«"Я не увижу солнца до января": жизнь в Лапландии»

"Я стараюсь спать как можно больше, - делится Петри Кокконен. - Это наш секрет зимой". 32-летний финн живет в регионе Вятсяри в Лапландии, за полярным кругом.
Вятсяри - заповедная территория, где обитают большие популяции диких животных, включая оленей и медведей, а в небе почти каждую ночь танцует северное сияние.
Начиная с октября, регион полностью покрывается снегом, температура может держаться на уровне -20 °C долгие месяцы, а солнце не показывается совсем.
В конце ноября Вятсяри погружается во тьму полярной ночи. Солнце вновь появится только 14 января, и то всего на 18 минут.
Для кого-то мысль о жизни без единого лучика солнца невыносима, но Петри сознательно променял городскую жизнь в Рованиеми на дикую природу.
Его всегда восхищали леса и озера Лапландии, поэтому он уволился с работы и решил стать гидом.
Сейчас он живет в бревенчатом доме вместе со своими собаками Элли и Эльзой. У него нет электричества, воду он берет из озера и сам добывает пищу. Ближайший населенный пункт, Неллим, находится в 22 км. Это непростой уклад жизни, и сейчас, когда наступает полярная ночь, он станет еще тяжелее, но Петри с этим не согласен.
"В это время года здесь так красиво, - говорит он. - Морозное утро и тишина дикой природы, охота с моими собаками, северное сияние и миллионы звёзд - вот лишь некоторые из лучших моментов этого времени года. Ночи с температурой -20 °C - самые лучшие: можно услышать, как замерзает озеро Инари".
Когда мужчина сообщил семье, что собирается отправиться в Лапландию, его поддержали. Любовь к природе - это у них семейная черта.
"Отец сказал мне, что я воплощаю его мечту".
Но к постоянной темноте и морозу нужно быть готовым.
"Я о многом должен позаботиться, - рассказывает финн. - Пока земля не замерзла, я должен собрать урожай картофеля и лука, а также заготовить дрова. Нужно вытащить лодку из воды и, конечно же, убрать на хранение садовую мебель! А чтобы вода на кухне и в сауне не замерзла, каждое утро приходится протапливать помещения. Особое внимание я уделяю одежде - обязательно надеваю много слоев, всегда беру с собой запасные вещи".
Учитывая, что Петри живет без электричества, ему приходится быть осторожным. Солнечные батареи дают энергию с февраля по октябрь, которая затем запасается на зиму. Но ему приходится быть экономным.
"Телефон я использую для связи с друзьями и семьей, работы, прогноза погоды, но самое главное - это безопасность. Я максимально экономлю заряд батареи, чтобы я мог вызвать помощь, если что-то случится".
"Организм сам определяет смену времен года, - говорит Кокконен. - В первые темные ночи мне нужно больше спать. Утром бывает трудно проснуться. Тело кажется более тяжёлым и озябшим. И я начинаю уставать ближе к вечеру. Бывают дни, когда мне кажется, что я могу лечь спать уже в четыре часа дня".
Это явление называется "синдром полярного напряжения" и часто встречается у тех, кто живет за полярным кругом.
Некоторые жители предпочитают использовать ультрафиолетовые лампы или биологически активные добавки для борьбы с усталостью, но Петри спасается от неё, находясь на природе.
"Я провожу дни на свежем воздухе, а вечером иду в сауну".
Не забывает мужчина и о работе, а в сезон праздников её хватает. В конце концов, Рождество - это большой бизнес в Лапландии.
"Здесь, в Лапландии, многие люди в зимние месяцы работают в сфере туризма. С декабря по февраль можно заработать годовую зарплату".
Он также добавил, что полярный день (когда солнце не заходит за горизонт), наблюдаемый с середины мая до конца июля, помогает ему пережить тёмные дни. "Вы удивитесь, как много сил даёт безночное лето! - говорит Петри. - Я считаю, эта энергия сохраняется до самого декабря".
Зимой местные жители чаще собираются и проводят вместе вечера.
"Если на снегоходе разряжается аккумулятор, вы сразу же понимаете, что у вас повсюду есть друзья, готовые прийти на помощь. Это вполне нормально и привычно".
"С наступлением весны я чувствую себя более энергичным и свежим по утрам, - признается Кокконен. - Когда в январе снова появляется солнце, это как-то сразу придает сил и счастья".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Если внимательней прочитаете комментарий, то я писал не о регионе, а переменах в жизни вообще. Большинство людей из города своего никогда не выезжали, но рассуждать о столетии назад или доступности связи с человечеством легко!
А по лесу в камуфляже дефилирует, что бы его трудней найти было.))