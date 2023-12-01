Китай забирает своих панд-дипломатов из зоопарка Великобритании

В Пекине ссылаются на истекающий срок договора. Животным пора домой.
Как сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, панды-дипломаты Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся на родину уже в декабре. Известно, что это единственные большие панды, которые находятся на территории Великобритании. Ван Вэньбинь объяснил, что животные в 2011 году в рамках соглашения между Королевским зоологическим обществом и Китайской ассоциацией охраны дикой природы передавались Великобритании на 10 лет. И этот срок давно истёк, его даже пришлось продлевать на два года из-за пандемии коронавируса.
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Также причиной отзыва панд, которых в Китае сравнивают с послами, называют климатические условия и обеспокоенность о здоровье животных. Примечательно, что вся эта история происходит на фоне возвращения трёх гигантских панд из зоопарка Вашингтона (их вернули в КНР в середине ноября). Издание The New York Times пишет, что на этом между странами "завершается эпоха дипломатии панд". Китай не стал продлевать договор аренды животных, которые находились в США с 2000 года. В апреле нынешнего года Китай уже забрал из зоопарка Мемфиса панду Я Я, которую передавали американцам в качестве посланника дружбы.
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А тем временем впервые родившаяся на территории России панда начала ползать. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что это важный этап в развитии детёныша. Теперь малышка может самостоятельно доползти до мамы.
В Московском зоопарке находятся три панды — Жуи, Диндин и их детёныш. Взрослые панды прибыли в Россию в 2019 году. В рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд они проведут в Московском зоопарке 15 лет. Добавим, что в Китае очень трепетно относятся к своим медведям. Чтобы обеспечить правильное знакомство между Жуи и Диндин из КНР приезжали зоологи. Также китайские специалисты следили за маленькой пандой в первые недели после её появления на свет.
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Видно Китай закончил мирный путь через панд строить.
Ну и правильно.
Не хрен англосаксам на панд смотреть