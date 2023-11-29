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Выпрями спину! Хирурги прооперировали девочку с тяжелой формой сколиоза⁠⁠

Выпрями спину! Хирурги прооперировали девочку с тяжелой формой сколиоза⁠⁠

Автор:
29 ноября 2023 18:13
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: врачи   г. Москва   медицина РФ   сколиоз   хирурги   
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Левое плечо у 12-летней девочки было на 10 см ниже правого, отмечался ярко выраженный реберный горб.

Состояние ребенка отягощалось врожденной патологией сердца - в раннем возрасте ей пришлось перенести несколько сложных операций. На фоне сколиоза у девочки развилась и дыхательная недостаточность.

12-летнюю девочку из Омской области привезли в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Патология сердца и дыхательная недостаточность существенно повышают сложность хирургического лечения, требуют тщательного планирования и предоперационной подготовки мультидисциплинарной командой специалистов.


Решение об оперативном вмешательстве было принято. Хирурги установили в позвонки винты, которые соединили стержнями, затем постепенно изменили ось позвоночника в трех плоскостях, за счет чего добились коррекции.


В итоге хирургам удалось добиться желаемого результата - дисбаланс плечевого пояса и реберный горб был полностью устранен, а угол деформации не превысил 40 градусов.

Помимо косметического эффекта, операция улучшила функцию органов грудной клетки. На данный момент девочка восстановилась и вернулась к активному образу жизни.


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Метки: врачи   г. Москва   медицина РФ   сколиоз   хирурги   
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6  комментариев
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126k
parallax 3 часа назад
Бедный ребёнок. Даже после успешной операции, останется инвалидом.
Хирургам респект.
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5k
Григорий 2 часа назад
Поправляйся девочка! Уважение Врачам!
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5k
Шлагбаумэн 2 часа назад
Огромнейшее уважение жирургам разных направлений! Я как инженер-электроник иногда к чужому серваку и иже с ними боюсь подойти, когда что-то новое и безумно дорогое, а тут - целая человеческая жизнь! Низкий поклон Вам!..
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14k
Александр 2 часа назад
Кошмар... Как при подобном уровне нарушения её до 12 лет вели? С подобными отклонениями за одну операцию это сделать невозможно... Там межрёберная мускулатура и межпозвоночные диски не смогут разойтись и выровняться! Либо резать, либо в течении 1-2 лет вытягивать на растяжках. Да, потом возможно установка штифтов, но не за один же раз.
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77k
Viktor 2 часа назад
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Алексей
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