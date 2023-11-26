"В Великобритании назвали условие, при котором в Грецию могут вернуться скульптуры Парфенона"

15 лет потребовалось древним грекам, чтобы создать уникальный храм богини Афины, названный Парфеноном. И всего три года понадобилось британцам, чтобы прибрать огромное количество скульптур к своим рукам.
Строительство Парфенона началось в 447 году до нашей эры и продолжалось до 438 года до нашей эры. И еще 6 лет храм украшали мраморными статуями и фресками. Ну а в 1800-х годах шотландский дворянин и по совместительству экс-посол лорд Элджин решил, что таким красотам в Греции не место и вывез их к себе на родину, а впоследствии и вовсе продал британскому правительству. Даже в то время изъятие мрамора из Парфенона было расценено лордом Байроном как акт вандализма.
В Британский музей они попали в 1816 году и многие из этих произведений искусства, хранящихся в закромах музея, до сих пор никогда не были показаны широкой публике.
В 1963 году был подписан закон, запрещающий музею возвращать исторические ценности их в страны, из которых они были вывезены. Для понимания масштаба греческой трагедии - почти половина оригинального 160-метрового фриза Парфенона хранится в Британском музее.
Дискуссия о возвращении греческих скульптур идет с переменным успехом уже почти сто лет, и пока безрезультатно.
И вот в преддверии очередных всеобщих выборов в Британии, тема возвращения
награбленного скульптур в Афины опять всплыла. Этот вопрос будут обсуждать премьеры двух стран на следующей неделе. Во встрече также примет участие лидер парламентской оппозиции королевства Кир Стармер. Вот он-то и заявил, что как только его партия (Лейбористы) одержит победу, то они всенепременно подумают над этим вопросом. И они не будут возражать против передачи мрамора, но только на тех условиях, которые полностью будут устраивать Британский музей.
Источник:
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И какие условия? Пост ниачом
Формально ответ дан, но автор .....к.
И один говорит другому:
- Об одном я сожалею -
информационную войну мы всетаки проиграли.
С декларацией независимости та же херня получилась ))
Еще классическое - ""вы сделайте - а мы подумаем""..