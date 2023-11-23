10 вещей, которые раньше были в норме вещей, но сейчас вне закона

Медсестры в больнице Лондона накрывают пациента одеялом из асбеста. Фото: wikipedia.org

До XIX века асбест активно применяли для производства сумочек, шляпок, кружева, скатертей. Из волокнистого материала действительно можно было создавать настоящие шедевры. К тому же их не нужно было стирать, а достаточно было просто бросить в огонь на несколько минут. Удобно, согласитесь? Также асбест активно применяли в строительстве и даже хотели использовать в конструкции телефона. Сегодня считается, что асбест может стать причиной рака и плеврита.