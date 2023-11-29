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Как проходили первые исследования океанских глубин

Как проходили первые исследования океанских глубин

Автор:
29 ноября 2023 13:46
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   батискаф   исследования   истории   исторические фото   история   погружение на дно   подводный мир   события   ученые   
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Ещё до того, как отправиться в космос, мы решили исследовать глубины океанов. В начале XX века, задолго до эпохи современных подводных лодок и глубоководных аппаратов, учёные впервые исследовали океанские глубины на батисфере и батискафе. Эта история не просто о подводных аппаратах — она о человеческом любопытстве и неустанном стремлении к неизведанному, которое сохраняется во все времена.

В 1920-х годах океанские глубины были такими же загадочными, как сегодня космическое пространство. Американский натуралист Уильям Биби и инженер Отис Бартон мечтали исследовать эти неизведанные места, и разработали концепцию батисферы — глубоководного аппарата, способного выдержать огромное давление при исследовании морских глубин. Этот стальной шар диаметром чуть меньше 1,5 м с крошечными кварцевыми окошками опускали под воду на тросе с базового судна. Внутри было достаточно места для двух человек и необходимого оборудования, включая кислородные баллоны и телефон для связи.

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Первое погружение в батисфере произошло в 1930 году у побережья Бермудских островов. Каждое погружение расширяло границы возможностей, а в 1934 году учёные погрузились на первую рекордную глубину - 932 метра. В 1949 году рекордная глубина составила 1375 метров. У батисферы были свои минусы: например, опасность затонуть при обрыве троса и отсутствие возможности самостоятельного перемещения. Тем не менее, в тот период она стала триумфом инженерной мысли и заложила основу для будущих глубоководных исследований.

С середины XX века батисферы были вытеснены сперва батискафами, а затем более современными мобильными глубоководными аппаратами. Один из самых известных батискафов - "Триест", на котором в 1960 году было совершено рекордное погружение в Марианскую впадину (10 919 м). Он был сконструирован швейцарским учёным Огюстом Пиккаром и спущен на воду в августе 1953 года. В период с 1953 по 1957 год "Триест" совершил несколько погружений в Средиземном море под руководством Огюста Пиккара и его сына Жака.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   батискаф   исследования   истории   исторические фото   история   погружение на дно   подводный мир   события   ученые   
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Ego sum qui sum Полчаса назад
манит бездна всяких Жаков
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