10 вещей, которые раньше были в норме вещей, но сейчас вне закона

Свадьбы в 12 лет, дети без автокресел и нетрезвые водители: какие вещи раньше считались нормой.
Кажется, в нашем мире есть единственное постоянство — это перемены. Меняются города, меняется отношение к жизни, меняются даже наши привычки. Например, перед вами вещи, которые были когда-то популярны, но сейчас считаются незаконными.
Не пользоваться ремнями безопасности
Буквально тридцать-сорок лет назад пристегиваться в автомобиле считалось необязательным. Большинство водителей и пассажиров в машине вообще не использовали ремни безопасности.
Дети без автокресел
Всего четверть века назад об удерживающих устройствах даже никто не знал, а дети спокойно ездили на заднем сиденье, а иногда еще и в очень большой компании.
Встречи в аэропорту были другими
Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» Фото: kinorium.com
Когда-то в аэропортах не было такого строго досмотра, а встретить в своего близкого можно было прямо там, где он вышел из самолета.
Курение в общественных местах
Примерно 15-20 лет назад курить можно было во многих общественных местах. В кафе спокойно сидели люди с сигаретами, и если посетители не хотели пропахнуть дымом, то необходимо было искать зал для некурящих. Также были места для курения в больницах, магазинах, возле корпусов учебных заведений.
Разрешение на кокаин
Кокаин долгое время не считался наркотиком и был вполне законен. Так, в XIX веке его использовали для отбеливания зубов, улучшения пищеварения, доходило даже до того, что листья коки бегуны жевали прямо во время тренировок, чтобы добиться лучших результатов. Ну и знаменитая Coca-Cola не просто так получила свое название: больше двадцати лет напиток изготавливался из орехов кола и листьев коки.
Продажа динамита
Во многих странах динамит в прошлом можно было купить в хозяйственном магазине. Например, его часто использовали для очищения территории от старых деревьев.
Настойки из опия, которые давали даже детям
Вплоть до начала ХХ века было популярен лауданум — это настойка на основе опиума. Лекарство отлично помогало справиться с бессонницей (еще бы!), также его назначали от расстройства пищеварения, при кашле, болях и кровотечениях. Вполне нормальным было давать ребенку на ночь лауданум, чтобы он лучше спал.
Свадьба подростков была в норме вещей
Вспомните Ромео и Джульетту, героев Шекспира, которым было 16 и 13 лет. Свадьбы в таком возрасте были когда-то нормой. Так, в Англии в шекспировские времена 12-летние девушки вполне могли вступать в брак. Шекспиру стоит отдать должное, он был прав по поводу бурных страстей, которым подвержены подростки.
Езда в нетрезвом виде
До 2008 года в России можно было выпить бокал вина и сесть за руль. Тогда по закону алкогольная интоксикация должна была быть ниже 0,5 промилле. Во многих странах и сегодня действует подобное правило: например, в США и Франции считается допустимым 0,8 промилле алкоголя в крови.
Одежда и предметы интерьера из асбеста
Медсестры в больнице Лондона накрывают пациента одеялом из асбеста. Фото: wikipedia.org
До XIX века асбест активно применяли для производства сумочек, шляпок, кружева, скатертей. Из волокнистого материала действительно можно было создавать настоящие шедевры. К тому же их не нужно было стирать, а достаточно было просто бросить в огонь на несколько минут. Удобно, согласитесь? Также асбест активно применяли в строительстве и даже хотели использовать в конструкции телефона. Сегодня считается, что асбест может стать причиной рака и плеврита.
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