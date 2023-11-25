480
36
Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
×
×
5.
Приезд Владимира Турчинского (Динамита) в Ульяновск на выступление спортсменов силовых видов спорта, июнь 1998 года.
В детстве, Владимир жил в Ульяновске. Жили они тогда на улице Карла Маркса, напротив военно-технического училища, которым в то время командовал генерал-майор Владимир Турчинский, дед Владимира.
18.
Кроссовки "с капота" или частная торговля разрешена, 1994 год. Надеюсь все помнят что такое СКВ))
28.
Москвич-3733.
Экспериментальный восьмиместный микроавтобус завода АЗЛК на базе АЗЛК-2141 «Москвич». Было изготовлено три образца, один из них хранится в музее ретроавтомобилей. Работа проводилась совместно с чешским автомобильным заводом в Братиславе.
Источник:
Еще крутые истории!
- Пользователи рассказали, на кого учились и кем в итоге работают
- "Лиза Алерт": искать, нельзя оставить
- Мари Темара - высокая девушка, которая не может найти себе парня из-за роста
- Незаслуженно забытый подвиг Гертруды Вайсмюллер
- 18 известных людей, которые таинственно пропали
Новости партнёров
реклама