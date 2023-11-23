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10 вещей, которые раньше были в норме вещей, но сейчас вне закона

10 вещей, которые раньше были в норме вещей, но сейчас вне закона

Автор:
23 ноября 2023 09:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Жизнь   закон   норма   правила   фото   
1778
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Свадьбы в 12 лет, дети без автокресел и нетрезвые водители: какие вещи раньше считались нормой.

Кажется, в нашем мире есть единственное постоянство — это перемены. Меняются города, меняется отношение к жизни, меняются даже наши привычки. Например, перед вами вещи, которые были когда-то популярны, но сейчас считаются незаконными.


Не пользоваться ремнями безопасности

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Буквально тридцать-сорок лет назад пристегиваться в автомобиле считалось необязательным. Большинство водителей и пассажиров в машине вообще не использовали ремни безопасности.


Дети без автокресел

Всего четверть века назад об удерживающих устройствах даже никто не знал, а дети спокойно ездили на заднем сиденье, а иногда еще и в очень большой компании.


Встречи в аэропорту были другими

Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» Фото: kinorium.com

Когда-то в аэропортах не было такого строго досмотра, а встретить в своего близкого можно было прямо там, где он вышел из самолета.


Курение в общественных местах

Примерно 15-20 лет назад курить можно было во многих общественных местах. В кафе спокойно сидели люди с сигаретами, и если посетители не хотели пропахнуть дымом, то необходимо было искать зал для некурящих. Также были места для курения в больницах, магазинах, возле корпусов учебных заведений.


Разрешение на кокаин

Кокаин долгое время не считался наркотиком и был вполне законен. Так, в XIX веке его использовали для отбеливания зубов, улучшения пищеварения, доходило даже до того, что листья коки бегуны жевали прямо во время тренировок, чтобы добиться лучших результатов. Ну и знаменитая Coca-Cola не просто так получила свое название: больше двадцати лет напиток изготавливался из орехов кола и листьев коки.


Продажа динамита

Во многих странах динамит в прошлом можно было купить в хозяйственном магазине. Например, его часто использовали для очищения территории от старых деревьев.


Настойки из опия, которые давали даже детям

Вплоть до начала ХХ века было популярен лауданум — это настойка на основе опиума. Лекарство отлично помогало справиться с бессонницей (еще бы!), также его назначали от расстройства пищеварения, при кашле, болях и кровотечениях. Вполне нормальным было давать ребенку на ночь лауданум, чтобы он лучше спал.


Свадьба подростков была в норме вещей

Вспомните Ромео и Джульетту, героев Шекспира, которым было 16 и 13 лет. Свадьбы в таком возрасте были когда-то нормой. Так, в Англии в шекспировские времена 12-летние девушки вполне могли вступать в брак. Шекспиру стоит отдать должное, он был прав по поводу бурных страстей, которым подвержены подростки.


Езда в нетрезвом виде

До 2008 года в России можно было выпить бокал вина и сесть за руль. Тогда по закону алкогольная интоксикация должна была быть ниже 0,5 промилле. Во многих странах и сегодня действует подобное правило: например, в США и Франции считается допустимым 0,8 промилле алкоголя в крови.


Одежда и предметы интерьера из асбеста

Медсестры в больнице Лондона накрывают пациента одеялом из асбеста. Фото: wikipedia.org

До XIX века асбест активно применяли для производства сумочек, шляпок, кружева, скатертей. Из волокнистого материала действительно можно было создавать настоящие шедевры. К тому же их не нужно было стирать, а достаточно было просто бросить в огонь на несколько минут. Удобно, согласитесь? Также асбест активно применяли в строительстве и даже хотели использовать в конструкции телефона. Сегодня считается, что асбест может стать причиной рака и плеврита.

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Метки: Вещи   Жизнь   закон   норма   правила   фото   
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14  комментариев
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57k
dima423 41 минуту назад
Катимся к цифровому конц лагерю... кругом одни запреты) Причем огульные... запрещают и то что надо и что не надо... Например для курильщиков могли бы, прежде чем везде запрещать курить, сделать зоны где курить можно, в большинстве стран мира все курят в кафе и никому это не мешает. С минимальным промилле так же фигня, лишают прав например за то что лекарство выпил, а там спирта чуток было, ну что за бред? Лишать надо когда пьяный за рулем... Эта гипер опека и гипербезопасность везде, вплоть до того что на детской площадке качелями по лбу ребенку дали - через неделю во всем районе качели демонтировали... Короче вывод такой что из самостоятельных, свободных людей, делают каких то инфантильных беспомощных кукол на ниточках, которым ничего нельзя и нет никакого доверия...
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16k
Kostick 3 минуты назад
я ещё помню, когда в самолётах можно было курить.. в 154-м в подлокотнике пепельница была.
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41k
Aleks 5 минут назад
С асбестом покрайней мере в США была афера не хуже коронавируса. Повсеместно бомбили здания, меняя асбест на "чистые материалы"... Кто то заработал на этом охуллиарды денех. Там доходило до того, что даже смотреть на асбест вредно до смерти.
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10k
nihilists 8 минут назад
Раньше девочки и мальчики в школьного возраста курили втихаря, а сейчас на виду у всех. Материться при взрослых было стремно, а сейчас запросто. В школе учитель был в уважении, сейчас самые бесправные это учителя! И много чего тогда нельзя было, а сейчас в порядке вещей!
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6k
AlexAndEr 11 минут назад
Я помню, когда трава была зеленее, решил пристегнуться на своей семерке, как итог - первый же ГАЙец останавливает и с круглыми глазами спрашивает: Че пристегнутый? пьяный штоле?
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184
Zmey8838 42 минуты назад
Бухими и сейчас достаточно ездят....
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388
Денис Веселов 44 минуты назад
А сейчас , на планете миллиард всякого биомусора смело можно на удобрения пустить.
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