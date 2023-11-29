Как проходили первые исследования океанских глубин

Ещё до того, как отправиться в космос, мы решили исследовать глубины океанов. В начале XX века, задолго до эпохи современных подводных лодок и глубоководных аппаратов, учёные впервые исследовали океанские глубины на батисфере и батискафе. Эта история не просто о подводных аппаратах — она о человеческом любопытстве и неустанном стремлении к неизведанному, которое сохраняется во все времена.
В 1920-х годах океанские глубины были такими же загадочными, как сегодня космическое пространство. Американский натуралист Уильям Биби и инженер Отис Бартон мечтали исследовать эти неизведанные места, и разработали концепцию батисферы — глубоководного аппарата, способного выдержать огромное давление при исследовании морских глубин. Этот стальной шар диаметром чуть меньше 1,5 м с крошечными кварцевыми окошками опускали под воду на тросе с базового судна. Внутри было достаточно места для двух человек и необходимого оборудования, включая кислородные баллоны и телефон для связи.
1. Водолаз американского флота Фрэнк Крилли на палубе подводной лодки "Эксплорер", пролив Лонг-Айленд-Саунд, 1932 год
Первое погружение в батисфере произошло в 1930 году у побережья Бермудских островов. Каждое погружение расширяло границы возможностей, а в 1934 году учёные погрузились на первую рекордную глубину - 932 метра. В 1949 году рекордная глубина составила 1375 метров. У батисферы были свои минусы: например, опасность затонуть при обрыве троса и отсутствие возможности самостоятельного перемещения. Тем не менее, в тот период она стала триумфом инженерной мысли и заложила основу для будущих глубоководных исследований.
2. Морской биолог Уильям Биби выходит из глубоководного аппарата "Батисфера", Бермудские острова, август 1934 года
С середины XX века батисферы были вытеснены сперва батискафами, а затем более современными мобильными глубоководными аппаратами. Один из самых известных батискафов - "Триест", на котором в 1960 году было совершено рекордное погружение в Марианскую впадину (10 919 м). Он был сконструирован швейцарским учёным Огюстом Пиккаром и спущен на воду в августе 1953 года. В период с 1953 по 1957 год "Триест" совершил несколько погружений в Средиземном море под руководством Огюста Пиккара и его сына Жака.
4. Специалисты Уильям Биби и Дж. Ти-Ван возвращаются в Нью-Йорк после рекордного погружения у Бермудских островов
6. Доктор Уильям Биби и Отис Бартон на барже во время погружения, остров Нонсуч, Бермудские острова
7. Доктор Уильям Биби обсуждает исследование океана с помощниками Глорией Холлистер и Джоном Ти-Ваном
12. Батискаф профессора Огюста Пиккара, способный погружаться на глубину до 4 км, 1953 год
13. Профессор Огюст Пиккар спускает на воду батискаф "Триест", Кастелламаре-ди-Стабия, Италия, 1953 год
16. Огюст Пиккар устанавливает новый рекорд глубины погружения под воду в своём батискафе "Триест"
19. Жак и Огюст Пиккар на "Триесте". Тогда они достигли на тот момент рекордной глубины - 3,8 км
21. Уильям Биби проводит подводные исследования в батискафе, остров Нонсуч, Бермудские острова
Источник: — переведено специально для fishki.net
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