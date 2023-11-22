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Майк Тайсон: 6 фактов, которых вы могли не знать о знаменитом боксере

Майк Тайсон: 6 фактов, которых вы могли не знать о знаменитом боксере

Автор:
22 ноября 2023 13:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Майк Тайсон   биография   боксёр   знаменитость   история   факт   
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Майкл Джерард Тайсон, известный как "Самый плохой человек на планете", считается одним из величайших боксёров всех времён. С 1987 по 1990 год он был абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе. Тайсон был трижды женат и стал отцом семерых детей. Он также успел отсидеть три года в тюрьме за изнасилование.

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В одном из подкастов Тайсон заявил, что до 12 лет, когда он рос в Бруклине, его арестовывали 40 раз. Среди его преступлений были кражи со взломом и карманные кражи.


В шоу на Animal Planet Тайсон сказал: "Первое, что я полюбил в своей жизни, был голубь. Я не знаю почему... Я чувствую себя смешным, пытаясь объяснить это". В 11 лет Майк впервые подрался с хулиганом, который оторвал голову одному из его голубей. В свое время у спортсмена было около 350 голубей в элитном посёлке Парадайс-Валли, штат Аризона.


22 ноября 1986 года Майк вышел на ринг против чемпиона мира по версии WBC Тревора Бербика и одержал победу. Тайсон установил мировой рекорд, став самым молодым чемпионом в тяжёлом весе. Он получил свой первый пояс в возрасте 20 лет и 4 месяцев.


9 ноября 1996 года в Лас-Вегасе, штат Невада, состоялся бой между Тайсоном и Эвандером Холифилдом. Последний победил противника техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. Летом следующего года состоялся реванш. Во время третьего раунда Тайсон укусил Холифилда за ухо, буквально вырвал кусок. Рефери снял с Тайсона два очка, но бой продолжили. Однако Майк укусил Эвандера во второй раз, после чего был дисквалифицирован. В документальном фильме боксёр утверждал, что сделал это в отместку за удары Холифилда головой.


Возможно, для многих это станет неожиданностью, но чемпион мира по боксу не прочь спеть. В марте 2015 года он записал композицию Iconic вместе с Мадонной для её альбома Rebel Heart.


На пике карьеры у Тайсона было много роскошных автомобилей, и в то время он спросил у своего дилера, на что еще можно обменять авто, и тот назвал несколько животных. Боксёр решил, что хочет завести бенгальского тигра, и в итоге завёл трёх. Животные достались ему совсем маленькими, а когда они подросли, Майк поселил двух в местном заповеднике. Хищницу по кличке Кения он держал у себя 16 лет. Вместе с Тайсоном Кения снималась в фильме "Мальчишник в Вегасе". Он был вынужден отдать тигрицу, когда она напала на незваного гостя.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Майк Тайсон   биография   боксёр   знаменитость   история   факт   
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11  комментариев
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17k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
"за износилование." (с) Афтар, тебя сомоизносиловали?
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6k
alex 13 минут назад
Вижу старину Майка, ставлю лайк
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25k
Tata Полчаса назад
Еще один факт, о котором даже сам Тайсон не знает: у нас большинство крупных пород собак имеют кличку Тайсон, и не только крупных.
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6k
san 47 минут назад
А еще его воспитала украинка Камилла Эвалдс - жена его первого тренера. По сути, став ему мамой.
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2k
Никита Сергеевич Час назад
"ИзнОсилование" - от слова "износ" чтоли?
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84k
Доктор Джонс Час назад
"На пике карьеры у Тайсона было много роскошных автомобилей".
После первого серьезного гонорара Тайсон купил для себя и для семьи несколько Феррари. И через пару дней все эти автомобили были сданы дилеру, ибо он и его домочадцы не умели ездить на механике...
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25k
ЦСКА Час назад
Жаль он с Виталий Кличко не пересекся в лучшие свои годы! Хотелось бы посмотреть на бишбармак на морде "четко смотрящего в будущее"...
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