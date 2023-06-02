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Британка изменила мужу со свекром и забеременела от него двойней

Британка изменила мужу со свекром и забеременела от него двойней

Автор:
02 июня 2023 09:08
Сообщество : Истории
Метки: в мире   измена   истории   люди   отношения   фото   
881
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Житель Великобритании разошелся с женой после того, как узнал, что она завела роман с его отцом.

22-летний Деклан Фуллер из города Трехерберт в Южном Уэльсе начал подозревать жену Стефани в измене осенью 2022 года. Тогда его 44-летний разведенный отец Даррен переехал к нему в дом. Фуллер жил с женой и двухлетней дочерью Уиллоу. Через два месяца Деклан, находясь на работе, решил подключиться с помощью приложения к видеоняне, установленной в доме для наблюдения за ребенком. Он утверждает, что увидел, как Стефани «прокралась в комнату свекра для послеобеденного перепихона».

Деклан рассказал жене об увиденном, однако та заявила, что просто смотрела с Дарреном «Симпсонов» по телевизору. Обманутый муж не поверил в эту историю и разорвал отношения с супругой и отцом.

"Это просто отвратительно. Как собственный отец мог так со мной поступить? Все это напоминает сюжет мыльной оперы. Если бы я не сохранял голову холодной, он был бы уже глубоко под землей", — сказал Деклан Фуллер.

После этого Стефани действительно сошлась с Дарреном Фуллером и они стали жить вместе. Тем не менее она по-прежнему отрицает измену и утверждает, что ее роман со свекром начался через неделю после того, как Деклан ушел от нее.


В мае 2023 года Стефани Фуллер рассказала в соцсетях, что беременна близнецами. Ее новый избранник, который уже почти год остается безработным, не стал комментировать ситуацию.

Дети Стефани и Даррена Фуллеров станут сводными братом и сестрой Деклану. При этом дочери Стефани и Деклана Уиллоу они будут приходиться одновременно братом и сестрой, и тетей и дядей.


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Метки: в мире   измена   истории   люди   отношения   фото   
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46k
Максим Т. 44 минуты назад
Новость, достойная первой полосы!

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doker 7 минут назад
Всё забытое старое...
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 22 минуты назад
И бливая какая бабёнка..
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ruslan d Полчаса назад
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3k
Диагноз 43 минуты назад
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10k
Том Сойер 45 минут назад
А вот и медведик - тут как тут.....

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