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Китайский город-призрак с особняками, в которых теперь живут коровы

Китайский город-призрак с особняками, в которых теперь живут коровы

Автор:
28 ноября 2023 10:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   в мире   заброшка   коровы   особняк   фото   
762
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Особняки State Guest Mansions в предгорьях китайского Шэньяна были построены в 2010-х годах в рамках не очень понятного, но амбициозного строительного проекта. Но теперь там гуляют коровы.

Считается, что каждый дом предназначался для размещения важных гостей во время приёма высокопоставленных государственных гостей из-за рубежа и обеспечивал роскошное и комфортное проживание. По другой информации, дома просто должны были быть проданными богатым китайцам.

Однако проект был внезапно приостановлен в 2018 году. Причины для этого так и остаются загадкой.

Некоторые предполагают, что это – изменение политической ситуации и события, произошедшие после строительства комплекса.

По другой версии, опять таки, речь о коррупционном скандале и нарушениях при оформлении собственности за землю.

Сегодня особняки, которых было построено около 250, пустуют, покрытые пылью и покосившимися стенами. Они охраняются, а посетителям доступ внутрь вроде как строго запрещен. В результате State Guest Mansions стали объектом любопытства и привлекают туристов, а также любителей заброшенных мест.

Эти пустующие роскошные особняки создают атмосферу таинственности и запечатленного во времени роскошества.

Их архитектура вдохновлена как традиционными китайскими стилями, так и западными элементами. В каждой вилле можно обнаружить резные деревянные фасады, изысканные сады и экзотические интерьеры, которые еще более подчеркивают противоречивую природу этого пустующего места.

Множество слухов и легенд окружают State Guest Mansions. В то время как некоторые утверждают, что место считается проклятым и посещается духами, другие делятся историями о мистических явлениях и необъяснимых звуках, доносящихся из этих заброшенных вилл.

Роскошные пустующие особняки продолжают привлекать людей, и заставлять строить свои собственные теории о том, что могло произойти в этом загадочном месте.

Тем временем, недостроенные роскошные особняки облюбовали местные фермеры, которые никогда бы не могли себе позволить их купить. Нет, они там не живут сами – просто в части зданий разводят крупный рогатый скот. Коровы спокойно пасутся среди былой роскоши.

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Метки: Китай   в мире   заброшка   коровы   особняк   фото   
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4  комментария
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7k
ekarataev Полчаса назад
У художников-руинистов было что-то похожее.
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Е-Лена Полчаса назад
Маленький такой штришок к картине "перенаселения" Планеты.
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6k
livaneth Полчаса назад
Такие особняки просто нельзя строить вплотную друг к другу. Вокруг каждого такого дома просто обязан быть парк.
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482
no. 47 минут назад
тёлки в роскоши
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