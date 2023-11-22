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Двоих подростков в Москве заставили вымыть 17 этажей после того, как они сорвали наклейку и помочились в подъезде

Двоих подростков в Москве заставили вымыть 17 этажей после того, как они сорвали наклейку и помочились в подъезде

Автор:
22 ноября 2023 10:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   воспитание   дети   подъезд   помочились   сорвали наклейку   уборка   
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Двое подростков в Некрасовке в начале ноября решили похулиганить в подъезде соседнего дома: мальчики проникли в парадную, покатались на лифте, наплевали на зеркало, помочились на лестничной площадке, а на выходе помахали рукой консьержу дома. Все хулиганство парней попало на камеры наблюдения, видео выложили в домовом чате, родители быстро узнали в хулиганах своих детей.

В наказание, матери мальчиков привели их в подъезд, где старшая по дому выдала им швабры и оправила мыть лестничную площадку с 1 по 17 этаж.


Один из мальчиков не выдержал трудовое воспитание, вымыл 5 этажей и ушел, другой остался и довел свою работу до конца.

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Метки: Видео   воспитание   дети   подъезд   помочились   сорвали наклейку   уборка   
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8  комментариев
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22k
сеньор Леонсио 40 минут назад
Вот это я понимаю - Женшины! А не заполонившие всё яжематери!
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53k
smakido 4 минуты назад
Взрослые поступили умно и правильно, предложив подросткам искупить. трудом их вину.
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2k
Dimon 4 минуты назад
Вот где такие вырастают особи?! И самое обидное, что и в моем детстве были такие: сорвать трубку в автомате, скамейку сломать, окно разбить или стакан из газированного автомата. Что у них в голове, млять?
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23k
sanchesS80 8 минут назад
Того который домыл, простить. Накосячил по малолетней глупости, бывает - отработал сполна.
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3k
Шапкин 8 минут назад
А чё квадратики такие мелкие?
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7k
Echo Полчаса назад
Второй возможно человеком и станет, первый полупокер всю жизнь будет пытаться [мат]
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14k
..: Атеист :.. 38 минут назад
А вот это правильно! Труд из обезьяны делает человека!
Штраф не поможет, только родителям подсолит. А вот такая трудовая терапия прям в самый раз.
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