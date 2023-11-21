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Детский цветовой тест, который с трудом смогут пройти взрослые

Детский цветовой тест, который с трудом смогут пройти взрослые

Автор:
21 ноября 2023 16:23
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   интересное   оттенки   тест   цвета   цветовой тест   
2272
1
Сможете ли вы ответить без ошибок на 10 вопросов из 10? Знакомый дизайнер с трудом прошёл сей тест. Данный тест помогал составлять мой ребёнок. Не судите строго, мы старались ;)

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Метки: Тесты   интересное   оттенки   тест   цвета   цветовой тест   
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22  комментария
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16k
Kostick 2 часа назад
детский? флокс, сепия? ды ты наркоманштолесука?!
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732
Казак 2 минуты назад
Поставь два разных монитора и сравни цвета, ТС)
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179
Сеня 17 минут назад
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12k
ron 18 минут назад
Аддитивная и субтрактивная палитры, цветопередача, цветопробы, калибровка монитора... хорошо бы авторам изучить этот вопрос перед тем. как создавать такие тесты-шедевры! Если что, у меня 7 из 10 ))

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4k
Артур Полчаса назад
Индиго - синий, а не фиолетовый
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13k
Андрей А Полчаса назад
Никель с мокрым асфальтом спутал)))
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1M
Великий Немой 41 минуту назад
Некоторые названия цветов впервые узнал, гадал методом исключения! Не угадал 2. Тест для женщин!
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3k
Алекс 46 минут назад
Не все художники знают о кобиче.
Кобича - это цвет коричневой цветовой гаммы. Он относится к темно-оранжево-красному цветовому подспектру или более узкой группе в более широком спектре, также известной как красный фалу.
а тут, ребенок...

И, потом, цветопередача монитора. У меня как раз три, по разным тепловым оттенкам, чтобы отслеживать разные цветопередачи))))

Кобича...
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17k
dmitriy3603 49 минут назад
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360
ruslan d Час назад
9 из 10 , вечно я на валили валюсь
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2k
Росомаха Час назад
Чисто бабский тест!!!
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360
ruslan d Росомаха Час назад
Да не просто ты не работаешь в этой теме )))
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1k
likiloki Час назад
Ребенок будет отвечать теми словами, которые он уже знает. Он знает что такое асфальт, облако, он не знает про никель. Он не выучил сложных слов, не заучил названий редких предметов. На такой тест он будет отвечать не так как указано в "правильных" ответах
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7k
Mixalych Час назад
C цветом такая же история как и с числами и цифрами. Как цифр всего 10(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), а чисел великое множество, так и цветов всего ничего (красный, оранжевый, желтый, зеленый,голубой, синий, фиолетовый. Еще коричневый, черный, белый), все остальное оттенки.
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880
Renats Railis 2 часа назад
Из 10 вопросов ответили верно на 7.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Терпимо...
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10k
Garpia121 2 часа назад
У организаторов теста большие проблемы с цветным восприятием.
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194
Офицер Дмитрий 2 часа назад
Это точно и сие называется мозгоклюйством...
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360
ruslan d Дмитрий Час назад
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17k
Majul 2 часа назад
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