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Китай забирает своих панд-дипломатов из зоопарка Великобритании

Китай забирает своих панд-дипломатов из зоопарка Великобритании

Автор:
01 декабря 2023 12:59
Сообщество : Животные
Метки: Великобритания   Видео   Китай   возвращение   дипломатия   панды   эдинбург   
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В Пекине ссылаются на истекающий срок договора. Животным пора домой.

Как сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, панды-дипломаты Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся на родину уже в декабре. Известно, что это единственные большие панды, которые находятся на территории Великобритании. Ван Вэньбинь объяснил, что животные в 2011 году в рамках соглашения между Королевским зоологическим обществом и Китайской ассоциацией охраны дикой природы передавались Великобритании на 10 лет. И этот срок давно истёк, его даже пришлось продлевать на два года из-за пандемии коронавируса.

Также причиной отзыва панд, которых в Китае сравнивают с послами, называют климатические условия и обеспокоенность о здоровье животных. Примечательно, что вся эта история происходит на фоне возвращения трёх гигантских панд из зоопарка Вашингтона (их вернули в КНР в середине ноября). Издание The New York Times пишет, что на этом между странами "завершается эпоха дипломатии панд". Китай не стал продлевать договор аренды животных, которые находились в США с 2000 года. В апреле нынешнего года Китай уже забрал из зоопарка Мемфиса панду Я Я, которую передавали американцам в качестве посланника дружбы.

А тем временем впервые родившаяся на территории России панда начала ползать. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что это важный этап в развитии детёныша. Теперь малышка может самостоятельно доползти до мамы.


В Московском зоопарке находятся три панды — Жуи, Диндин и их детёныш. Взрослые панды прибыли в Россию в 2019 году. В рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд они проведут в Московском зоопарке 15 лет. Добавим, что в Китае очень трепетно относятся к своим медведям. Чтобы обеспечить правильное знакомство между Жуи и Диндин из КНР приезжали зоологи. Также китайские специалисты следили за маленькой пандой в первые недели после её появления на свет.

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Метки: Великобритания   Видео   Китай   возвращение   дипломатия   панды   эдинбург   
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3  комментария
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37k
Dobry vojak Svejk 15 минут назад
Пусть китайцы с пандами и скульптуры из Панфенона под шумок заберут и отдадут грекам )))
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6k
Евгений Д 6 минут назад
У мерикосов забрали, теперь англичане.
Видно Китай закончил мирный путь через панд строить.
Ну и правильно.
Не хрен англосаксам на панд смотреть
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3k
Walther 15 минут назад
Походу китайцы чухнули, что в Британии (особенно в музеях) ценное имущество без присмотра надолго оставлять нельзя. Греция соврать не даст.
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