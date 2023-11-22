Майк Тайсон: 6 фактов, которых вы могли не знать о знаменитом боксере

На пике карьеры у Тайсона было много роскошных автомобилей, и в то время он спросил у своего дилера, на что еще можно обменять авто, и тот назвал несколько животных. Боксёр решил, что хочет завести бенгальского тигра, и в итоге завёл трёх. Животные достались ему совсем маленькими, а когда они подросли, Майк поселил двух в местном заповеднике. Хищницу по кличке Кения он держал у себя 16 лет. Вместе с Тайсоном Кения снималась в фильме "Мальчишник в Вегасе". Он был вынужден отдать тигрицу, когда она напала на незваного гостя.