   
257
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В IX веке от рождества Христова в Норвегии, которая еще и Норвегией-то не была, жил да был славный мужик, пьяница и любитель женщин, гроза хёвдингов викинг Харальд из рода Инглингов. Будучи молодым, Харальд поклялся, что не будет стричься и бриться до тех самых пор, пока не объединит всю Норвегию под своим началом. Все соседи покрутили пальцем у виска, посмеялись и нарекли за это грязнулю Харальда прозвищем Косматый.

Но когда странный викинг убил всех своих врагов и захватил их земли, он постригся и побрился. И все соседи стали звать его Харальдом Прекрасноволосым!


И вот какое отношение эта норвежская легенда о первом короле страны имеет отношение к диораме «Огненная дуга» в музее Великой Отечественной войны в Белгороде Самое прямое. Дело в том, что на диораме есть бородатый танкист и это Герой Советского Союза Григорий Иванович Пэнэжко, который вроде как наш Харальд Косматый, правда, в итоге он стал не Прекрасноволосым, а лысым! Но обо всем по порядку.



Родился Григорий Иванович 1 декабря 1912 года в селе Валерьяновка Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Российской империи в семье кулака. Впрочем, зажиточной семья Григория очень быстро быть перестала. В 1918 году Донбасс становится ареной гражданской войны. Сначала пришли Белые и реквизировали часть имущества зажиточного крестьянина в «фонд борьбы с революцией». Потом пришли Красные и реквизировали большую часть оставшегося имущества уже не совсем зажитого крестьянина в «фонд борьбы с контрреволюцией». В общем «раскулачено» семейство Пэнэжко было задолго до того, как это стало модно. Два брата Григория ушли в Красную армию и там погибли, сражаясь с Белыми на украине.


В 1924 году Григорий окончил начальную школу и бросил дальнейшую учебу из-за необходимости помогать семье. В возрасте 12 лет отправился на заработки на Трудовской рудник. Там вступил в комсомол. За трудовые успехи был отправлен на учебу в Мариупольский сельскохозяйственный техникум. Там получил специальность ветеринара и в 1931 году был направлен советской властью в Киргизскую ССР в совхоз «Иклас» на должность агронома-животновода. В 1935 году по путевке направлен в Ленинградское танко-техническое училище. В звании лейтенанта и должности техника в 1938 году был направлен в Одессу на Машиностроительный завод имени Январского восстания. В 1940 году Григорий Иванович заочно поступил в Военную академию механизации и моторизации РККА имени И. В. Сталина.


Войну Григорий встретил в районе Перемышля во время перегона плавающих танкеток Т-37 для 34-й танковой дивизии 8-го механизированного корпуса. Колонна попала под налет немецких бомбардировщиков. Первый раз в бою Григорий Иванович поучаствовал под городом Каменка-Бугская. В июле участвовал в героической обороне Дубно. Попал в окружение. Пройдя с боями почти 200 км по тылам противника вышел в составе группы Попеля к Одессе. Участвовал в ремонте танков и гусеничных машин во время обороны Одессы. Затем попал в Севастополь. Там участвовал в его обороне до 1942 года, пока не получил тяжелое ранение и не был эвакуирован на Северный Кавказ.


На этом война для Григория не кончилась. После выздоровления налаживал производство запасных частей к танкам Т-34 в Москве. К лету 1943 года вернулся на фронт. Участвовал в Курской битве, Прохоровском сражении, Белгородско-Харьковской операции, участвовал в битве за Днепр. В 1944 году участвовал в тяжелейших боях под Карловкой. Там благодаря действиям капитана Пэнэжко удалось вывести из окружения всю бригаду. За это Григорий Иванович получил звание Героя Советского Союза. Там же был тяжело ранен во второй раз и направлен на лечение в Тбилиси. Перенес несколько операций. Подозревая, что после такого его точно спишут в тыл, Григорий убежал из госпиталя и сам вернулся в свою часть, которая в тот момент уже сражалась на 3-м Белорусском фронте в Прибалтике. Принял участие в Каунасской операции и Мемельской операции. Войну закончил участия в Восточно-Прусской операции.


Еще в начале войны Григорий Иванович дал себе обет не бриться до тех самых пор, пока не кончится война и пока нацисты не будут изгнаны с советской земли. Поэтому на протяжении войны танкист только стригся налысо, оставляя бороду. В итоге, к концу войны у Григория выросла огромная черная борода. Сбрил ее Пэнэжко только после участия в Параде Победы 24 июня 1945 года. Сразу после окончания тожественного мероприятия он зашел в первую попавшуюся парикмахерскую (это было заведение в гостинице «Москва») и избавился от «клятвенных волос» на лице.


После войны был отправлен в Москву в Военную академию бронетанковых войск. Служил до 1961 года, после чего уволен в запас. Работал Григорий Иванович Московском автомеханическом техникуме. Написал учебник по безопасности дорожного движения для автотранспортных техникумов, который был издан в 1976 году, а также два дневника воспоминаний, изданных еще в 1947 и 1949 годах. Был активным участником советского ветеранского движения. К сожалению, несчастный случай сделал с Григорием Ивановичем Пэнэжко то, что не смогли сделать все нацистские пули и осколки. 26 марта 1992 года ветеран погиб, попав под поезд. Был похоронен в Щелково на Образцовском кладбище.


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Метки: Григорий Иванович Пэнэжко   Огненная дуга   бородатый танкист   
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Нежмисто Живисто Час назад
Какой фашист минусовал?
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Сергей 13 минут назад
Упорный мужик. Ему пришлось не только с фашистами, но и с начальством воевать из за такой бороды.
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Иван Кемеров

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