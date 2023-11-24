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"Я не увижу солнца до января": жизнь в Лапландии

"Я не увижу солнца до января": жизнь в Лапландии

Автор:
24 ноября 2023 13:08
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Финляндия   история   лапландия   полярная ночь   полярный круг   
1527
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"Я стараюсь спать как можно больше, - делится Петри Кокконен. - Это наш секрет зимой". 32-летний финн живет в регионе Вятсяри в Лапландии, за полярным кругом.

Вятсяри - заповедная территория, где обитают большие популяции диких животных, включая оленей и медведей, а в небе почти каждую ночь танцует северное сияние.

Начиная с октября, регион полностью покрывается снегом, температура может держаться на уровне -20 °C долгие месяцы, а солнце не показывается совсем.

В конце ноября Вятсяри погружается во тьму полярной ночи. Солнце вновь появится только 14 января, и то всего на 18 минут.

Для кого-то мысль о жизни без единого лучика солнца невыносима, но Петри сознательно променял городскую жизнь в Рованиеми на дикую природу.

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Его всегда восхищали леса и озера Лапландии, поэтому он уволился с работы и решил стать гидом.

Сейчас он живет в бревенчатом доме вместе со своими собаками Элли и Эльзой. У него нет электричества, воду он берет из озера и сам добывает пищу. Ближайший населенный пункт, Неллим, находится в 22 км. Это непростой уклад жизни, и сейчас, когда наступает полярная ночь, он станет еще тяжелее, но Петри с этим не согласен.

"В это время года здесь так красиво, - говорит он. - Морозное утро и тишина дикой природы, охота с моими собаками, северное сияние и миллионы звёзд - вот лишь некоторые из лучших моментов этого времени года. Ночи с температурой -20 °C - самые лучшие: можно услышать, как замерзает озеро Инари".

Когда мужчина сообщил семье, что собирается отправиться в Лапландию, его поддержали. Любовь к природе - это у них семейная черта.

"Отец сказал мне, что я воплощаю его мечту".

Но к постоянной темноте и морозу нужно быть готовым.

"Я о многом должен позаботиться, - рассказывает финн. - Пока земля не замерзла, я должен собрать урожай картофеля и лука, а также заготовить дрова. Нужно вытащить лодку из воды и, конечно же, убрать на хранение садовую мебель! А чтобы вода на кухне и в сауне не замерзла, каждое утро приходится протапливать помещения. Особое внимание я уделяю одежде - обязательно надеваю много слоев, всегда беру с собой запасные вещи".

Учитывая, что Петри живет без электричества, ему приходится быть осторожным. Солнечные батареи дают энергию с февраля по октябрь, которая затем запасается на зиму. Но ему приходится быть экономным.

"Телефон я использую для связи с друзьями и семьей, работы, прогноза погоды, но самое главное - это безопасность. Я максимально экономлю заряд батареи, чтобы я мог вызвать помощь, если что-то случится".

"Организм сам определяет смену времен года, - говорит Кокконен. - В первые темные ночи мне нужно больше спать. Утром бывает трудно проснуться. Тело кажется более тяжёлым и озябшим. И я начинаю уставать ближе к вечеру. Бывают дни, когда мне кажется, что я могу лечь спать уже в четыре часа дня".

Это явление называется "синдром полярного напряжения" и часто встречается у тех, кто живет за полярным кругом.

Некоторые жители предпочитают использовать ультрафиолетовые лампы или биологически активные добавки для борьбы с усталостью, но Петри спасается от неё, находясь на природе.

"Я провожу дни на свежем воздухе, а вечером иду в сауну".

Не забывает мужчина и о работе, а в сезон праздников её хватает. В конце концов, Рождество - это большой бизнес в Лапландии.

"Здесь, в Лапландии, многие люди в зимние месяцы работают в сфере туризма. С декабря по февраль можно заработать годовую зарплату".

Он также добавил, что полярный день (когда солнце не заходит за горизонт), наблюдаемый с середины мая до конца июля, помогает ему пережить тёмные дни. "Вы удивитесь, как много сил даёт безночное лето! - говорит Петри. - Я считаю, эта энергия сохраняется до самого декабря".

Зимой местные жители чаще собираются и проводят вместе вечера.

"Если на снегоходе разряжается аккумулятор, вы сразу же понимаете, что у вас повсюду есть друзья, готовые прийти на помощь. Это вполне нормально и привычно".

"С наступлением весны я чувствую себя более энергичным и свежим по утрам, - признается Кокконен. - Когда в январе снова появляется солнце, это как-то сразу придает сил и счастья".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Финляндия   история   лапландия   полярная ночь   полярный круг   
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21  комментарий
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143
Феличита 2 часа назад
в Мурманске 300 тыс. чел. живут за Полярным кругом, им то спать некогда в условиях городской жизни. Но что-то никто этому не удивляется. А Норильск? Вот где жесть вообще
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8k
Puans-on 58 минут назад
Я его круглый год не вижу.
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33k
Teodor Час назад
Они там в спячку впадать не научились еще? Чтоб я так жил...
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22k
BiZ Час назад
садись 4
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6k
Старичок Час назад
вот, кто мог бы рассказать о жизни в тундре за полярным кругом, но увы...
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11k
Б.Касторский Час назад
Большая смелость нужна, чтобы так кардинально поменять жизнь. Красиво конечно. Можно помечтать, зная, что зад в кресле, а рядом батарея горячая и кофе в стакане.
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19k
Shtoppi 2 часа назад
«"Я не увижу солнца до января": жизнь в Лапландии»
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5k
Lexx 2 часа назад
--- чтобы я мог вызвать помощь, если что-то случится ---
А по лесу в камуфляже дефилирует, что бы его трудней найти было.))
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