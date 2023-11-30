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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
30 ноября 2023 14:07
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1654
28
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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18  комментариев
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17k
Сергей 2 часа назад
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Ля ты крыса.....
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pynh 16 минут назад
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никогда не понимал тазиков. в любом состоянии мог доползти до толчка. какой смысл блевать в таз и нюхать это потом?
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2k
Алекс82 24 минуты назад
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И начальник такой заходит: "О, клевая шишка", берет в руки. А ты сидишь с троллфейсом...
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2k
Алекс82 Полчаса назад
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18k
Голос Вселенной 40 минут назад
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Трубадур - это вообще чуть ли не отрицательный персонаж.
Сначала он со своими дружками отжали у цыган дом, силой отжали, затем похитили короля, привязали его к дереву (насилие, ограничение свободы). Затем Трубадур пел ему песни (типа обещал подвиг, если он отдаст ему в жены принцессу). И только он получил принцессу, покайфовал на балу, и следующим же утром с*издил эту принцессу и тупо смотался. Ни о каких обещаниях он и не вспомнил. Тупо нае.... короля...
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27k
ПаганецЪ 59 минут назад
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Да и просто по песочку в таких пройтись - так себе удовольствие.
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20k
scorpick Час назад
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Перед вами бывший аудио-видео пират собственной персоной.
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12k
Karelian Час назад
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Изнутри
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1k
alex 2 часа назад
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ковер - цветочная поляна, где растет трава м а р и х у а н а
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11k
zlopisec 2 часа назад
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И поэтому мы видео- . софтовые пираты....
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30k
BuG 2 часа назад
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В смысле? Езжай в Сомали!
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3k
friday2009 2 часа назад
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Ей? Или ею?
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4k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
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Тюленье хоба
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4k
Денис 2 часа назад
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Гениально
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