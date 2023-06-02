Британка изменила мужу со свекром и забеременела от него двойней

Деклан рассказал жене об увиденном, однако та заявила, что просто смотрела с Дарреном «Симпсонов» по телевизору. Обманутый муж не поверил в эту историю и разорвал отношения с супругой и отцом.



"Это просто отвратительно. Как собственный отец мог так со мной поступить? Все это напоминает сюжет мыльной оперы. Если бы я не сохранял голову холодной, он был бы уже глубоко под землей", — сказал Деклан Фуллер.