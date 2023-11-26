"В Великобритании назвали условие, при котором в Грецию могут вернуться скульптуры Парфенона"

Строительство Парфенона началось в 447 году до нашей эры и продолжалось до 438 года до нашей эры. И еще 6 лет храм украшали мраморными статуями и фресками. Ну а в 1800-х годах шотландский дворянин и по совместительству экс-посол лорд Элджин решил, что таким красотам в Греции не место и вывез их к себе на родину, а впоследствии и вовсе продал британскому правительству. Даже в то время изъятие мрамора из Парфенона было расценено лордом Байроном как акт вандализма.

В Британский музей они попали в 1816 году и многие из этих произведений искусства, хранящихся в закромах музея, до сих пор никогда не были показаны широкой публике.