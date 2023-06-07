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Малиновый пиджак и цепь: нейросеть показала «Властелин колец» в России 90-х

Малиновый пиджак и цепь: нейросеть показала «Властелин колец» в России 90-х

Автор:
07 июня 2023 10:52
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Нейросеть   Прикол   Юмор   властелин колец   забавно   россия 90   
1549
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Нейросеть Midjourney сгенерировала изображения с персонажами из серии фильмов «Властелин колец» в духе России 90-х годов. На рисунках представлены главные герои кинокартин.

В подборку попали 11 персонажей в новых образах. Так, Фродо Бэггинс стал типичным бандитом, Гэндальф превратился в священника, Голлум оказался простым бездомным, а Сарумана нейросеть представила в виде политика.


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Метки: Нейросеть   Прикол   Юмор   властелин колец   забавно   россия 90   
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6  комментариев
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2k
wwwoffka 1 Час назад
А чего орки так на серебрякова похожи?
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15k
Majul 42 минуты назад
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15k
Smiley Час назад
Нейросеть...
МИНУС.
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960
Лютый вам Бетховен Час назад
Нет лишних пальцев?
Одна-а-ако.
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17k
Alex ASK 2 часа назад
На первой какой-то Митхун
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Anarasius

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