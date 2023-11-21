Детский цветовой тест, который с трудом смогут пройти взрослые

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Сможете ли вы ответить без ошибок на 10 вопросов из 10? Знакомый дизайнер с трудом прошёл сей тест. Данный тест помогал составлять мой ребёнок. Не судите строго, мы старались ;)
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Кобича - это цвет коричневой цветовой гаммы. Он относится к темно-оранжево-красному цветовому подспектру или более узкой группе в более широком спектре, также известной как красный фалу.
а тут, ребенок...
И, потом, цветопередача монитора. У меня как раз три, по разным тепловым оттенкам, чтобы отслеживать разные цветопередачи))))
Кобича...
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Терпимо...
Ну так себе, с фисташковым затупил, хотя знал.