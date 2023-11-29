Выпрями спину! Хирурги прооперировали девочку с тяжелой формой сколиоза⁠⁠

12-летнюю девочку из Омской области привезли в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Патология сердца и дыхательная недостаточность существенно повышают сложность хирургического лечения, требуют тщательного планирования и предоперационной подготовки мультидисциплинарной командой специалистов.

Решение об оперативном вмешательстве было принято. Хирурги установили в позвонки винты, которые соединили стержнями, затем постепенно изменили ось позвоночника в трех плоскостях, за счет чего добились коррекции.

В итоге хирургам удалось добиться желаемого результата - дисбаланс плечевого пояса и реберный горб был полностью устранен, а угол деформации не превысил 40 градусов.