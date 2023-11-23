"Крутой окрас животных, похожий на ретушь".

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Кажется, что некоторых котов, собак и голубей разукрасили какие-то шутники. Но на самом деле генетика может создавать потрясающие рисунки и узоры.
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Автор живёт в другой реальности. Какая ретушь в 21 веке? Крутой окрас, похожий на фотошоп!))