FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7217 постов • 3079 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В Великобритании назвали условие, при котором в Грецию могут вернуться скульптуры Парфенона

В Великобритании назвали условие, при котором в Грецию могут вернуться скульптуры Парфенона

Автор:
26 ноября 2023 11:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Британский музей   Великобритания   Парфенон   Скульптуры   афины   греция   
1282
3

15 лет потребовалось древним грекам, чтобы создать уникальный храм богини Афины, названный Парфеноном. И всего три года понадобилось британцам, чтобы прибрать огромное количество скульптур к своим рукам.

Строительство Парфенона началось в 447 году до нашей эры и продолжалось до 438 года до нашей эры. И еще 6 лет храм украшали мраморными статуями и фресками. Ну а в 1800-х годах шотландский дворянин и по совместительству экс-посол лорд Элджин решил, что таким красотам в Греции не место и вывез их к себе на родину, а впоследствии и вовсе продал британскому правительству. Даже в то время изъятие мрамора из Парфенона было расценено лордом Байроном как акт вандализма.


В Британский музей они попали в 1816 году и многие из этих произведений искусства, хранящихся в закромах музея, до сих пор никогда не были показаны широкой публике.

В 1963 году был подписан закон, запрещающий музею возвращать исторические ценности их в страны, из которых они были вывезены. Для понимания масштаба греческой трагедии - почти половина оригинального 160-метрового фриза Парфенона хранится в Британском музее.

Дискуссия о возвращении греческих скульптур идет с переменным успехом уже почти сто лет, и пока безрезультатно.

И вот в преддверии очередных всеобщих выборов в Британии, тема возвращения награбленного скульптур в Афины опять всплыла. Этот вопрос будут обсуждать премьеры двух стран на следующей неделе. Во встрече также примет участие лидер парламентской оппозиции королевства Кир Стармер. Вот он-то и заявил, что как только его партия (Лейбористы) одержит победу, то они всенепременно подумают над этим вопросом. И они не будут возражать против передачи мрамора, но только на тех условиях, которые полностью будут устраивать Британский музей.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Британский музей   Великобритания   Парфенон   Скульптуры   афины   греция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
АнтонПолднев 2 часа назад
Если Британский музей раздаст награбленное, то он перестанет существовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
Сергей 10 минут назад
Ворюги, пытаются свои условия навязать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Example 6.2.6 13 минут назад
Минус автору за заголовок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
anpetrof 23 минуты назад
Ага, обещали посулить... , как один мой знакомый говорил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Igor Grishaev Полчаса назад
Корону российскую пусть вернут, ворюги
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
russger 40 минут назад
"В Великобритании назвали условие, при котором в Грецию могут вернуться скульптуры Парфенона"

И какие условия? Пост ниачом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Александр 47 минут назад
Британия страна воров, убийц и грабителей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
6k
hhwost 59 минут назад
исторические ценности могут быть возвращены если греческие войска войдут в Лондон. что маловероятно. а так врядли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Alex Час назад
Бриташки все пиз**ли по Миру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Kostick Час назад
абсолютно в любом музее, за исключением представляющих произведения местных мастеров, можно найти предметы, с несколько тёмным прошлым. изваяния в залах античности эрмитажа, например. со времен петра первого, скупали у европейцев те статуи. чем не скупка краденого?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Teodor 2 часа назад
Как говорится, египетские пирамиды слишком большие и тяжелые, иначе они уже давно были бы в британском музее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51
Константин Дубровский 2 часа назад
Вывозишь ценности из чужой страны, придумываешь закон, запрещающий тебе их возвращать и все. 100% профит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Мойша 2 часа назад
"" они всенепременно подумают... """ - классика ответа европейцев по любому вопросу.
Еще классическое - ""вы сделайте - а мы подумаем""..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

92568



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российский экс-судья захотел оспорить условное наказание, но получил реальный срок
Российский экс-судья захотел оспорить условное наказание, но получил реальный срок
«Портрет за несколько минут»: художник рисует незнакомцев в метро и снимает их реакцию
«Портрет за несколько минут»: художник рисует незнакомцев в метро и снимает их реакцию
Набирающие популярность в сообществах
Как «мусорная» рыбка в СССР превратилась в настоящие деликатесные шпроты
Как «мусорная» рыбка в СССР превратилась в настоящие деликатесные шпроты
Хирург от Бога
Хирург от Бога
Битвы простых уличных пацанов в реалити-шоу "Двор на двор"
Битвы простых уличных пацанов в реалити-шоу "Двор на двор"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Необычный клиент

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#забавно#милота#СССР#дети#кот#комментарии#Автовсячина#собака
#животные#факты#кино#Россия#Суд#мигранты#автомобили#смешно#Ynews#природа
#Юмор#история#люди#Китай#в мире#Прикол#интересно#автомир#ребенок#фильм
Что за мистика на фасаде Московского Дома Книги? Что за мистика на фасаде Московского Дома Книги? Величественная Jadayupara — крупнейшая в мире скульптура птицы Величественная Jadayupara — крупнейшая в мире скульптура птицы "Голубая планета": скульптура из металла от Сельджука Йилмаза "Голубая планета": скульптура из металла от Сельджука Йилмаза Фантастические скульптуры животных от Кан Дон Хёна Фантастические скульптуры животных от Кан Дон Хёна Культовые бронзовые скульптуры от Сьюарда Джонсона Культовые бронзовые скульптуры от Сьюарда Джонсона В Англии вооруженные полицейские пытались «поймать» скульптуру тигра, которая напугала людей В Англии вооруженные полицейские пытались «поймать» скульптуру тигра, которая напугала людей

На что жалуетесь?

Вернуться