Китайский город-призрак с особняками, в которых теперь живут коровы

Считается, что каждый дом предназначался для размещения важных гостей во время приёма высокопоставленных государственных гостей из-за рубежа и обеспечивал роскошное и комфортное проживание. По другой информации, дома просто должны были быть проданными богатым китайцам.

Однако проект был внезапно приостановлен в 2018 году. Причины для этого так и остаются загадкой.

Некоторые предполагают, что это – изменение политической ситуации и события, произошедшие после строительства комплекса.