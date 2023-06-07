Малиновый пиджак и цепь: нейросеть показала «Властелин колец» в России 90-х

1549
10
Нейросеть Midjourney сгенерировала изображения с персонажами из серии фильмов «Властелин колец» в духе России 90-х годов. На рисунках представлены главные герои кинокартин.
В подборку попали 11 персонажей в новых образах. Так, Фродо Бэггинс стал типичным бандитом, Гэндальф превратился в священника, Голлум оказался простым бездомным, а Сарумана нейросеть представила в виде политика.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров
реклама
МИНУС.