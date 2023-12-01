Китай забирает своих панд-дипломатов из зоопарка Великобритании

А тем временем впервые родившаяся на территории России панда начала ползать. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что это важный этап в развитии детёныша. Теперь малышка может самостоятельно доползти до мамы.





В Московском зоопарке находятся три панды — Жуи, Диндин и их детёныш. Взрослые панды прибыли в Россию в 2019 году. В рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд они проведут в Московском зоопарке 15 лет. Добавим, что в Китае очень трепетно относятся к своим медведям. Чтобы обеспечить правильное знакомство между Жуи и Диндин из КНР приезжали зоологи. Также китайские специалисты следили за маленькой пандой в первые недели после её появления на свет.