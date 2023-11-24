«"Я не увижу солнца до января": жизнь в Лапландии»

Вятсяри - заповедная территория, где обитают большие популяции диких животных, включая оленей и медведей, а в небе почти каждую ночь танцует северное сияние.

Начиная с октября, регион полностью покрывается снегом, температура может держаться на уровне -20 °C долгие месяцы, а солнце не показывается совсем.

В конце ноября Вятсяри погружается во тьму полярной ночи. Солнце вновь появится только 14 января, и то всего на 18 минут.

Для кого-то мысль о жизни без единого лучика солнца невыносима, но Петри сознательно променял городскую жизнь в Рованиеми на дикую природу.