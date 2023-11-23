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Крутой окрас животных, похожий на ретушь

Крутой окрас животных, похожий на ретушь

Автор:
23 ноября 2023 17:32
Сообщество : Животные
Метки: Генетика   животные   коты   окрас   собаки   цвета   шерсть   
1597
20
Кажется, что некоторых котов, собак и голубей разукрасили какие-то шутники. Но на самом деле генетика может создавать потрясающие рисунки и узоры.
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Метки: Генетика   животные   коты   окрас   собаки   цвета   шерсть   
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11  комментариев
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1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
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5k
Crechet 12 минут назад
Ага, абсолютно никакой ретуши)))
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1k
manul74 Полчаса назад
С черепком явный фотошоп
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20k
Luc72 43 минуты назад
Если собирать фото с большой площади, географической, имеется в виду, площади Земли, то в виду того, что их миллионы, то вполне естественно, что расположение пятен по теории вероятности будет такое, как будто специально "прикалывались".
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867
Куруш 52 минуты назад
Котики) И пусть весь мир подождет
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10k
hairov 59 минут назад
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20k
anpetrof Час назад
Комментарий к фото
Покрасил кто-то.
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27k
Лис Час назад
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5k
Горожанин 2 часа назад
"Крутой окрас животных, похожий на ретушь".
-------------
Автор живёт в другой реальности. Какая ретушь в 21 веке? Крутой окрас, похожий на фотошоп!))
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35k
Max Z Shtirlic 2 часа назад
Ну голубя то стопудово покрасили :)
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39
Йорик Max Z Shtirlic Час назад
С попугаем голубиха нагуляла
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