Как проходили первые исследования океанских глубин

С середины XX века батисферы были вытеснены сперва батискафами, а затем более современными мобильными глубоководными аппаратами. Один из самых известных батискафов - "Триест", на котором в 1960 году было совершено рекордное погружение в Марианскую впадину (10 919 м). Он был сконструирован швейцарским учёным Огюстом Пиккаром и спущен на воду в августе 1953 года. В период с 1953 по 1957 год "Триест" совершил несколько погружений в Средиземном море под руководством Огюста Пиккара и его сына Жака.